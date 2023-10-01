Суеверная ЦентрАзия. В какие приметы верит население стран ЦА?

16:36 02.10.2023

Манзума Фируз, Asia-Plus



Несмотря на схожесть многих из них, у каждого народа есть свои, отличительные.



Примечательно, что в черного кота, переходящего дорогу идущему, что может повлечь за собой беду, в странах ЦА не верят.



Приметы существуют у всех народов со стародавних времен. Некоторые им не верят им, но большинство людей суеверны. Среди народов Центральной Азии больше верящих в приметы людей, чем не верящих.



Решили рассказать вам не только о приметах, в которые очень верят в странах Центральной Азии, но и о поверьях.



Итак,



Таджикистан



Таджики, как и другие народы Центральной Азии, не пользуются треснутой посудой и зеркалами. Согласно поверью, у таких вещей очень плохая энергетика.

Если нежеланный гость пришел в дом к таджику, то после его ухода хозяйка хватается за веник и начинает подметать пол. Если гость был желанным, то хозяева вслед ему брызгают чистой водой, чтобы этот человек пришел к ним в гости еще раз.

И еще – чтобы беда не пришла в дом таджика, веник обязательно должен лежать на полу, и оставлять его в вертикальном положении не осмеливается ни одна хозяйка.

Кстати, таджикские женщины никогда не сидят на пороге дома: это, считают они, может привести к тому, что муж женится на другой.

Если молодой человек положил морковь в обувь своего отца или матери, то это означает, что он готов к браку и просит родителей женить его.



Узбекистан



У узбеков многие приметы и поверья очень схожи с таджикскими. Там также встречают гостей и провожают их.

Узбеки считают, что нельзя есть с ножа, так как это делает человека злым и агрессивным. Их предки верили, что нож - это самый агрессивный столовый предмет и может просто передать свой заряд и тому, кто отведает кусочек пищи с него.

И еще узбеки даже в шутку не повязывают на шею ремень или веревку, иначе человека может настигнуть проклятье, и он всю жизнь будет страдать.



Кыргызстан



В этой стране никогда не дадут иголку с ниткой посторонним людям. Но если соседка, к примеру, все же попросит иголку, то ее тут нельзя давать с продетой нитью. Кыргызы верят, что вместе с иголкой и ниткой их владелец может утратить швейное мастерство.

Еще кыргызы верят, что на кетмень (мотыга) нельзя наступать, его также нельзя класть острием вверх: говорят, в таком случае не будет урожая.

Кыргызы не называют детей в честь рано умерших - существует поверье, что ребенок с таким "тяжелым" именем будет мучиться всю жизнь.



Казахстан



В Казахстане не принято подавать гостям еду в поврежденной, треснутой посуде: казахи считают, что к такой посуде обязательно "прикладывается вечно голодный шайтан", он от этого страшно гневается и изливает свою злость на нерадивых хозяев и ангелов-хранителей гостя.

А еще у казахов при встрече гостя хозяин сам лично открывает дверь, но вот уже провожая их, он к дверям не притрагивается: гость должен открыть дверь сам. В противном случае, это означает, что хозяин собственноручно выпроваживает благодать, пожаловавшую в дом вместе с гостем.

А еще казах, продавший своего барана, коня или корову, не отдает покупателю веревку, веря, что у него вновь появится "шея", и которую надо заарканить.



Туркменистан



Туркменские хозяйки никогда не поздороваются через порог: они считают, что приветствие через порог – скорая ссора в доме.

В среду и субботу у туркменского народа не выходят в дорогу, лепешку не ставят наизнанку, ночью не стригут волосы и ногти, отец не поднимает руку на дочь, чтобы не было несчастий.