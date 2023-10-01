 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.10.2023
18:31  "Вагнеровцы" вернулись к Бахмуту.. Скоро будет жарко? - В.Карнозов
17:10  Кто губит казахстанский лес? - А.Бектенова
17:06  Токаев учредил в Казахстане "общественный контроль"
16:49  Виктор Орбан затеял большую игру, - Д.Бавырин
16:46  Что известно об узбекской компании фарм-отравителей Samo, и ее уже экс-учредителе Нодире Юнусове
16:38  Жумамудун Жумалиев назначен замминистра цифрового развития Кыргызстана
16:37  Несколько регионов Таджикистана сообщили о выполнении плана по призыву. За один день

16:36  Суеверная ЦентрАзия. В какие приметы верит население стран ЦА?
16:33  Самопожиратели. Или почему либералы так ненавидят Россию
16:27  Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм, - Геворг Мирзаян
16:23  Тенге, лети, как вольный ветер. Нацбанк Казахстана подвел грустные итоги сентября
16:18  МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд в страну
16:15  В Центральной Азии только Кыргызстан и Туркменистан не выходили на международный фондовый рынок, - президент КФБ Назаралиев
13:20  Нобелевскую премию по медицине дали Карико и Вайсману за создание вакцин от COVID-19
13:09  Куда дует ветер из Братиславы? Размышляя над итогами парламентских выборов в Словакии, - В.Бурт
13:07  Фрейд и коммунизм. В чем заблуждался создатель психоанализа, - Михаил Магид
11:05  Армяне покидают Карабах, в регион возвращаются азербайджанцы, - Св.Гамова
07:13  Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией". Защебетал...
06:33  В Китае идет чистка элиты, - Владимир Скосырев
02:28  Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах доллару, - "Akharin Khabar"
02:26  Инфлюенсеры Шелкового пути. Как согдийцы влияли на мир вокруг себя
02:17  Йеменская головоломка Эр-Рияда: возможен ли мир с хуситами без Ирана и ОАЭ
01:23  До-пашинянились. Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти, - С.Аксенов
01:21  "Гарумбатитан" – новый вид гигантских динозавров, обнаруженный в Испании
01:18  Вечный майдан: привлекательность ущербности, - Р.Ищенко
01:12  Победный провал. Как началась и к чему привела арабо-израильская война 1973 года (уроки истории)
00:37  Америка играет с огнем на Тайване: зачем она это делает? - СП
00:36  Торговаться тут без току. "Интер РАО" готово остановить экспорт электроэнергии в Китай из-за пошлин
00:33  Корсика рвется к независимости от Макронистана, - "Къ"
00:31  Зачем правительство Таджикистана передало Министерству обороны местные аэропорты?
00:22  Борьба за пост президента США: базовые сценарии, - Вл.Васильев
00:13  "Окна Овертона" кыргызской демократии, - Анвар Ажиев
Воскресенье, 01.10.2023
22:31  Ликвидирован основатель бандеровского батальона "Айдар" Ищенко
19:26  В Казахстане повторно отменили концерты смехуна Галкина
19:24  На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо
18:06  В Анкаре после взрыва в центре города закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
13:20  Казахстан-США-ООН. Как извлечь пользу из бесполезных связей, - Н.Кузьмин
13:18  Нужно ли России расширять Союзное государство, - СП
13:17  Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
13:13  Эволюция политического ислама в Таджикистане, - Равшан Хадыров
13:09  Newsweek: В США готовятся к шатдауну - Украину ждет "неминуемая катастрофа"
07:03  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Киргизии. Алма-Ату пошатывает
06:51  В Узбекистане ввели ответственность за пропаганду многоженства
06:14  Британия решилась. Лондон официально отправляет военных инструкторов в армию Украины
06:12  Далеко упал: Энтони Блинкен похоронил историю Бабьего Яра и своего отчима, - Мария Захарова
06:09  В Казахстане кадровый голод на министров - Данияр Ашимбаев
06:05  Рождение Севера, - Владислав Сурков
02:20  Россия отсекает от Запада Африку, - Бахадыр Ноуканде
02:14  Китайцы хотят проложить водопровод до Ферганы
02:07  Bloomberg: Мы живем в эпоху политического бесстыдства
02:05  Глобальный Юг против вялого Севера, - Филипп Рикар
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Суеверная ЦентрАзия. В какие приметы верит население стран ЦА?
16:36 02.10.2023

Манзума Фируз, Asia-Plus

Несмотря на схожесть многих из них, у каждого народа есть свои, отличительные.

Примечательно, что в черного кота, переходящего дорогу идущему, что может повлечь за собой беду, в странах ЦА не верят.

Приметы существуют у всех народов со стародавних времен. Некоторые им не верят им, но большинство людей суеверны. Среди народов Центральной Азии больше верящих в приметы людей, чем не верящих.

Решили рассказать вам не только о приметах, в которые очень верят в странах Центральной Азии, но и о поверьях.

Итак,

Таджикистан

Таджики, как и другие народы Центральной Азии, не пользуются треснутой посудой и зеркалами. Согласно поверью, у таких вещей очень плохая энергетика.
Если нежеланный гость пришел в дом к таджику, то после его ухода хозяйка хватается за веник и начинает подметать пол. Если гость был желанным, то хозяева вслед ему брызгают чистой водой, чтобы этот человек пришел к ним в гости еще раз.
И еще – чтобы беда не пришла в дом таджика, веник обязательно должен лежать на полу, и оставлять его в вертикальном положении не осмеливается ни одна хозяйка.
Кстати, таджикские женщины никогда не сидят на пороге дома: это, считают они, может привести к тому, что муж женится на другой.
Если молодой человек положил морковь в обувь своего отца или матери, то это означает, что он готов к браку и просит родителей женить его.

Узбекистан

У узбеков многие приметы и поверья очень схожи с таджикскими. Там также встречают гостей и провожают их.
Узбеки считают, что нельзя есть с ножа, так как это делает человека злым и агрессивным. Их предки верили, что нож - это самый агрессивный столовый предмет и может просто передать свой заряд и тому, кто отведает кусочек пищи с него.
И еще узбеки даже в шутку не повязывают на шею ремень или веревку, иначе человека может настигнуть проклятье, и он всю жизнь будет страдать.

Кыргызстан

В этой стране никогда не дадут иголку с ниткой посторонним людям. Но если соседка, к примеру, все же попросит иголку, то ее тут нельзя давать с продетой нитью. Кыргызы верят, что вместе с иголкой и ниткой их владелец может утратить швейное мастерство.
Еще кыргызы верят, что на кетмень (мотыга) нельзя наступать, его также нельзя класть острием вверх: говорят, в таком случае не будет урожая.
Кыргызы не называют детей в честь рано умерших - существует поверье, что ребенок с таким "тяжелым" именем будет мучиться всю жизнь.

Казахстан

В Казахстане не принято подавать гостям еду в поврежденной, треснутой посуде: казахи считают, что к такой посуде обязательно "прикладывается вечно голодный шайтан", он от этого страшно гневается и изливает свою злость на нерадивых хозяев и ангелов-хранителей гостя.
А еще у казахов при встрече гостя хозяин сам лично открывает дверь, но вот уже провожая их, он к дверям не притрагивается: гость должен открыть дверь сам. В противном случае, это означает, что хозяин собственноручно выпроваживает благодать, пожаловавшую в дом вместе с гостем.
А еще казах, продавший своего барана, коня или корову, не отдает покупателю веревку, веря, что у него вновь появится "шея", и которую надо заарканить.

Туркменистан

Туркменские хозяйки никогда не поздороваются через порог: они считают, что приветствие через порог – скорая ссора в доме.
В среду и субботу у туркменского народа не выходят в дорогу, лепешку не ставят наизнанку, ночью не стригут волосы и ногти, отец не поднимает руку на дочь, чтобы не было несчастий.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696253760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с жителями области Абай
- Мажилис рассмотрит Соглашение об аудиторской деятельности в ЕАЭС
- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты
- Реализацию ряда крупных инвестпроектов обсудили в Правительстве
- О санкциях
- Как извлечь пользу из бесполезных связей
- Перезагрузка ЕНПФ
- Welcome to Kazakhstan
- Кто губит казахстанский лес?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  