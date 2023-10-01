Несколько регионов Таджикистана сообщили о выполнении плана по призыву. За один день

16:37 02.10.2023

В честь проводов в регионах устроили торжественные мероприятия.



В Таджикистане 1 октября начался осенний призыв, однако регионы страны уже сообщают о выполнении плана.



Как сообщает НИАТ "Ховар", в числе первых о выполнении плана призыва сообщили в Ворухе, Вахше, Фархоре, Раште.



По традиции в рядах первых, выполнивших план Горно-Бадахшанская автономная область. Набор призывников на службу в вооруженные силы страны выполнен также по Чоркух.



Во всех регионах прошли торжественные проводы молодых людей в армию



Ранее "Азия-Плюс" писала, что власти объясняют преждевременное выполнение плана в первые же дни армейского призыва увеличением числа добровольцев, предоставлением льгот призывникам, а также проведением разъяснительных мероприятий накануне призывной кампании.



Эксперты же говорят, причина в том, что в некоторых населенных пунктах самого населения мало и, соответственно, число призывников тоже небольшое. Поэтому и план выполняется быстро.



Также эксперты считают, что план выполняется из-за того, что некоторые местные органы власти и военкоматы начинают призывную кампанию задолго до официального ее начала.



Они также считают, что приграничные регионы, в которых происходят конфликты, более активны, и именно эти конфликты побуждают молодежь защищать Родину.



Между тем, другие эксперты придерживаются мнения, что после начала призывной кампании местные власти начинают оказывать давление на семьи призывников и на них самих, чтобы привлечь к службе.



Указ об осеннем призыве в армию, который продлится до 30 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал в конце августа.



Согласно указу, в осеннюю кампанию на военную службу будут призывать молодых людей 1996-2005 годов рождения. А военнослужащие, отслужившие установленный срок военной службы, будут уволены из Вооруженных Сил в октябре-ноябре 2023 года.



Министерству культуры, комитету молодежи и спорта, комитету телевидения и радио поручено "широко отражать подготовку и процесс призыва граждан на военную службу".



Отметим также, что с 1 сентября вступили в силу поправки в постановление "О Порядке прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва".



Согласно этим изменениям размер средств для прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва установлен в 750 показателей для расчетов. До этого платная служба стоила 420 показателей для расчетов. Один показатель для расчетов на 2023 год установлен в размере 68 сомони ($6,2).



Таким образом, стоимость альтернативной военной службы поднялась с 28 тыс. 560 сомони до 51 тыс. сомони.



В соответствии с Порядком граждане Таджикистана призывного возраста, не имеющие права на отсрочку, могут проходить военную службу в добровольном порядке. Альтернативная военная служба проводится после оплаты денежных средств и участия в месячных военных сборах.