Жумамудун Жумалиев назначен замминистра цифрового развития Кыргызстана

16:38 02.10.2023

Экс-начальник "Бишкексвет" Жумамудун Жумалиев назначен замминистра цифрового развития



Tazabek - Жумамудун Жумалиев распоряжением кабмина назначен замминистра цифрового развития, сообщили в пресс-службе министерства.



Нового замминистра 2 октября коллективу представил заведующий отделом цифрового развития Администрации президента КР Азамат Буржуев.



Ж.Жумалиев в 2018 году занимал должность начальника МП "Бишкексвет".



Справка:



Министром цифрового развития является Нурия Кутнаева, заместители министра:

Жазгуль Кийизбаева;

Замирбек Кожомуратов;

Сергей Слесарев.