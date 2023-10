Узбекистан | Что известно об узбекской компании фарм-отравителей Samo, и ее уже экс-учредителе Нодире Юнусове

16:46 02.10.2023 Что известно о Samo, производящей "Антиструмин", и ее уже экс-учредителе Нодире Юнусове



Нодир Юнусов, соучредитель фармкомпании Samo, производящей таблетки "Антиструмин", оказался в розыске в США. На фоне скандала с препаратом йода он вышел из состава учредителей. Что известно о нем и о компании Samo?



Нодир Юнусов, один из учредителей фармацевтической компании Samo, у которой Министерство здравоохранения Узбекистана закупило препарат йода "Антиструмин" №100 детям и беременным женщинам, оказался в розыске в США. На это первым обратил внимание политолог Рафаэль Саттаров.



Розыск в США



Предприниматель указан в списке разыскиваемых на сайте Иммиграционной и таможенной полиции США. В июне 2005 года полиция начала расследование в отношении компании Giant Labor Solutions (GLS) после получения информации о том, что двое граждан Узбекистана занимались трудовыми услугами и нанимали нелегальных иностранцев.



Специальная оперативная группа, состоящая из сотрудников ФБР, Министерства труда, Налогового управления, Службы гражданства и иммиграции и других ведомств США, расследовала дело в течение следующих четырех лет.



Обвинение в принуждении к труду и мошенничестве с трудовыми договорами иностранцев компании предъявили в мае 2009 года. Главный подозреваемый Аброрходжа Аскарходжаев и другие были арестованы в мае 2009 года в Нью-Йорке, когда первый готовился бежать из страны.



В нескольких городах, в том числе в Канзас-Сити, Сент-Луисе, Панама-Сити и других, удалось спасти более 40 жертв торговли людьми. Трое обвиняемых участников преступного сговора - Санжар Агзамов, Рустамжон Шукуров и Нодир Юнусов - бежали из США и продолжают скрываться, говорится в сообщении.



Власти Соединенных Штатов с 2009 года разыскивают 33-летнего Нодира Юнусова и двух его подельников по обвинениям в организации трудового рабства и мошенничестве при найме иностранцев на работу в США.



В январе 2010 года суд вынес в отношении сотрудников GLS обвинительное заключение из 127 пунктов обвинения по 59 случаям принудительной трудовой эксплуатации и 20 эпизодам мошенничества с договорами иностранцев.



Об этом СМИ и блогеры пишут с 25 сентября, однако Нодир Юнусов никак не прокомментировал сообщения. "Газета.uz" безуспешно пыталась связаться с ним через связанные с ним компании, но не получила ответ. На звонок редакции сотрудница Zuma Pharm, где Нодир Юнусов указан руководителем, сначала подтвердила, что он является руководителем компании, и сказала, что попробует получить комментарий от руководства, однако позже мужчина, представившийся заместителем директора, сообщил, что Юнусов уже не является директором компании (хотя согласно данным госрегистра предприятий и организаций по состоянию на 29 сентября, он до сих пор остается руководителем).



В интернете сообщалось, что он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако в базе этой организации он не числится.



С какими компаниями связан (или был связан) Нодир Юнусов



Согласно регистру предприятий, несколько дней назад Нодир Бахтиярович Юнусов владел 6,9% в фармацевтической компании Samo. Остальные доли принадлежат предположительно его родственникам - Фарруху Бахтияровичу Юнусову (36,5%), Халиде Маннановне Юнусовой (33,5%), Наргизе Бахтияровне Ильхамовой (22,4%) и Бахтиеру Манноповичу Юнусову (0,7%).



Состав учредителей Samo до и после скандала, связанного с препаратом "Антиструмин".Состав учредителей Samo до и после скандала, связанного с препаратом "Антиструмин".



По состоянию на 29 сентября, он исключен из состава учредителей, а его доля перешла Халиде Юнусовой (40,4%).



Нодир Юнусов также является соучредителем (16,5%) в компании Heartly, которая зарегистрирована в мае 2020 года в Ташкентском районе и занимается розничной торговлей в специализированных магазинах фармацевтическими товарами. Остальные доли распределены между Uzgermed Pharm (17,5%), Samo (16,5%), Fazo-Luxe (16,5%), Наргизой Ильхамовой и Фаррухом Юнусовым (по 16,5%).



Несколько дней назад небольшую долю (2,4%) Нодир Юнусов имел в предприятии Fazo-Luxe, которое с 2014 года производит медицинские изделия и перевязочную продукцию. Остальные доли были распределены между Халидой Юнусовой (46,6%), Бахтиером Юнусовым (46,6%), Фаррухом Юнусовым (3,4%) и еще Наргизой Ильхамовой (1%). Теперь его доля перешла Халиде Юнусовой (49%).



Что известно о компании Samo



Завод Samo занимается производством лекарственных препаратов в форме таблеток, порошковых и антисептических средств, в том числе антианемический препарат "Аферол", "Амброл", "Антигриппин", "Самофер", "Мукалтин", кальция глюконат, ацетилсалициловая кислота и "Антиструмин".



На сайте компании 4 июля была опубликована новость о том, что руководитель компании Нодир Юнусов поддерживает предвыборную программу кандидата в президенты Шавката Мирзиеева. Он заявил, что в 2024 году предприятие Samo планирует начать производство "Софосбувира" для лечения гепатита C.



Центр надлежащих практик Агентства по развитию фармацевтической отрасли 19 апреля 2022 года выдал Samo сертификат GMP, который действует три года. Последняя инспекционная проверка проводилась 16 мая 2023 года. После массового отравления детей, которые до этого принимали препарат йода "Антиструмин", на предприятии снова назначена проверка.



Как "Газета.uz" сообщала ранее, Минздрав Узбекистана приобрел 3,55 миллиона упаковок "Антиструмина" (йодид калия) почти на 22 млрд сумов у компании Samo без тендера. В 2022 году препарат закупался по 5500 сумов за упаковку, в этом году - по 6500 сумов. В рознице его продавали по 3000 сумов.



Как сообщили "Газете.uz" в Агентстве по развитию фармацевтической отрасли, препарат впервые был зарегистрирован 21 января 2002 года, затем сертификат продлевался в феврале 2011 года, в 2017 году. 30 ноября 2022 года Samo получила бессрочный сертификат как местный производитель в рамках указа президента (УП-55).



Samo входит в группу компаний Uzgermed Pharm, куда также входят:

узбекско-германское СП Uzgermed Pharm (производит порядка 35 наименований инъекционных препаратов, включая алборегин, винпоцетин, гепарин и другие).

Fazo-Lux (производит маски, бинты, вата, перевязочные материалы и другое);



Zuma Pharm, которая выпускает инактивированные вакцины и дженериковые лекарства в форме преднаполненных шприцов, инсулиновых ручек, готовых к применению, а также лиофилизированных порошков и инъекционных жидкостей во флаконах, на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Паркент-Фарм" в Ташкентской области.



Российская "Герофарм" и Zuma Pharm в начале прошлого года подписывали соглашение об основных условиях сотрудничества в рамках трансфера технологии производства аналоговых и человеческих инсулинов на площадку узбекской фармацевтической компании.



В то же время Heartly является маркетинговой компанией, которая продвигает лекарственные препараты этих компаний.



В начале апреля президенту Шавкату Мирзиееву в рамках визита в Сырдарьинскую область презентовали фармпродукцию Zuma Pharm и Fazo Luxe.



На днях министр здравоохранения Амрилло Иноятов посоветовал журналистам "не углубляться" в тему, связанную с препаратом "Антиструмин". Есть организации, которые занимаются этим вопросом, сказал он. Сообщения о продаже препарата в рознице по низкой цене он назвал "неверными".



Нодир Юнусов выступает с презентацией во время визита министра здравоохранения Амрилло Иноятова на предприятие Zuma Pharm.Нодир Юнусов выступает с презентацией во время визита министра здравоохранения Амрилло Иноятова на предприятие Zuma Pharm.



Запрет "Антиструмина" №100



21 сентября стало известно о госпитализации минимум 71 ребенка в Чустском районе Наманганской области. Позже появилась информация о госпитализации 450 детей в области, в том числе 306 - в Чустском районе. Родители заявляли, что детям стало плохо после приема "Антиструмина" №100.



С 22 сентября Минздрав ввел запрет на использование этих таблеток до завершения расследования.



Однако замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что "подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились". Она отметила, что у детей может быть ОРВИ.



В Ташкенте в отделение токсикологии Республиканского центра экстренной медпомощи с признаками отравления, температуры, расстройства желудка поступили десятки детей. Родители сообщили, что дети заболели после приема препарата йода. Врачи же заявили об отсутствии связи с лекарством. "Газета.uz" публиковала репортаж из центра.



По факту госпитализации сотен детей было возбуждено уголовное дело, сообщила Генеральная прокуратура. В понедельник стало известно, что на заводе, где выпускается препарат, началась проверка.



Пресс-служба президента ранее сообщила, что глава государства "глубоко встревожен" ситуацией, связанной с госпитализацией детей. По поручению главы государства Наманганскую область посетила помощник президента Саида Мирзиеева. Источник - Газета.uz

