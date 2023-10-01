Виктор Орбан затеял большую игру, - Д.Бавырин

16:49 02.10.2023 Виктор Орбан затеял большую игру



Tекст: Дмитрий Бавырин



Венгрия как будто пошла вразнос: перечит коллективному Западу в важнейших для него вопросах и угрожает пресечь финансовую поддержку Украины со стороны ЕС. Параллельно Будапешт признает власть Александра Лукашенко в Белоруссии и готовит визит главы МИД в Москву. Что задумал премьер-министр Виктор Орбан?



В последние дни Будапешт ведет активные боевые действия на дипломатическом фронте – как в атаке, так и в глухой обороне. Его противники – это руководство политических альянсов, где Венгрия вроде как сама состоит: Евросоюза и НАТО.



Принципиально в этом нет ничего нового. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе считают "анфан террибль" единой европейской семьи по множеству причин. Одна из главных – Будапешт шагает не в ногу по внешней политике: резко скептичен к поддержке ВСУ, противостоянию с Россией, войне санкций и так далее.



Но сейчас венгры как-то особенно активны – и вызовов, которые они бросает своим "заклятым союзникам" на Западе, стало особенно много. В пятницу Орбан назвал конфликт на Украине "славянской братской войной", что сильно поперек хора ЕС и НАТО. Но дело не только в этом.







Во-первых, но не в главных, Венгрия тихой сапой признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.



Позиция стран ЕС и НАТО такова, что официально они с Белоруссией дипломатические связи не рвут, но делают вид, будто у страны есть какое-то другое правительство. Но на уходящей неделе посол Венгрии в Белоруссии Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты президенту Лукашенко.



С одной стороны, это вроде как просто протокол. С другой стороны, с момента начала протестов 2020 года представители стран Запада так не делают, как будто дожидаясь въезда в Минск Светланы Тихановской на плечах либеральной оппозиции. Для венгров эта дискуссия теперь закрыта, двусмысленное положение свернуто: президент Белоруссии – это именно Лукашенко.



Во-вторых, венгерский парламент по-прежнему тянет с ратификацией, необходимой для вступления Швеции в НАТО. С турецким лидером Реджепом Эрдоганом Брюссель аналогичную проблему вроде как разрешил (хотя в последнее время Анкара опять начала капризничать), но венгры продолжают тянуть время и не называют конкретных дат. Даже причин такого неуважительного к формальным союзникам поведения не называют, отделываясь отговорками типа "сейчас не лучшее время для обострения и спешки" или "у парламента есть более насущные вопросы".



В-третьих, Орбан в последней речи перед все тем же парламентом заявил, что Будапешт не будет поддерживать Киев "ни в одном аспекте международных отношений", "пока Украина не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории" (то есть в Закарпатье).



Это тоже история вроде как не новая: использование венгерского языка в самых разных сферах (и в первую очередь в образовании) Киев запретил заодно с использованием русского – и сделал это не вчера. С тех пор Венгрия, в чьей конституции прописана защита не только граждан, но и всех этнических венгров планеты, блокирует все мероприятия Совета Украина – НАТО. А теперь Орбан задирает ставки: речь уже не о Совете, а о всех "аспектах международных отношений".



В-четвертых, в канцелярии Орбана заявили, что Украина больше не получит от ЕС "ни гроша", "пока страна – член ЕС не получит деньги, на которые она имеет право". Под этой "страной-членом" имеется в виду, разумеется, Венгрия.



Речь об ассигнованиях Еврокомиссии, которых недосчитались в Будапеште. На что именно хотели их потратить – для всех остальных не важно, важна причина: это своего рода санкции против правительства Орбана за "антиевропейское поведение" (формально – за принятые парламентом законы).



Если в Еврокомиссии думали, что против такого лома нет приема, Орбан возражает – есть. Изменение параметров бюджета, каким распоряжается Еврокомиссия, должно быть одобрено всеми странами ЕС. Украина – громкая и, как считают еврочиновники, неотложная тема, поэтому венгры выбрали для шантажа Брюсселя именно ее – и приоткрыли еврокошельки.



Собственно, этот момент объясняет в поведении Орбана не все, но многое.



В случае таких, как он, деятелей, внешняя политика подчинена вопросам выгоды. Строго говоря, это признак суверенного государства. В отношении Украины в Европе мы чаще наблюдаем совсем другую политику – такую, которая приносит странам ЕС убытки, а выгоду США. И если с какой-нибудь Словении спрос небольшой, то Германия, теряющая больше всех, могла бы попытаться оказать сопротивление.



Вот Орбан его оказал. Сейчас Будапешт блокирует идею расширения санкций на российскую атомную энергию, поскольку имеет прибыльные для себя проекты с Росатомом. Более того, собирается наращивать сотрудничество с РФ там, где это еще возможно и выгодно, знак чего – скорый визит в Москву министра иностранных дел Венгрии.



В худшем для Росатома случае, Орбан выбьет для своей страны исключение в новом пакете санкций ЕС, как уже делал прежде. Причитающиеся Венгрии ассигнования от Брюсселя он тоже наверняка получит. И членство Швеции в НАТО выгодно продаст.



В его случае, как говорится, проще дать, чем объяснить, почему нельзя.



А то, что он наращивает обороты в своем противодействии глобалистам (то есть тем, кто считает, что венгры не своим умом должны жить, а брюссельским), объясняется особенностями личности венгерского премьера.



Как опытный и несколько популистский политик, Орбан придает большое значение тому, как население реагирует на его идеи и речи. Если он ужесточает тон и увеличивает амбиции, это означает, что подобное нравится его аудитории.



При этом амбиции Орбана не ограничиваются Венгрией, венграми и Евросоюзом. Он претендует на роль одного из лидеров мирового "консервативного поворота". Сейчас, когда политики и обыватели на Западе начали уставать от лозунга "поддержим Киев несмотря ни на что", Орбан вдвое громче кричит те же вещи, о которых говорил и год, и полтора назад.



Ставка оппонентов Орбана на Западе – так называемое весенне-летнее контрнаступление ВСУ – провалилась, и премьер Венгрии теперь ждет признания типа "ты был прав".



Он чувствует, что его видение набирает популярность в Европе в целом. И он хочет заработать на этом максимально много политических очков.



Конечно, в этой игре можно и заиграться: если премьер Венгрии действительно начнет мешать интересам "глобальной жабы", управу на него как-нибудь найдут. Но Орбан явно (и не без оснований) рассчитывает, что в следующем году на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, с которым они во многом единомышленники (и по вопросу Украины тоже).



Дело не в том, что Трамп станет для Орбана защитником. Сам Орбан из вредного "анфан террибль" может превратиться в важного посредника между своенравным Трампом и Еврокомиссией, где возвращение эксцентричного миллиардера в Белый дом, если верить утечкам в европейские же СМИ, откровенно боятся.



Но даже и без Трампа: представляется, что через энное количество лет Орбана станут называть голосом разума в Европе лихого военного времени. И это будет недалеко от истины. Источник - Взгляд

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