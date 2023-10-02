Токаев учредил в Казахстане "общественный контроль"

17:06 02.10.2023

Касым-Жомарт Токаев 2 октября 2023 года подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, главой государства подписаны:



Закон РК "Об общественном контроле";

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".

Закон об общественном контроле позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства.



Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. В соответствии с законом субъектами общественного контроля являются граждане РК, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РК, за исключением религиозных объединений, иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами РК.



Объектами общественного контроля выступают органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, учреждения, госучреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами РК.



Законом субъекты общественного контроля обязуются информировать объект общественного контроля об осуществлении общественного контроля, направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля.



В свою очередь объекты общественного контроля должны обеспечивать доступ субъектов общественного контроля на территории и помещениям объектов общественного контроля, обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации ограниченного доступа, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства.



В свою очередь закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного Закона РК "Об общественном контроле".



Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Водный, Административный процедурно-процессуальный, Экологический кодексы, Законы РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", "О правоохранительной службе", " О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд", "О Фонде национального благосостояния", "О специальных государственных органах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об общественных советах", "О доступе к информации" и "О естественных монополиях".



02 октября 2023



Жанель Абдрахманова