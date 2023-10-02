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Токаев учредил в Казахстане "общественный контроль"
17:06 02.10.2023

Касым-Жомарт Токаев 2 октября 2023 года подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Акорде, главой государства подписаны:

Закон РК "Об общественном контроле";
Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
Закон об общественном контроле позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства.

Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. В соответствии с законом субъектами общественного контроля являются граждане РК, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РК, за исключением религиозных объединений, иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами РК.

Объектами общественного контроля выступают органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, учреждения, госучреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами РК.

Законом субъекты общественного контроля обязуются информировать объект общественного контроля об осуществлении общественного контроля, направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля.

В свою очередь объекты общественного контроля должны обеспечивать доступ субъектов общественного контроля на территории и помещениям объектов общественного контроля, обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации ограниченного доступа, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства.

В свою очередь закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного Закона РК "Об общественном контроле".

Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Водный, Административный процедурно-процессуальный, Экологический кодексы, Законы РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", "О правоохранительной службе", " О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд", "О Фонде национального благосостояния", "О специальных государственных органах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об общественных советах", "О доступе к информации" и "О естественных монополиях".

02 октября 2023

Жанель Абдрахманова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696255560


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