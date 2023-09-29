Кто губит казахстанский лес? - А.Бектенова

17:10 02.10.2023 Кто губит казахстанский лес?

Природные богатства разбазаривают в высоких кабинетах и на местах, а тем, кто готов спасать лес, рискуя жизнью, не выделяют нужных средств.



Сгорело 30 миллиардов



Генеральная прокуратура выдала свежие сентябрьские данные, которые свидетельствуют: в акиматах и профильных министерствах не выполняют обязанности по охране леса.



"В Казахстане занято лесами всего 4,7% от всей территории. Пожары и неконтролируемые рубки леса на фоне низкого естественного прироста приведут к еще большему его сокращению", – заявил генеральный прокурор Берик Асылов.



За пять лет произошло 3 тысячи лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 млрд. тенге. Ежегодно регистрируется более 600 случаев. Чудовищная статистика, однако еще страшнее людские потери: только в этом году в Абайской области на лесном пожаре погибло 15 человек.



Расследуя трагедию в регионе Абай и прошлогодние пожары в Костанайской области, прокуроры пришли к неутешительным выводам. Среди причин бедствий отсутствие четких алгоритмов тушения пожаров, должного взаимодействия между подразделениями министерств экологии и по чрезвычайным ситуациям, систем раннего обнаружения пожаров, ветхое состояние техники, неподготовленность лесников к оперативному тушению пожаров.



Особое внимание следует уделить борьбе с незаконными рубками леса, а также некачественному проведению лесными учреждениями мероприятий по его воспроизводству, в том числе расширению зеленого пояса столицы.



В частности, Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовано принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников. Собственно, подобные советы нонсенс, так как именно эта работа должна быть основой существования госоргана, а если он ее не проводит, дожидаясь смертей и огромных убытков, то чем заняты руководители?



Выучат ли "Абайские уроки"?



Вопиющие недостатки в лесном хозяйстве стали видны в июне этого года, когда в Абайской области огнем было уничтожено 60 тысяч гектаров бесценного леса. Виновные до сих пор не названы поименно, а многие казахстанцы задаются вопросом: не был ли пожар, как в прошлом году в Костанайской области, следствием незаконных лесозаготовок?



Напомним, что главу МЧС Юрия Ильина президент Токаев снял с должности немедленно. Относительно роли акима региона Нурлана Уранхаева в ликвидации бедствия, президент сказал, что "в принципе, за такие вещи можно сразу увольнять". Зато глава Минэкологии Зульфия Сулейменова тогда избежала наказания, хотя и резерват "Семей орманы", в котором возник пожар, и погибшие лесники относились к ее ведомству, Комитету лесного хозяйства Минэкологии. Сулейменова присутствовала на встрече президента с родственниками погибших, плакала на камеру.



В это время вдова одного из работников резервата рассказала прессе, что ее муж уехал навстречу огню в обычной обуви, на своей машине, с неработающей рацией. Незадолго до гибели он просил об увольнении, так как даже совмещая должности, не получал больше 130 тысяч тенге.



Строгость президента привела к тому, что несколько следующих месяцев топ-чиновники летели на любое происшествие буквально "теряя тапки". Впрочем, на результаты личное присутствие особенно не влияло. Но вернемся к резервату "Семей орманы". Независимые эксперты, а также бывшие и действующие работники лесных хозяйств в один голос утверждали: к трагедии привела недостаточная материальная оснащенность, порожденная злоупотреблениями и неэффективностью управления.



По следам трагедии президент Токаев сам указал на системный кризис. "В Костанае в период прошлогодних пожаров мною было дано поручение провести ревизию реальной готовности органов гражданской защиты, местных исполнительных органов власти к чрезвычайным ситуациям. Поручалось сформировать запасы инвентаря и пожарно-технического оборудования для тушения лесостепных пожаров. Что мы имеем? Низкую степень готовности. По показателю материально-технической оснащенности – 69%, по функциональной инфраструктуре – 63%. В целом общая готовность центральных и местных исполнительных органов к чрезвычайным ситуациям составила 70% (МЧС – 75,1%, МЭПР – 59,5%, местные исполнительные органы – 70,2%)", – заявил Касым-Жомарт Токаев.



Однако же, никаких кардинальных изменений после пожара в Костанайской области, когда лесной огонь погубил пожилого мужчину и едва не уничтожил крупное село Аманкарагай, не последовало. Более того, о том, что в резервате "Семей орманы" свила гнездо коррупция со всеми вытекающими последствиями в виде провалов в финансировании, тоже было известно давно.



В мае этого года трое руководителей РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов были осуждены на 10 лет. В составе ОПГ они на системной основе получали от предпринимателей взятки в сумме от 700 тысяч до 13 млн. тенге. Мзда вносилась за незаконную вырубку леса на территории резервата, беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство.



В нормальных условиях на бедственное положение резервата должны были обратить самое пристальное внимание, озаботиться экипировкой лесников, повышением зарплат, тем более что пожары там не редкость. Но ничего существенного сделано не было.



Кому нары, а кому – симпозиумы



Зульфия Сулейменова тоже лишилась поста первого сентября. Поскольку в должности она пребывала меньше года, и по задумке, явно должна была олицетворять поколение молодых госслужащих, перемена в карьере заставляет предположить, что дальнейшую эффективность министра поставили под сомнение. Впрочем, Сулейменову назначили советником президента – специальным представителем по международному экологическому сотрудничеству. Злые языки тут же заявили, что на международных конференциях ее выдающиеся таланты будут, скажем так, менее заметны.



Из состава же Минэкологии, которое возглавил Ерлан Нысанбаев, выделили Министерство водных ресурсов, чьим главой стал Нуржан Нуржигитов. Остается надеяться, что разгруженный главный эколог Казахстана озаботится лесами всерьез.



Между тем, в июле Генеральная прокуратура назвала подозреваемых по делу о лесном пожаре в области Абай. В их числе оказалось руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала. "Их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении.



Также в Генпрокуратуре отметили, что "первая версия – это поджог с целью дальнейшей продажи лесного фонда третьим лицам. Это ни для кого не секрет". Для детального описания происходящего в резервате понадобилось бы множество статей, но если кратко, то руководство "Семей орманы" и Комитет лесного хозяйства обвиняют в том, что выделенные на охрану массива средства пропадали неизвестно куда, а лес бессовестно разворовывался. Обвиняют пока общественники и ветераны отрасли, закон еще своего слова не сказал.



Огненный беспредел



Хроника лесных пожаров в Казахстане весьма обширна, и подчеркнем, что за каждым может скрываться такая же коррупционная история и чиновничье равнодушие, как и в Абайской области.



Одно из последних происшествий – августовское возгорание в лесном хозяйстве Жамбылской области, достигшее 300 гектаров. А в мае горело под Алматы. Причиной пожара на склоне гор близ Медеу, который тушили несколько суток, назвали поджог. В ходе ликвидации погиб 30-летний спасатель Арслан Курманбеков.



В июле вновь 11 дней тушили многострадальный резерват "Семей орманы". Площадь пожара в Бескарагайском районе составила 385 гектаров. Также в июле был объявлен режим ЧС из-за возгорания в реликтовом резервате "Eртic орманы" Павлодарской области. Площадь пожара за несколько часов возросла с 400 гектаров до 850 гектаров. Существовала угроза, что огонь перекинется на территорию России. Борьбу с пламенем почти сутки вели больше 350 человек, в том числе привлекли силы и средства ДЧС Карагандинской области, ВКО и Астаны.



Этим летом регулярно горело в Бурабае, к счастью, огонь быстро локализировали. Местные пожарные даже выложили фото со спасенным олененком – редкий случай, так как уполномоченный орган обычно забывает упомянуть о пострадавших животных. В июле также возник пожар в лесном хозяйстве в ВКО. В Восточном Казахстане горело и в июне – пожарные работали в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике, расположенном на территории Риддера. Кроме того, из-за бедствия в Абайском регионе, летом полный запрет на посещение леса вводили в Павлодарской области и Талдыкорганском лесхозе.



Не забыта и прошлогодняя трагедия в Костанайской области, где огонь стер с лица земли 43 тысячи гектаров леса (из 106 тысяч), погиб человек, а село Аманкарагай превратилось в пепелище. Жители гордились своим сосновым бором, гостей встречал запах хвои и торговцы дарами леса – грибами и ягодами. После сентября 2022 года в этих местах можно снимать триллер, и никто, по существу, за беду аманкарагайцев не ответил.



Напомним, что в нынешнем январе суд признал виновным тракториста Александра Репейко. Тракторист, указывает следствие, "хотел заработать и грубо игнорировал правила пожарной безопасности в лесах, запрещающие эксплуатировать на пожароопасных участках леса транспорт и технику без исправных искрогасителей на выхлопных трубах". Искра из двигателя, гласят материалы дела, стала причиной катастрофы.



Пожар охватил территорию КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства", КГУ "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" и населенных пунктов Аулиекольского района – сел Аманкарагай и Озерное. Огнем было уничтожено и повреждено 108 строений в нескольких селах. Эвакуировано более 1800 человек. Травмы, ожоги и отравления получили 12 человек. Погиб мужчина 1935 года рождения. В регионе объявили режим ЧС местного масштаба.



Еще по свежим следам в органах подчеркивали, что тракторист не совершил бы проступка, если бы не был замешан в незаконной вырубке, творящейся с указания руководства Басаманского лесного хозяйства. Руководителя лесхоза Асхата Жакашева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, приведшими к пожару.



"Подсудимый назначен на должность руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства 25 декабря 2019 года. С этого момента у Жакашева возник корыстный умысел, и он с целью обогащения и личной выгоды начал продавать участки под незаконную вырубку леса в пожароопасный период. Таким образом за время работы Жакашева на его личный счет в Kaspi поступило 15 млн. тенге. Общий ущерб государству от незаконной вырубки лесов составил 505 кубических метров, что в денежном эквиваленте равняется 4 324 956 тенге", – такова цитата из обвинительного акта. Согласно документу, ущерб от пожара составил 22,1 млрд. тенге. Гособвинитель просил дать подсудимому 7 лет лишения свободы.



Однако же в августе, пишет пресса, суд признал Жакашева виновным по статье "Халатность" и освободил в зале заседаний. Гражданские иски потерпевших суд не удовлетворил. Отметим еще одну любопытную подробность. В этом году лесхозы пострадавших районов вырубили сгоревший лес, чья стоимость составила более 600 млн тенге.



Синее пламя коррупции



Еще в январе появилось сообщение Антикора Шымкента о расследовании в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов. В деле замешен ряд работников парка, а также руководитель управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета. Группу подозревали в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, даче и получении взяток.



Напомним, что в 2019 году руководитель нацпарка Керимбеков был осужден за мошенничество, хищения и взятки. Кроме того, в прошлом году в Северо-Казахстанской области осужден директор лесного хозяйства, выдавший делянку для лесозаготовки за взятку. Аналогичный процесс прошел в ВКО. Там осудили пятерых руководителей лесного хозяйства и двух бизнесменов. Нанесенный государству ущерб оценили в 65 млн. тенге, бригады предпринимателей беспрепятственно и незаконно рубили пихты почти год.



Также, согласно новым данным, в хищении леса подозревают должностных лиц природного резервата "Ертіс орманы". "Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконной порубки и хищения леса в особо охраняемой территории резервата "Ертіс орманы". По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ "Ертіс орманы", – говорится в сообщении МВД.



"Сотрудниками полиции проведено порядка 20 санкционированных обысковых мероприятий, в том числе в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом РГУ "Ертіс орманы", а также по месту жительства ряда руководителей. При обыске помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие) изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства", – уточнили правоохранители.



Таким образом, вокруг казахстанских природных богатств при попустительстве некомпетентного профильного руководства годами ведется грязная игра. И до тех пор, пока в лесхозах не наведут порядок, леса будут гореть, будет существовать угроза населенным пунктам, людям и животному миру.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

29.09.2023 Источник - turanpress.kz

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