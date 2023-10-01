 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.10.2023
18:31  "Вагнеровцы" вернулись к Бахмуту.. Скоро будет жарко? - В.Карнозов
17:10  Кто губит казахстанский лес? - А.Бектенова
17:06  Токаев учредил в Казахстане "общественный контроль"
16:49  Виктор Орбан затеял большую игру, - Д.Бавырин
16:46  Что известно об узбекской компании фарм-отравителей Samo, и ее уже экс-учредителе Нодире Юнусове
16:38  Жумамудун Жумалиев назначен замминистра цифрового развития Кыргызстана
16:37  Несколько регионов Таджикистана сообщили о выполнении плана по призыву. За один день

16:36  Суеверная ЦентрАзия. В какие приметы верит население стран ЦА?
16:33  Самопожиратели. Или почему либералы так ненавидят Россию
16:27  Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм, - Геворг Мирзаян
16:23  Тенге, лети, как вольный ветер. Нацбанк Казахстана подвел грустные итоги сентября
16:18  МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд в страну
16:15  В Центральной Азии только Кыргызстан и Туркменистан не выходили на международный фондовый рынок, - президент КФБ Назаралиев
13:20  Нобелевскую премию по медицине дали Карико и Вайсману за создание вакцин от COVID-19
13:09  Куда дует ветер из Братиславы? Размышляя над итогами парламентских выборов в Словакии, - В.Бурт
13:07  Фрейд и коммунизм. В чем заблуждался создатель психоанализа, - Михаил Магид
11:05  Армяне покидают Карабах, в регион возвращаются азербайджанцы, - Св.Гамова
07:13  Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией". Защебетал...
06:33  В Китае идет чистка элиты, - Владимир Скосырев
02:28  Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах доллару, - "Akharin Khabar"
02:26  Инфлюенсеры Шелкового пути. Как согдийцы влияли на мир вокруг себя
02:17  Йеменская головоломка Эр-Рияда: возможен ли мир с хуситами без Ирана и ОАЭ
01:23  До-пашинянились. Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти, - С.Аксенов
01:21  "Гарумбатитан" – новый вид гигантских динозавров, обнаруженный в Испании
01:18  Вечный майдан: привлекательность ущербности, - Р.Ищенко
01:12  Победный провал. Как началась и к чему привела арабо-израильская война 1973 года (уроки истории)
00:37  Америка играет с огнем на Тайване: зачем она это делает? - СП
00:36  Торговаться тут без току. "Интер РАО" готово остановить экспорт электроэнергии в Китай из-за пошлин
00:33  Корсика рвется к независимости от Макронистана, - "Къ"
00:31  Зачем правительство Таджикистана передало Министерству обороны местные аэропорты?
00:22  Борьба за пост президента США: базовые сценарии, - Вл.Васильев
00:13  "Окна Овертона" кыргызской демократии, - Анвар Ажиев
Воскресенье, 01.10.2023
22:31  Ликвидирован основатель бандеровского батальона "Айдар" Ищенко
19:26  В Казахстане повторно отменили концерты смехуна Галкина
19:24  На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо
18:06  В Анкаре после взрыва в центре города закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
13:20  Казахстан-США-ООН. Как извлечь пользу из бесполезных связей, - Н.Кузьмин
13:18  Нужно ли России расширять Союзное государство, - СП
13:17  Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
13:13  Эволюция политического ислама в Таджикистане, - Равшан Хадыров
13:09  Newsweek: В США готовятся к шатдауну - Украину ждет "неминуемая катастрофа"
07:03  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Киргизии. Алма-Ату пошатывает
06:51  В Узбекистане ввели ответственность за пропаганду многоженства
06:14  Британия решилась. Лондон официально отправляет военных инструкторов в армию Украины
06:12  Далеко упал: Энтони Блинкен похоронил историю Бабьего Яра и своего отчима, - Мария Захарова
06:09  В Казахстане кадровый голод на министров - Данияр Ашимбаев
06:05  Рождение Севера, - Владислав Сурков
02:20  Россия отсекает от Запада Африку, - Бахадыр Ноуканде
02:14  Китайцы хотят проложить водопровод до Ферганы
02:07  Bloomberg: Мы живем в эпоху политического бесстыдства
02:05  Глобальный Юг против вялого Севера, - Филипп Рикар
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Вагнеровцы" вернулись к Бахмуту.. Скоро будет жарко? - В.Карнозов
18:31 02.10.2023

01.10.2023

Российский флот проводит ракетные стрельбы одновременно в трех средах
Владимир Карнозов

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, на которой присутствовал Андрей Трошев – согласно данным СМИ, этот полковник в отставке с позывным "Седой" ранее был начальником штаба ЧВК "Вагнер" и не поддержал мятеж Евгения Пригожина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трошев сейчас работает в Минобороны РФ. Встреча в Кремле происходила на фоне сообщений военкоров о том, что в зоне специальной военной операции (СВО) опять стали действовать отряды из бывших бойцов ЧВК "Вагнер", которые вместе с армией ведут наступление на Орехово-Васильевку, к северо-западу от Бахмута.

Также Путин встретился в Кремле с военнослужащими – участниками СВО, удостоенными госнаград за отражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на деревню Урожайное в ДНР. По словам президента, он узнал о подвиге мотострелков от начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС РФ) в ходе отчета Валерия Герасимова о поездке в действующую армию. Заметим, что о подобных встречах Путина с Герасимовым в последнее время ничего не сообщалось, что служило пищей для домыслов о недоверии главнокомандующего генералитету.

Кроме того, Путин пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот сообщил, что в республике для действий в зоне СВО было сформировано 5 полков и 3 батальона, для которых закуплено 1100 единиц автотранспорта, включая свыше 100 бронированных машин.

Важные события происходили и на флоте. Амурский судостроительный завод 27 сентября спустил на воду малые ракетные корабли (МРК) "Ржев" и "Удомля". По вступлении в строй, как ожидается, в 2024 году они станут первыми МРК современного проекта 22800 "Каракурт" в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Еще два МРК – "Павловск" и "Уссурийск", строящиеся на АСЗ по контракту, подписанному на форуме "Армия-2018", планируется ввести в строй в 2025 году.

Черноморский флот официально в июле принял в свой состав только один подобный МРК – "Циклон", построенный в Керчи. Следующий в серии "Аскольд" уже почти год проходит испытания. За это время военные моряки освоили корабль до такой степени, что смогли отразить атаку безэкипажных морских катеров (БМК), потопив один из них. Вместе с "каракуртами" на Черном и Балтийском морях эксплуатируются МРК альтернативного проекта 21631К "Буян-М", также вооруженные комплексом "Калибр-НК". Один из них – "Серпухов" – в сентябре внутренними водными путями прошел более 3300 морских миль и прибыл в Северодвинск. В ходе учений в Белом море балтийцы поразили ракетой береговую мишень на полигоне Чижа. Остается непонятным, почему флотоводцы не послали "Серпухов" внутренними путями в Черное море, откуда МРК мог выпустить "Калибр" не по учебной, а реальной цели и тем самым внести вклад в СВО.

А вот корвет "Стойкий" не стали никуда переводить ради огневых испытаний – он отстрелялся на Балтике, одной ракетой комплекса "Редут" поразив "специальную воздушную мишень", второй – надводную цель. По сообщению Минобороны РФ, задачи по обеспечению безопасности в районе пусков выполняли свыше 10 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Маневры провел и отряд ТОФ. В ходе тактических учений "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова отряд прошел через Анадырский и Авачинский заливы, действовал в акватории Чукотского и Берингова морей. Вместе с береговыми и авиационными частями моряки выполнили 80 артиллерийских и 5 ракетных стрельб, причем впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырех средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха. Привлекавшиеся к участию в "Финвале" корабли 30 сентября вернулись в пункт базирования Петропавловск-Камчатский. Всего в маневрах было задействовано порядка 10 тыс. военнослужащих и более полусотни единиц боевой техники.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696260660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с жителями области Абай
- Мажилис рассмотрит Соглашение об аудиторской деятельности в ЕАЭС
- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты
- Реализацию ряда крупных инвестпроектов обсудили в Правительстве
- О санкциях
- Как извлечь пользу из бесполезных связей
- Перезагрузка ЕНПФ
- Welcome to Kazakhstan
- Кто губит казахстанский лес?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  