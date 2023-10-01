"Вагнеровцы" вернулись к Бахмуту.. Скоро будет жарко? - В.Карнозов

18:31 02.10.2023

01.10.2023



Российский флот проводит ракетные стрельбы одновременно в трех средах

Владимир Карнозов



Президент РФ Владимир Путин 29 сентября провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, на которой присутствовал Андрей Трошев – согласно данным СМИ, этот полковник в отставке с позывным "Седой" ранее был начальником штаба ЧВК "Вагнер" и не поддержал мятеж Евгения Пригожина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трошев сейчас работает в Минобороны РФ. Встреча в Кремле происходила на фоне сообщений военкоров о том, что в зоне специальной военной операции (СВО) опять стали действовать отряды из бывших бойцов ЧВК "Вагнер", которые вместе с армией ведут наступление на Орехово-Васильевку, к северо-западу от Бахмута.



Также Путин встретился в Кремле с военнослужащими – участниками СВО, удостоенными госнаград за отражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на деревню Урожайное в ДНР. По словам президента, он узнал о подвиге мотострелков от начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС РФ) в ходе отчета Валерия Герасимова о поездке в действующую армию. Заметим, что о подобных встречах Путина с Герасимовым в последнее время ничего не сообщалось, что служило пищей для домыслов о недоверии главнокомандующего генералитету.



Кроме того, Путин пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот сообщил, что в республике для действий в зоне СВО было сформировано 5 полков и 3 батальона, для которых закуплено 1100 единиц автотранспорта, включая свыше 100 бронированных машин.



Важные события происходили и на флоте. Амурский судостроительный завод 27 сентября спустил на воду малые ракетные корабли (МРК) "Ржев" и "Удомля". По вступлении в строй, как ожидается, в 2024 году они станут первыми МРК современного проекта 22800 "Каракурт" в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Еще два МРК – "Павловск" и "Уссурийск", строящиеся на АСЗ по контракту, подписанному на форуме "Армия-2018", планируется ввести в строй в 2025 году.



Черноморский флот официально в июле принял в свой состав только один подобный МРК – "Циклон", построенный в Керчи. Следующий в серии "Аскольд" уже почти год проходит испытания. За это время военные моряки освоили корабль до такой степени, что смогли отразить атаку безэкипажных морских катеров (БМК), потопив один из них. Вместе с "каракуртами" на Черном и Балтийском морях эксплуатируются МРК альтернативного проекта 21631К "Буян-М", также вооруженные комплексом "Калибр-НК". Один из них – "Серпухов" – в сентябре внутренними водными путями прошел более 3300 морских миль и прибыл в Северодвинск. В ходе учений в Белом море балтийцы поразили ракетой береговую мишень на полигоне Чижа. Остается непонятным, почему флотоводцы не послали "Серпухов" внутренними путями в Черное море, откуда МРК мог выпустить "Калибр" не по учебной, а реальной цели и тем самым внести вклад в СВО.



А вот корвет "Стойкий" не стали никуда переводить ради огневых испытаний – он отстрелялся на Балтике, одной ракетой комплекса "Редут" поразив "специальную воздушную мишень", второй – надводную цель. По сообщению Минобороны РФ, задачи по обеспечению безопасности в районе пусков выполняли свыше 10 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.



Маневры провел и отряд ТОФ. В ходе тактических учений "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова отряд прошел через Анадырский и Авачинский заливы, действовал в акватории Чукотского и Берингова морей. Вместе с береговыми и авиационными частями моряки выполнили 80 артиллерийских и 5 ракетных стрельб, причем впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырех средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха. Привлекавшиеся к участию в "Финвале" корабли 30 сентября вернулись в пункт базирования Петропавловск-Камчатский. Всего в маневрах было задействовано порядка 10 тыс. военнослужащих и более полусотни единиц боевой техники.