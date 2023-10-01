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США заморозили контрактные проекты помощи Украине
21:33 02.10.2023

США заморозили контрактные проекты помощи Украине из-за приостановки финансирования

Tекст: Валерия Городецкая

Американские власти заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования, сообщили в Госдепартаменте.
Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил журналистам, что у США нет возможности реализовывать "контрактные программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для оказания помощи Украине", так как финансирование было приостановлено, передает ТАСС.

Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность "продолжать поддерживать способность Украины защищаться" еще есть.

Ранее в Белом Доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева.

Источник - взгляд
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