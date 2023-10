Си Цзиньпин выдвигает невыполнимое условие визита в Америку

В Китае взвешивают "за" и "против" поездки лидера в Сан-Франциско

Владимир Скосырев



Парад на площади Тяньаньмэнь накануне национального праздника 1 октября показал, что Си Цзиньпин в случае осложнения международной обстановки всегда может опереться на армию.

Пекин не забыл, что в июне после приема Си Цзиньпином госсекретаря США Энтони Блинкена хозяин Белого дома назвал председателя КНР "диктатором". Этот выпад ложится на чашу весов в руководстве КПК, обсуждающем возможность участия главы государства в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре. МИД Китая держит американцев в напряжении, заявив, что ответ будет дан в должное время. Китайские эксперты указывают, что Си не устроят пустые обещания Вашингтона.



Глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай ведет интенсивный обмен мнениями с американскими инстанциями по встрече лидеров двух держав. Китай ожидает, что США продемонстрируют "открытость, справедливость и ответственность и создадут хорошие условия для встречи в верхах".



Слова китайских дипломатов часто нуждаются в расшифровке. И их пытаются расшифровать эксперты обеих сторон.



Ши Юнхун, профессор Народного университета в Пекине, сказал, что Китай рассматривает многие факторы. Одной из причин отказа Си поехать на форум, фокусом которого будет мировая экономика, может послужить то, что рост экономики самого Китая замедлился. И потому можно ожидать, что западные страны будут высказываться об этом в негативных тонах. К тому же Си, вероятно, столкнется с протестами демонстрантов. Причем американцы не взяли на себя никакого обязательства предотвратить такие провокации. Си и президент США Джозеф Байден встречались в последний раз на саммите в Индонезии в прошлом году. С тех пор отношения только ухудшались. Дело дошло до того, что в июне, после того как Си оказал Блинкену честь, приняв его, Байден назвал китайского руководителя "диктатором". "Какой же смысл встречаться, если в отношениях с США ничего не изменится?" – вопрошает Ши.



Дэниэл Рассел, бывший американский дипломат, советник Байдена, говорит, что Китай часто сохраняет неопределенность насчет поездки лидера, чтобы обрести дополнительное средство давления. Тем более что от США можно ожидать много неприятностей – от критики китайской политики по отношению к Тайваню до объявления новых ограничений на экспорт в Китай. И если Вашингтон на этом фоне не предложит ничего, кроме пустых обещаний, то Пекин откажется от участия в саммите, прогнозирует Рассел.



К тому же полемика в сетях и эфире между двумя державами нисколько не становится сдержанней. "США – это настоящая империя лжи", – заявил МИД Китая. Таков был его ответ на обвинение со стороны Госдепартамента, который утверждал, что Китай тратит ежегодно миллиарды долларов на дезинформацию, подкуп иностранных медиа, цензуру. Доклад на этот счет, обнародованный Госдепартаментом, искажает факты и сам является фальшивой информацией, указало китайское дипломатическое ведомство.



Как писала "НГ" в номере от 27.09.2023, Вашингтон и Пекин сознают, что в экономике им друг без друга не обойтись, и потому оба применяют и пряник и кнут. С разного рода пряниками, точнее, с предложениями наладить новые мосты коммуникаций и торговли в Китай приезжали госсекретарь США, министр коммерции, представитель Белого дома по климатическим изменениям. В Вашингтоне готовится еще одна инициатива. Командование Космических вооруженных сил США намеревается установить горячую линию с китайскими коллегами. Цель – предотвратить обмен взаимными ударами в случае возникновения "кризиса".



На эту идею Пекин пока не отреагировал, но американских визитеров принял корректно, а иногда даже радушно. Сам Си, общаясь недавно с потомками американских летчиков, воевавших в Китае против японских захватчиков во Второй мировой войне, сказал, что китайцы этого не забыли и готовы крепить дружбу с американцами.



Обозреватель The Financial Times Мартин Уолф увязывает перспективу саммита в Сан-Франциско и китайско-американских отношений с тем, сумеет ли Китай преодолеть замедление роста и достичь таких показателей ВВП, которые превышают показатели ВВП США и ЕС, взятых вместе. Это не исключено. Но доступ Китая к внешним рынкам и технологиям осложняется. Существует даже риск войны. Да, возможно, с подъемом Китая покончено. Однако это не неизбежно. Тут все зависит не от намерений Запада, а от того, проведет ли Китай структурные реформы, то есть от выбора самого Китая, полагает Уолф.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Комментаторы преувеличивают чувствительность китайского лидера к тому, как меняются настроения в обществе. На самом деле на решение, ездить ли в Америку, влияют экономические факторы. Раз китайская экономика восстанавливается плохо, экспорт сокращается, значит, увеличивается необходимость посещать международные площадки, развивать и укреплять экономическое сотрудничество. Проблема в том, что китайские СМИ толкуют, что самое главное в международных делах – это дипломатия первого лица. Си куда-то съездил и все решил. А в данном случае после нескольких визитов летом в Китай важных должностных лиц США возникает вопрос: что даст встреча на высшем уровне? Шансы на конкретный результат снижает и приближение предвыборной кампании в США. А поскольку прорыва в таких условиях трудно ждать, то заминка с поездкой протянется еще некоторое время и китайцы продолжат оценивать ее целесообразность". Источник - НГ

