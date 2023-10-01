Американский сенатор от штата Дакота Дуг Ларсен погиб в авиакатастрофе вместе с женой и детьми

00:01 03.10.2023

Daily Mail: сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе



Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его супруга и двое детей погибли при авиакатастрофе в штате Юта.

Об этом информирует Daily Mail.



Отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома Каньонлендс, примерно в 24 км к северу от Моава.



Ранее два пилота погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов в США.



Также в Бразилии самолет упал при заходе на посадку из-за непогоды.