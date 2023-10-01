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|Американский сенатор от штата Дакота Дуг Ларсен погиб в авиакатастрофе вместе с женой и детьми
00:01 03.10.2023
Daily Mail: сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе
Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его супруга и двое детей погибли при авиакатастрофе в штате Юта.
Об этом информирует Daily Mail.
Отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома Каньонлендс, примерно в 24 км к северу от Моава.
Ранее два пилота погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов в США.
Также в Бразилии самолет упал при заходе на посадку из-за непогоды.