 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.10.2023
00:52  Американские стратеги раскладывают "пасьянсы" ядерной войны
00:47  Теракт в Анкаре подтолкнул Эрдогана к новой военной операции, - Игорь Субботин
00:19  Пекин и Вашингтон предлагают альтернативные стратегии безопасности в Азии, - С.Строкань
Понедельник, 02.10.2023
23:18  Состоялось очередное совместное заседание правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы
21:44  Си Цзиньпин выдвигает невыполнимое условие визита в Америку
21:33  США заморозили контрактные проекты помощи Украине
18:31  "Вагнеровцы" вернулись к Бахмуту.. Скоро будет жарко? - В.Карнозов

17:10  Кто губит казахстанский лес? - А.Бектенова
17:06  Токаев учредил в Казахстане "общественный контроль"
16:49  Виктор Орбан затеял большую игру, - Д.Бавырин
16:46  Что известно об узбекской компании фарм-отравителей Samo, и ее уже экс-учредителе Нодире Юнусове
16:38  Жумамудун Жумалиев назначен замминистра цифрового развития Кыргызстана
16:37  Несколько регионов Таджикистана сообщили о выполнении плана по призыву. За один день
16:36  Суеверная ЦентрАзия. В какие приметы верит население стран ЦА?
16:33  Самопожиратели. Или почему либералы так ненавидят Россию
16:27  Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм, - Геворг Мирзаян
16:23  Тенге, лети, как вольный ветер. Нацбанк Казахстана подвел грустные итоги сентября
16:18  МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд в страну
16:15  В Центральной Азии только Кыргызстан и Туркменистан не выходили на международный фондовый рынок, - президент КФБ Назаралиев
13:20  Нобелевскую премию по медицине дали Карико и Вайсману за создание вакцин от COVID-19
13:09  Куда дует ветер из Братиславы? Размышляя над итогами парламентских выборов в Словакии, - В.Бурт
13:07  Фрейд и коммунизм. В чем заблуждался создатель психоанализа, - Михаил Магид
11:05  Армяне покидают Карабах, в регион возвращаются азербайджанцы, - Св.Гамова
07:13  Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией". Защебетал...
06:33  В Китае идет чистка элиты, - Владимир Скосырев
02:28  Беспрецедентный рост российско-китайского товарооборота предвещает полный крах доллару, - "Akharin Khabar"
02:26  Инфлюенсеры Шелкового пути. Как согдийцы влияли на мир вокруг себя
02:17  Йеменская головоломка Эр-Рияда: возможен ли мир с хуситами без Ирана и ОАЭ
01:23  До-пашинянились. Геополитическая трещина между Россией и Арменией продолжает расти, - С.Аксенов
01:21  "Гарумбатитан" – новый вид гигантских динозавров, обнаруженный в Испании
01:18  Вечный майдан: привлекательность ущербности, - Р.Ищенко
01:12  Победный провал. Как началась и к чему привела арабо-израильская война 1973 года (уроки истории)
00:37  Америка играет с огнем на Тайване: зачем она это делает? - СП
00:36  Торговаться тут без току. "Интер РАО" готово остановить экспорт электроэнергии в Китай из-за пошлин
00:33  Корсика рвется к независимости от Макронистана, - "Къ"
00:31  Зачем правительство Таджикистана передало Министерству обороны местные аэропорты?
00:22  Борьба за пост президента США: базовые сценарии, - Вл.Васильев
00:13  "Окна Овертона" кыргызской демократии, - Анвар Ажиев
Воскресенье, 01.10.2023
22:31  Ликвидирован основатель бандеровского батальона "Айдар" Ищенко
19:26  В Казахстане повторно отменили концерты смехуна Галкина
19:24  На выборах в Словакии победила анти-украинская и за-российская партия Роберта Фицо
18:06  В Анкаре после взрыва в центре города закрыли входы и выходы в здание парламента Турции
13:20  Казахстан-США-ООН. Как извлечь пользу из бесполезных связей, - Н.Кузьмин
13:18  Нужно ли России расширять Союзное государство, - СП
13:17  Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
13:13  Эволюция политического ислама в Таджикистане, - Равшан Хадыров
13:09  Newsweek: В США готовятся к шатдауну - Украину ждет "неминуемая катастрофа"
07:03  Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Киргизии. Алма-Ату пошатывает
06:51  В Узбекистане ввели ответственность за пропаганду многоженства
06:14  Британия решилась. Лондон официально отправляет военных инструкторов в армию Украины
06:12  Далеко упал: Энтони Блинкен похоронил историю Бабьего Яра и своего отчима, - Мария Захарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин и Вашингтон предлагают альтернативные стратегии безопасности в Азии, - С.Строкань
00:19 03.10.2023

У "одного Китая" много противников

В Уильямсбурге (штат Виргиния) проходит американо-тайваньская конференция по безопасности, участники которой ищут ответ на "китайскую угрозу". Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, все больше стран предостерегают Пекин от применения силы против Тайваня и "ставки для всего мира необычайно высоки". В свою очередь, как заявил по случаю 74-й годовщины основания КНР китайский лидер Си Цзиньпин, "никакая сила не остановит полное воссоединение с Тайванем". Называя главной угрозой Соединенные Штаты, Пекин представит обновленную стратегию мирной интеграции региона на саммите "Один пояс, один путь", в котором примет участие президент России Владимир Путин.

Проходящая в Уильямсбурге с 1 по 3 октября американо-тайваньская конференция по сотрудничеству в сфере безопасности, обороны и военной промышленности совпала с недельными торжествами по случаю 74-й годовщины образования КНР, в ходе которых Си Цзиньпин сделал новое заявление по поводу отношений с Тайбэем.

"Мы должны придерживаться принципа "одного Китая"",- заявил на приеме в Доме народных собраний в Пекине китайский лидер, назвав воссоединение материкового Китая и Тайваня "исторической неизбежностью, воспрепятствовать которой не сможет никакая сила". В присутствии членов высшего руководства КНР и аккредитованных в Пекине иностранных дипломатов, среди которых был российский посол Игорь Моргулов, Си Цзиньпин пообещал "неуклонно двигаться вперед к великой цели построения сильной страны и возрождения нации".

Между тем американо-тайваньская конференция в Уильямсбурге стала еще одной попыткой Вашингтона и Тайбэя в меняющихся геополитических условиях воспрепятствовать реализации того сценария создания "единого Китая", о котором говорил в своей праздничной речи Си Цзиньпин.

Как зарубежная поездка замглавы администрации Тайваня стала новым вызовом для Пекина
В программу конференции были включены обсуждение угроз безопасности Тайваня, двустороннего сотрудничества в военно-промышленной сфере, проблемы критической инфраструктуры острова в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах, а также моделирование рисков возникновения военного конфликта в Тайваньском проливе. Одним из вопросов также стала подготовка к выборам главы администрации Тайваня, которые пройдут в январе 2024 года.

В состав тайваньских участников форума вошли высокопоставленные действующие и отставные политики и военные, а также один из основных кандидатов на выборах, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, визит которого в США продлится до 5 октября.

Американскую сторону представляли официальные лица из Госдепартамента и Пентагона, а также бывший командующий Тихоокеанским флотом ВМС США Скотт Свифт, экс-командующий Тихоокеанскими силами морской пехоты США Стивен Раддер и бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

Несмотря на заявления Пекина о стремлении к мирному объединению с Тайванем, в Вашингтоне видят в Китае силу, способную начать операцию по захвату острова и тем самым развязать большую войну в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом накануне форума в Уильямсбурге в интервью журналу Atlantic заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также сообщил, что все больше государств предостерегают Пекин от применения силы. "Лишь за прошлый год мы увидели очень значительное совпадение мнений стран во всем мире - как в регионе, так и за его пределами. Пекину говорят: не делайте этого. Ставки не только для Тайваня, а в буквальном смысле для всего мира чрезвычайно высоки",- заявил Энтони Блинкен.

"50% мировых контейнерных перевозок каждый день проходят через Тайваньский пролив. Там производятся 70% полупроводников. Если разразится кризис вокруг Тайваня, вызванный действиями Китая, то возникнет глобальный экономический кризис",- предупредил глава американской дипломатии, по словам которого "Китай все чаще слышит от стран во всем мире следующий сигнал: не заваривайте кашу".

Власти США насчитали более 100 случаев проникновения граждан Китая на военные объекты
Отвечая на вопрос, какая страна - Россия или Китай - представляет сейчас "большую угрозу американским и западным демократическим ценностям", глава Госдепартамента назвал эти вызовы "очень разными по природе". "Китай по своему военному, экономическому, дипломатическому потенциалу обладает намного большими возможностями, чем Россия, пытаться определять мировой порядок. Однако мировой порядок, к которому они стремятся, глубоко нелиберальный по сути",- считает Энтони Блинкен.

Заочным оппонентом главы американской дипломатии выступил в понедельник посол Китая в Таиланде Хань Чжицян, в интервью газете Bangkok Post указавший на то, что США умышленно разжигают конфликты в регионе, чтобы сдерживать развитие КНР, и тем самым ставят под угрозу мир и стабильность. "Индо-Тихоокеанская стратегия США на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая",- отметил китайский дипломат, по словам которого любая попытка ограничить развитие Китая не увенчается успехом, в то время как Пекин будет проводить политику мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

Называя главной угрозой США, Пекин представит обновленную стратегию мирной интеграции в Евразии на десятом, юбилейном саммите "Один пояс, один путь", в котором примет участие президент России Владимир Путин.

Реклама - продолжение ниже

"Отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах",- говорится в поздравительной телеграмме, которую направил в Пекин по случаю 74-й годовщины образования КНР президент Путин. "Уверен, что наши предстоящие переговоры в ходе Международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире",- говорится в поздравлении из Кремля, адресованном председателю КНР Си Цзиньпину.

США, Китай и Россия "на всякий случай" модернизируют ядерные полигоны
О намерении принять приглашение Пекина посетить намеченный на 15–17 октября форум "Один пояс, один путь" Владимир Путин сообщил в сентябре в ходе переговоров с посетившим российскую столицу главой МИД КНР Ван И. "Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя, которая уже имеет такой международный бренд - "Один пояс, один путь"",- заявил тогда Владимир Путин.

"На встрече на высшем уровне наши лидеры будут обсуждать все актуальные и самые важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и нашего стратегического взаимодействия на международной арене. Это очень важно",- анонсировал на прошлой неделе предстоящий российско-китайский саммит агентству ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Сергей Строкань
№183 от 03.10.2023, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696281540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с жителями области Абай
- Мажилис рассмотрит Соглашение об аудиторской деятельности в ЕАЭС
- Спикер Мажилиса встретился с членами Общественной палаты
- Реализацию ряда крупных инвестпроектов обсудили в Правительстве
- О санкциях
- Как извлечь пользу из бесполезных связей
- Перезагрузка ЕНПФ
- Welcome to Kazakhstan
- Кто губит казахстанский лес?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  