Пекин и Вашингтон предлагают альтернативные стратегии безопасности в Азии, - С.Строкань

00:19 03.10.2023 У "одного Китая" много противников



В Уильямсбурге (штат Виргиния) проходит американо-тайваньская конференция по безопасности, участники которой ищут ответ на "китайскую угрозу". Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, все больше стран предостерегают Пекин от применения силы против Тайваня и "ставки для всего мира необычайно высоки". В свою очередь, как заявил по случаю 74-й годовщины основания КНР китайский лидер Си Цзиньпин, "никакая сила не остановит полное воссоединение с Тайванем". Называя главной угрозой Соединенные Штаты, Пекин представит обновленную стратегию мирной интеграции региона на саммите "Один пояс, один путь", в котором примет участие президент России Владимир Путин.



Проходящая в Уильямсбурге с 1 по 3 октября американо-тайваньская конференция по сотрудничеству в сфере безопасности, обороны и военной промышленности совпала с недельными торжествами по случаю 74-й годовщины образования КНР, в ходе которых Си Цзиньпин сделал новое заявление по поводу отношений с Тайбэем.



"Мы должны придерживаться принципа "одного Китая"",- заявил на приеме в Доме народных собраний в Пекине китайский лидер, назвав воссоединение материкового Китая и Тайваня "исторической неизбежностью, воспрепятствовать которой не сможет никакая сила". В присутствии членов высшего руководства КНР и аккредитованных в Пекине иностранных дипломатов, среди которых был российский посол Игорь Моргулов, Си Цзиньпин пообещал "неуклонно двигаться вперед к великой цели построения сильной страны и возрождения нации".



Между тем американо-тайваньская конференция в Уильямсбурге стала еще одной попыткой Вашингтона и Тайбэя в меняющихся геополитических условиях воспрепятствовать реализации того сценария создания "единого Китая", о котором говорил в своей праздничной речи Си Цзиньпин.



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В программу конференции были включены обсуждение угроз безопасности Тайваня, двустороннего сотрудничества в военно-промышленной сфере, проблемы критической инфраструктуры острова в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах, а также моделирование рисков возникновения военного конфликта в Тайваньском проливе. Одним из вопросов также стала подготовка к выборам главы администрации Тайваня, которые пройдут в январе 2024 года.



В состав тайваньских участников форума вошли высокопоставленные действующие и отставные политики и военные, а также один из основных кандидатов на выборах, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, визит которого в США продлится до 5 октября.



Американскую сторону представляли официальные лица из Госдепартамента и Пентагона, а также бывший командующий Тихоокеанским флотом ВМС США Скотт Свифт, экс-командующий Тихоокеанскими силами морской пехоты США Стивен Раддер и бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.



Несмотря на заявления Пекина о стремлении к мирному объединению с Тайванем, в Вашингтоне видят в Китае силу, способную начать операцию по захвату острова и тем самым развязать большую войну в Индо-Тихоокеанском регионе.



Об этом накануне форума в Уильямсбурге в интервью журналу Atlantic заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также сообщил, что все больше государств предостерегают Пекин от применения силы. "Лишь за прошлый год мы увидели очень значительное совпадение мнений стран во всем мире - как в регионе, так и за его пределами. Пекину говорят: не делайте этого. Ставки не только для Тайваня, а в буквальном смысле для всего мира чрезвычайно высоки",- заявил Энтони Блинкен.



"50% мировых контейнерных перевозок каждый день проходят через Тайваньский пролив. Там производятся 70% полупроводников. Если разразится кризис вокруг Тайваня, вызванный действиями Китая, то возникнет глобальный экономический кризис",- предупредил глава американской дипломатии, по словам которого "Китай все чаще слышит от стран во всем мире следующий сигнал: не заваривайте кашу".



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Отвечая на вопрос, какая страна - Россия или Китай - представляет сейчас "большую угрозу американским и западным демократическим ценностям", глава Госдепартамента назвал эти вызовы "очень разными по природе". "Китай по своему военному, экономическому, дипломатическому потенциалу обладает намного большими возможностями, чем Россия, пытаться определять мировой порядок. Однако мировой порядок, к которому они стремятся, глубоко нелиберальный по сути",- считает Энтони Блинкен.



Заочным оппонентом главы американской дипломатии выступил в понедельник посол Китая в Таиланде Хань Чжицян, в интервью газете Bangkok Post указавший на то, что США умышленно разжигают конфликты в регионе, чтобы сдерживать развитие КНР, и тем самым ставят под угрозу мир и стабильность. "Индо-Тихоокеанская стратегия США на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая",- отметил китайский дипломат, по словам которого любая попытка ограничить развитие Китая не увенчается успехом, в то время как Пекин будет проводить политику мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.



Называя главной угрозой США, Пекин представит обновленную стратегию мирной интеграции в Евразии на десятом, юбилейном саммите "Один пояс, один путь", в котором примет участие президент России Владимир Путин.



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"Отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах",- говорится в поздравительной телеграмме, которую направил в Пекин по случаю 74-й годовщины образования КНР президент Путин. "Уверен, что наши предстоящие переговоры в ходе Международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире",- говорится в поздравлении из Кремля, адресованном председателю КНР Си Цзиньпину.



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О намерении принять приглашение Пекина посетить намеченный на 15–17 октября форум "Один пояс, один путь" Владимир Путин сообщил в сентябре в ходе переговоров с посетившим российскую столицу главой МИД КНР Ван И. "Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя, которая уже имеет такой международный бренд - "Один пояс, один путь"",- заявил тогда Владимир Путин.



"На встрече на высшем уровне наши лидеры будут обсуждать все актуальные и самые важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и нашего стратегического взаимодействия на международной арене. Это очень важно",- анонсировал на прошлой неделе предстоящий российско-китайский саммит агентству ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.



Сергей Строкань

№183 от 03.10.2023, стр. 6 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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