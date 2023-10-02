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Теракт в Анкаре подтолкнул Эрдогана к новой военной операции, - Игорь Субботин
00:47 03.10.2023

02.10.2023

Цель курдских боевиков – принуждение Турции к прекращению обстрелов районов их компактного пребывания
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Взрыв в Анкаре все политические силы Турции попытаются использовать для продвижения идеи силового решения курдского вопроса.
Вооруженные силы (ВС) Турции пошли на активизацию ударов по позициям леворадикальной группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) в Ираке после того, как в Анкаре вблизи здания МВД произошел теракт. Ответственность за него взяло одно из ответвлений РПК, заявив, что это был сигнал руководству республики о необходимости прекратить свои трансграничные операции. Ответные меры Анкары успели вызвать негативную реакцию со стороны центрального Багдада. Эксперты считают, что ситуация неизбежно подталкивает Турцию к решительным мерам.
С жестким заявлением в адрес Анкары выступил президент Ирака Абдель Латиф Рашид. Он возложил на нее ответственность за систематическую гибель мирного населения. "Мы отвергаем ежедневные турецкие нарушения в Сулеймании, Эрбиле, Дахуке и других регионах Иракского Курдистана, – заявил иракский лидер. – Они приводят к гибели мирных жителей, и Турция должна принимать во внимание всю ситуацию". Он обратил внимание на то, что объекты РПК находятся на иракской территории уже 45 лет и центральный Багдад "стремится достичь соглашения с Анкарой, которое бы решило существующую проблему", по модели договоренностей с Тегераном. Иранской стороне Ирак в свое время обещал демилитаризовать враждебные ей формирования.

Анкара интенсифицировала удары по северу Ирака после того, как 1 октября злоумышленники привели в действие взрывное устройство перед зданием Главного управления безопасности МВД в Анкаре. Взрыв произошел почти по соседству со зданием Великого национального собрания (парламента) Турции, которое 1 октября готовилось к открытию очередной сессии после каникул. Несмотря на нападение, церемония прошла по плану – на ней выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Впоследствии одно из ответвлений РПК взяло на себя ответственность за теракт, назвав его "предупреждающим" сигналом турецкому правительству в отношении продолжающихся военных операций против позиций РПК в Сирии и Ираке.

Выступая перед депутатами, Эрдоган намекнул, что в связи с нападением может быть начата очередная военная операция. "Мы будем решительно продолжать борьбу как внутри Турции, так и за ее пределами, пока не будет уничтожен последний террорист, – заявил он. – Мы хотим, чтобы все всегда помнили наши слова о том, что однажды ночью мы можем внезапно прийти". По его словам, республика почти разрешила вопрос с сохранявшимися 40 лет угрозами ее безопасности. "Из-за террористической организации мы вынуждены 40 лет нести человеческие и экономические потери. Мы хотим ее ликвидировать и внутри наших границ, и за ее пределами. Мы можем закрепить уже достигнутые нами военные успехи новыми достижениями", – добавил он.

Сам взрыв совпал по времени с официальным объявлением о дате новых муниципальных выборов в Турции, которые должны состояться в марте 2024 года. Для однопартийцев Эрдогана принципиально важно в ходе этого электорального цикла вернуть себе контроль над ключевыми мегаполисами страны, которые были завоеваны представителями оппозиции в 2019 году. Не исключено, что теперь вызовы в сфере безопасности станут одной из ключевых предвыборных тем. Примечательно, что на фоне всеобщих выборов, которые состоялись в республике в мае этого года, верхушка РПК публично объявляла о временном прекращении огня с ВС Турции, вероятно, чтобы дать курдскому населению проголосовать за оппозиционный лагерь.

"Безусловно, правящая элита Турции в лице президента Эрдогана, в лице всех партий правого спектра, входящих как в правительственную коалицию, так и в парламентскую и непарламентскую оппозицию, постарается максимально использовать нападение для создания необходимого пропагандистского и медийного контекста и продвижения идеи радикального силового решения курдского вопроса", – заявил "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. По его словам, это может предполагать если не новую масштабную операцию на границе с Ираком и Сирией, то как минимум – нанесение серьезных военных ударов по территории сопредельных государств.

"Возникает аналогия с событиями почти годовой давности, когда в Турции также имел место крупный теракт, – отмечает эксперт. – Учитывая противоречивый характер того расследования, можно говорить, что такая практика – создание нужного популистского эффекта – использовалась и будет использоваться и впредь, потому что она доказала свою эффективность. Обращает на себя внимание то, что как в самой Турции, так и в регионе все чаще задаются вопросом о способности Анкары продолжать ее курс по отношению к курдским организациям, особенно на фоне продолжающихся столкновений в приграничных районах, в которых по-прежнему гибнут не только члены протурецких формирований, но и военные, а также сотрудники спецслужб Турции".

По словам Лукьянова, если раньше турецкие власти могли извлекать выгоду, демонстрируя культ мученичества, призванный поддержать легитимность операции против курдов, то в нынешних условиях многое начинает работать против них, формируя негативный образ, который необходимо преодолевать в том числе радикальными действиями. "Но Эрдоган в этом смысле опытный политик, который прекрасно понимает, что действовать надо только тогда, когда ему это выгодно, то есть в заданных им условиях, а не быть заложником обстоятельств, – отмечает собеседник "НГ". – Можно сказать, если очередная операция и состоится, то она должна начаться тогда, когда турецкое руководство будет готово к ней экономически, политически, информационно".

Источник - НГ
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