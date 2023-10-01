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|Мирзиеев в Дохе подписывает договор о "всеобъемлющем партнерстве" с Катаром
02:47 03.10.2023
Узбекистан и Катар подписали ряд документов
Президент Узбекистана провел в Дохе переговоры с эмиром Катара. Между странами подписан ряд документов. В Дохе открылось посольство Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 октября в рамках государственного визита в Доху провел переговоры эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Каксообщила пресс-служба президента, стороны обсудили вопросы "укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов".
В июне эмир Катара посещал Узбекистан с первым в истории двух стран визитом на высшем уровне. На переговорах глав государств была достигнута договоренность поднять сотрудничество на уровень "всеобъемлющего партнерства". В день прибытия эмира Катара президент Узбекистана подписал указ о введении для граждан Катара безвизового режима сроком на 30 дней.
В мае в Ташкенте открылось посольство Катара. Накануне визита Шавката Мирзиеева в Дохе также открылось посольство Узбекистана.
Президент Узбекистана и эмир Катара подтвердили готовность к "кратному увеличению" показателей торговли, реализации совместных инвестиционных проектов в сферах традиционной и "зеленой" энергетики, нефтехимии, глубокой переработки металлов, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и других.
Для активизации деловых связей предложено организовать совместную Межправительственную комиссию и Деловой совет и провести их первые заседания, а также бизнес-форум двух стран в январе 2024 года в Дохе. Достигнута также договоренность о проведении в Дохе Недели культуры и туризма Узбекистана.
Были обсуждены актуальные вопросы глобальной и региональной повестки. Подчеркнута важность поддержки вопросов практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.
Стороны согласились с тем, что важно продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу для обеспечения мира и стабильности в этой стране.
По итогам переговоров был подписан ряд документов, охватывающих разные сферы сотрудничества. Среди них - Соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере туризма и деловых мероприятий и Соглашение о создании совместного делового совета между торгово-промышленными палатами.
Подписаны также меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Агентством инвестиций Катара об инвестиционном сотрудничестве, между Агентством по борьбе с коррупцией Узбекистана и Управлением административного контроля и прозрачности Катара, между Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана и Министерством социального развития и семьи Катара, между министерствами внутренних дел, между Национальным центром по правам человека Узбекистана и Национальным комитетом по правам человека Катара, а также между Комитетом по делам религий Узбекистана и Дохинским Международным центром межрелигиозного диалога.