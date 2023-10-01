Мирзиеев в Дохе подписывает договор о "всеобъемлющем партнерстве" с Катаром

02:47 03.10.2023

Узбекистан и Катар подписали ряд документов



Президент Узбекистана провел в Дохе переговоры с эмиром Катара. Между странами подписан ряд документов. В Дохе открылось посольство Узбекистана.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 октября в рамках государственного визита в Доху провел переговоры эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.



