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Глубинные русские. Кто они?
03:41 03.10.2023

В российской публицистике, что условно патриотической, что условно либеральной издревле принято апеллировать или оппонировать загадочному "глубинному народу". Причем, этимологию самого термина давно сдуло ветрами времен, так что каждый автор вкладывает в него смыслы в меру своего чувства вкуса и уровня культуры.

В случае патриотов обычно принято рисовать незатейливую пастораль из простых русских рабочих и крестьян, что соль нашей земли и суть нашей страны. Предполагается, на их мощных трудовых плечах и незамутненном сознании держится увесистый каркас всего российского государства.

Свою же задачу патриотические публицисты видят в том, чтобы воспеть глубинный русский народ, и тогда вдохновленные массы кузьмичей выпрыгнут из кустов и покажут наконец кузькину мать врагам внутренним да внешним.

В либеральном спектакле слов "глубинный народ" играет противоположную роль. Роль коллективного Шарикова, где либеральный автор всегда только и исключительно профессор Преображенский. Глубинный Шариков в общем-то только и нужен для того, чтобы оттенять блеск белого халата нашего профессора.

Глубинный русский, с точки зрения этнолиберала, работает на мало престижной и почти неоплачиваемой работе, сильно пьет, смотрит "шоу Соловьева", а в перерывах на рекламу поколачивает жену. У такого глубинного человека есть ровно два таланта: воровать украинские унитазы и голосовать за Путина.


Обе картины глубинного русского мира, конечно, имеют мало отношения к реальности, но настолько въелись в общественный дискурс, что придется их выжигать каленым железом. Чем мы с упоением и займемся. Но для начала, как действительно культурные люди, начнем с истории самого понятия. Тем более, история эта бесконечно показательна в своей комичности.

Впервые термин "глубинный народ", вы не поверите, использовал Владислав Сурков в своей программной статье "Долгое государство Путина". Дефиниция самого понятия не может не поражать воображение своей фэнтезийностью:

Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать.

В общем, кот в мешке. С ним и живем. Как живем - непонятно. Но будем жить еще очень долго. Интересно, что сам термин имеет вполне понятное англоязычное происхождение - deep state ("глубинное государство"). Правда, господин Сурков то ли неправильно перевел, то ли что-то неправильно понял. Ведь "глубинное государство" - это совсем не народ, а как раз теневая элита, закулисно управляющая страной. А вот "глубинный народ" Суркова - это "молчаливое большинство", интересы и вкусы которого крайне сложно угадать или просчитать. Термин из натурально маркетинга.

Так что да, история "глубинного народа" буквально началась в России с того, что пупу и лупу опять перепутали, и на выходе получилось понятно что. Впрочем, молчаливое большинство у нас действительно есть (как и в любой стране). Правда, к пасторальным кузьмичам и провинциальным маргиналам оно не имеет никакого отношения.


И вот вам занимательная статистика. Более 100 миллионов граждан России живет в городах, треть населения страны - в городах-миллионниках, каждый десятый и вовсе москвич. При этом уровень безработицы в России в 2023 году достиг исторического минимума (3,6%), потребление алкоголя за последние 15 лет снизилось почти на 43%, а процент людей с высшим образованием с 1989 года вырос втрое (с 11 до 30%).

Другими словам, настоящий глубинный русский - это не патриотический селянин и не полупьяный маргинал. Это работящий и образованный житель мегаполиса. Конечно, есть в России и селяне, и кузьмичи, и даже маргиналы (куда без них). Но это МЕНЬШИНСТВО. Пускай и не всегда молчаливое.

Современный русский - это человек, который каждый день ездит на работу в метро, шутит в очереди к офисному кулеру, мало пьет, посещает спортзал, а перед сном смотрит "Нетфликс". Полагаю, что даже знает, каков на вкус (о ужас!) столь презираемый патриотической общественностью тыквенный латте.

Давайте будем честны, современный русский вообще мало чем отличается от современных немца, француза или англичанина. Ни по образу жизни, ни по образу мысли. Даже проблемы у них примерно одинаковы. Например, низкая рождаемость. А по разводам и абортам русские едва ли не впереди планеты всей.


Вот вам реальная картина "глубинной России". Конечно, можно сколько угодно заламывать руки, упрекать в бездуховности и требовать переселить всех в колхозы. Можно. Но современный русский только покрутит пальцем у виска, а если будете приставать - вызовет полицию. Хотя, конечно, нужно вызывать не полицию, а санитаров.

Так что между патриотами и либералами в России куда больше общего, чем принято считать. И те, и другие просто живут с широко закрытыми глазами. И победит тот - кто проснется первым. Лично я бы хотел, чтобы первым проснулся русский народ. Иначе лет через 50 шутить в очереди за кулером будут совсем на других языках совсем другие люди. Не либералы, не патриоты и даже не русские.

Автор: Свят Павлов

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696293660


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