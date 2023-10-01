Дружба - второй хлеб. Как Казахстану решить проблему неурожая?

06:41 03.10.2023

ДРУЖБА - ВТОРОЙ ХЛЕБ. КАК КАЗАХСТАНУ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕУРОЖАЯ?

В Павлодарской области из-за нехватки зерна не работает основная часть мукомольных предприятий.



Причинами дефицита называют рост цен, совпавший с ограничениями на ввоз российской пшеницы автотранспортом и несогласованностью железнодорожных перевозок.



По данным ассоциации переработчиков региона, стоимость тонны пшеницы достигает 150 тыс. тенге, что провоцирует подорожание муки.



Цены уже выросли в 13 регионах Казахстана: так, в Астане они поднялись с 15 тыс. до 18,5 тыс. тенге за 50 кг.



В 2023 г. казахстанские фермеры столкнулись с засухой, за которой последовали проливные дожди. В результате на севере урожайность упала на 20–25 %. В Северо-Казахстанской области она снизилась с 14 ц/га в 2022 г. до 9–10 ц/га. В Костанайской области - с 20 ц/га до 16–17 ц/га. В стране прогнозируют дефицит семян в 1 млн тонн.



По мнению Анатолия Тихонова, руководителя центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС, Казахстан может твердо рассчитывать на урожай в 6 млн тонн.



Этого достаточно для внутреннего потребления, но не для экспорта в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, который в среднем превышает 5 млн тонн.

Астана способна решить проблему дефицита за счет российского зерна, считает эксперт. В текущем сезоне урожай зерновых в России должен составить 130 млн тонн, не считая 18 млн тонн остатков.

Страны уже имеют опыт сотрудничества в этой сфере: за 4 месяца 2021 г. Казахстан закупил 1,6 млн тонн российского зерна, а за 8 месяцев 2022 г. планировал приобрести еще 1,4 млн тонн.