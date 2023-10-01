"Казатомпром" возглавил Меиржан Юсупов

06:54 03.10.2023 Казатомпром объявляет об изменениях в составе правления и уведомляет о созыве ВОСА

kazatomprom.kz, 29 сентября



АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - "Казатомпром", "КАП" или "Компания") сообщает, что 28 сентября 2023 года совет директоров Компании одобрил следующие изменения в составе правления Компании.



Председатель правления

Г-н Ержан Муканов покидает пост председателя правления Компании - члена совета директоров со 2 октября 2023 года. Решением совета директоров Компании г-н Меиржан Юсупов, занимавший должность председателя правления "KAZAKH INVEST" и являвшийся главным директором по экономике и финансам Казатомпрома в период с 2015 по 2020 годы, назначен в качестве нового главы Казатомпрома.

"От имени совета директоров Компании я выражаю благодарность г-ну Муканову за его эффективную работу и руководство Компанией в период растущей геополитической неопределенности, - сказал Арман Аргингазин, председатель совета директоров Казатомпрома. – Под руководством Ержана Муканова Казатомпром продолжил демонстрировать высокую эффективность производства, и расширение Транскаспийского международного транспортного маршрута является одним из важных достижений, которое было выполнено под его руководством. Совет директоров благодарит г-на Муканова за проявленную им приверженность стратегии Компании, ориентированной на создание долгосрочной ценности, и желает ему всего наилучшего в будущем.

Рынок урана демонстрирует беспрецедентное развитие: цены на уран достигли абсолютных максимумов за последние двенадцать лет. Обладая обширным опытом в урановой отрасли, г-н Юсупов, на наш взгляд, является отличным кандидатом, чтобы возглавить Компанию в эру нового роста на урановом рынке. Мы считаем, что большой опыт и высокая эффективность г-на Юсупова, продемонстрированные им при выведении Компании на IPO, а также его неоценимый вклад в укрепление публичного статуса Компании и роста доверия к ней, станут сильным дополнением к текущей команде топ-менеджмента Компании, а также привнесут ценность для самой Компании и ее стейкхолдеров. Совет директоров верит, что стратегическое видение г-на Юсупова, его впечатляющий опыт и репутация в урановой отрасли, наряду с его коммерческим видением рынка, будут направлены на укрепление лидерских позиций Компании как крупнейшего мирового производителя урана и публичной компании. С целью обеспечения максимизации ценности для всех стейкхолдеров, мы считаем, что новое руководство Компании сосредоточит свое внимание на повышении операционной эффективности и производительности труда в условиях растущего рынка урана, своевременно реагируя на потребности инвестиционного сообщества и обеспечивая создание долгосрочной ценности для всех акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников Компании".

"Для меня было большой честью руководить Компанией в столь интересные для урановой отрасли времена, - отметил г-н Муканов. – За семнадцать лет, которые я провел в структуре группы компаний Казатомпрома, было выполнено много важных задач и проектов. Выражаю огромную благодарность всему коллективу уранового холдинга и управленческой команде Казатомпрома за их добросовестную работу, Фонду и совету директоров - за постоянную поддержку".

"Это большая честь и привилегия для меня вернуться в Казатомпром в новой роли, и я хотел бы выразить благодарность совету директоров и мажоритарному акционеру Компании за оказанное доверие и предоставленную возможность возглавить Казатомпром, - сказал г-н Юсупов. - Большая часть моего карьерного пути связана именно с Казатомпромом, и я уверен в сильных фундаментальных факторах уранового рынка. Я рад вступить в должность председателя правления Казатомпрома в период происходящих в урановой отрасли исторических событий, и намерен сохранить приверженность Компании созданию долгосрочной ценности для всех ее стейкхолдеров, уделяя приоритетное внимание вопросам охраны труда, здоровья и экологии, корпоративного управления, социальной ответственности и прозрачности".

Меиржан Юсупов является выпускником Ближневосточного технического университета по специальности "Экономика и управление", Лондонской школы экономики и политических наук со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием и Гарвардского университета со степенью магистра государственного управления. Г-н Юсупов занимал разные должности до его прихода в Казатомпром в 2010 году в качестве директора департамента корпоративных финансов и казначейства. В 2015-2020 годы он занимал должность главного директора по экономике и финансам Казатомпрома. Под его руководством были успешно реализованы программы по оптимизации затрат, трансформации и цифровизации Компании. Г-н Юсупов также сыграл ключевую роль в период подготовки и вывода Компании на IPO. До текущего назначения г-н Юсупов являлся Председателем Правления АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST".



Обновления в составе правления

Совет директоров Казатомпрома также одобрил включение г-на Султана Темирбаева, главного директора по экономике и финансам Компании, в состав правления Казатомпрома с 28 сентября 2023 года. Таким образом, в настоящее время в состав правления Казатомпрома входят:

- Меиржан Юсупов, председатель правления (со 2 октября 2023 года);

- Куаныш Омарбеков, главный директор по производству;

- Дастан Кошербаев, главный директор по коммерции;

- Султан Темирбаев, главный директор по экономике и финансам;

- Ермек Куантыров, главный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению;

- Алибек Алдонгаров, главный директор по HR и производственной безопасности;

- Мухит Магажанов, главный директор по закупкам и общим вопросам.

Полные биографии членов Правления будут доступны на корпоративном интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz



Извещение о созыве ВОСА

Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - "Компания", "Казатомпром" или "АО "НАК "Казатомпром"), местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "НАК "Казатомпром" (далее – "Собрание") в очной форме в соответствии со статьями 35-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится 1 ноября 2023 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж.

Регистрация акционеров пройдет 1 ноября 2023 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+6) на месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован 2 октября 2023 года в 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

При отсутствии кворума повторное Собрание акционеров будет открыто 2 ноября 2023 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени (GMT+6). Время окончания регистрации акционеров - 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+6).

Извещение о предстоящем Собрании будет также доступно на Интернет-ресурсе Компании и в СМИ в соответствии с законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании.



Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

- Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО "НАК "Казатомпром".

- Об определении формы голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО "НАК "Казатомпром".

- Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "НАК "Казатомпром".

- О заключении крупной сделки (сделок), в результате которой (которых) АО "НАК "Казатомпром" приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "НАК "Казатомпром" на дату принятия решения о сделке (сделках), в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, в том числе долгосрочных договоров купли-продажи концентратов природного урана с компанией "State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited".

- О составе совета директоров АО "НАК "Казатомпром".



О заключении крупной сделки

Между "АО "НАК "Казатомпром" и компанией "State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited" (далее – SNURDC) достигнута договоренность о продаже Казатомпромом в адрес компании SNURDC концентратов природного урана в форме U3O8 на рыночных условиях. Вопрос выносится на рассмотрение Собрания, так как стоимость сделки, в совокупности с ранее заключенными сделками с SNURDC, составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании (рассчитанной на основе отдельной финансовой отчетности Компании), как установлено требованиями законодательства Республики Казахстан.

Инициатором созыва Собрания по вопросу заключения крупной сделки является совет директоров Компании (протокол № 11/23 от 28 сентября 2023 года).



О составе Совета директоров

В связи с прекращением полномочий Муканова Ержана Жанабиловича в качестве председателя правления АО "НАК "Казатомпром" и назначением Юсупова Меиржана Бахитовича председателем правления АО "НАК "Казатомпром" решением совета директоров АО "НАК "Казатомпром" от 28 сентября 2023 года (протокол № 11/23), на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий Муканова Е.Ж. в качестве члена совета директоров АО "НАК "Казатомпром" со 2 октября 2023 года и об избрании Юсупова М.Б. новым членом совета директоров АО "НАК "Казатомпром" на срок до истечения срока полномочий совета директоров АО "НАК "Казатомпром" в целом.

Также, в связи с назначением члена совета директоров Компании, представляющего интересы АО "Самрук-Қазына" (далее – Фонд), г-на Жанадил Ернара Бейсенұлы на должность генерального директора компании "Qazaq Green Power PLC" в начале августа текущего года, по инициативе крупного акционера Компании АО "Самрук-Қазына" на рассмотрение Собрания выносится вопрос по досрочному прекращению полномочий члена совета директоров Компании - представителя интересов Фонда Жанадил Ернара Бейсенұлы, и избранию членом совета директоров Компании Рыскулова Айдара Кайратовича в качестве нового представителя интересов Фонда на срок до истечения текущего срока полномочий совета директоров Компании в целом. Г-н Рыскулов в настоящее время является управляющим директором по экономике и финансам и членом правления Фонда.

Кроме того, советом директоров Компании принято решение включить г-на Рыскулова в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям совета директоров Компании (далее – "Комитет") в связи с исключением г-на Жанадил из состава данного Комитета и совета директоров Компании, соответственно, в случае положительного решения Собрания по данному вопросу.

Инициатором созыва Собрания по вопросу состава совета директоров Компании является крупный акционер АО "Самрук-Қазына", владеющий 194 517 456 простыми акциями Компании (решения правления АО "Самрук-Қазына" от 31 августа 2023 года № 42/23 и 28 сентября 2023 года № 46/23).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления по запросу акционера не позднее чем за 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Собрания по фактическому место нахождению Компании.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по фактическому место нахождению Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



Порядок проведения Собрания

Акционеры или их представители (совместно "акционеры"), принимающие участие в Собрании, должны будут пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.

Держатели Глобальных депозитарных расписок могут реализовать свое право голоса на Собрании используя услуги Депозитарного банка (Citibank N.A.) в качестве депозитария. Держатели Глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на Собрании от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через Депозитарный банк (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству в отношении бенефициарных владельцев в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Собрание открывается в заявленное время при условии наличия кворума.

На Собрании состоится избрание председателя и секретаря Собрания и будет определена форма голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по повестке дня Собрания осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Собрания.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

Собрание будет объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах", протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.



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