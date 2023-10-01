У безвизового режима с Китаем есть один недостаток, - Е.Поздняков

07:08 03.10.2023 У безвизового режима с Китаем есть один недостаток



Tекст: Евгений Поздняков



Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить?

В Китае заявили, что безвизовый режим с Россией для взаимных поездок станет полезным для обоих государств. Об этом сообщил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что не располагает информацией о том, ведется ли в настоящий момент работа по реализации инициативы, однако, по его мнению, безвизовый режим все-таки необходимо ввести, поскольку "это будет очень поощрять" взаимные выезды граждан двух стран.



Действительно, гуманитарные связи между Россией и КНР стремительно развиваются. Так, в конце февраля в Минэкономразвития сообщили, что стороны возобновили действие соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии коронавируса.



Лишь за первый квартал 2023 года Генконсульство РФ в Китае выдало более 50 тыс. виз. Больше всего услугами диппредставительства пользовались в городах Шэньяне и Пекине, где было оформлено 29 и 12 тыс. документов соответственно.



Развитие получают и другие сферы партнерства. Так, в марте, во время двусторонних переговоров, Владимир Путин сообщил, что страны согласовали практически все параметры проекта "Сила Сибири – 2". Президент подчеркивал, что речь идет о новом трубопроводе, через который может осуществляться поставка 50 млрд кубометров газа.



При этом Москва и Пекин готовы идти на компромиссы даже по вопросам, решение которых растянулось на долгое время. Так, на этой неделе Китай разрешил поставки свинины из России, отменив тем самым действовавшие с 2008 года ограничения. Россельхознадзор в течение десяти лет проводил масштабную работу для обеспечения допуска на рынки КНР.



Кроме того, позиции России и Китая совпадают по многим международным вопросам. Министр иностранных дел страны Ван И в сентябре сообщил, что Пекин готов работать с Москвой над формированием многополярного мира. Он отмечал, что государства будут стараться работать над становлением более справедливого глобального порядка.



В экспертном сообществе отмечают, что введение безвизового режима с Китаем послужит отправной точкой для качественного улучшения двустороннего партнерства. Абсолютно все сферы взаимодействия получат новый импульс к развитию. Однако политологи расходятся в оценке сроков реализации заявленной инициативы.



"Безвизовый режим с Китаем обсуждается достаточно давно. Сейчас эта тема получила второе дыхание, поскольку отношения Пекина и Москвы переживают невероятный подъем. Инициатива способна качественно улучшить диалог наших государств. Отмена бюрократических формальностей даст серьезный импульс к развитию сотрудничества во всех сферах", – пояснил Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".



"Возможность поехать в Китай без оформления визы позволит россиянам гораздо быстрее решать важные предпринимательские и образовательные задачи. Скорость оформления и закрепления партнерства между гражданами вырастет в разы. Благотворно это отразится и на туризме, что тоже обеспечит хороший прилив средств в экономики КНР и РФ", – отмечает собеседник.



"Тем не менее, несмотря на все плюсы безвизового режима, думаю, эта инициатива в ближайшее время не получит законодательного оформления. Налаживание фактически свободных границ между двумя великими державами – сложный проект, осуществление которого требует комплексного анализа", – подчеркивает эксперт.



"При этом в плане численности населения у Китая, по сравнению с нами, наблюдается существенный перевес. То есть так называемый безвиз создаст мощную нагрузку именно на российские миграционные органы и службы безопасности. Разумеется, нам необходимо тщательно подготовиться к столь масштабным изменениям", – акцентирует собеседник.



"Кроме того, придется обсудить многие опасения и со стороны КНР. Переговоры и поиск компромисса по спорным аспектам займет много времени. Подобные решения не принимаются в течение месяца, поэтому государствам предстоит серьезная работа в рамках организации безвизового режима", – подчеркивает Бордачев.



Более оптимистичным в оценках оказался экономист Иван Лизан. По его мнению, страны ждет интенсификация гражданских связей уже в ближайшее время. "Безвизовый режим с Китаем – благо для России. В отношении Поднебесной у нас действуют очень серьезные миграционные послабления. Однако ответных шагов со стороны Пекина до сих пор не хватает. Так что, надеюсь, пришло время этот недостаток исправлять. Наш интерес заключается в том, чтобы граждане КНР ездили к нам как можно чаще", – сказал он.



"Вопрос с отменой виз особенно важен, потому что Китай наш главный партнер в части технологий и финансов.



Снижение числа документальных формальностей даст возможность бизнесменам обеих стран спокойно приезжать, договариваться, заключать контракты, проводить платежи. Предпринимателям можно будет уехать в КНР на неделю и спокойно посмотреть интересующее предприятие – только билеты купи", – сказал он.



"Кстати, Поднебесная снова разрешила поставлять российскую свинину на китайский рынок. Первые отгрузки будут в следующем году. Этот вопрос прорабатывался довольно долго. Надеюсь, что с визами все решится быстрее", – указал собеседник.



"В общем, минусов у этой инициативы практически нет. Существенно вырастут и наши культурные связи, потому что сейчас к поездке в Китай россиянам нужно готовиться по меньшей мере месяц. Если же подобные меры будут введены и с российской стороны, это внесет огромный вклад в отечественную туристическую сферу", – заключил Лизан.



"Я думаю, инициатива своевременна.



Отмена виз сократит большие очереди в посольствах КНР, а также устранит количество "серых" посредников,



которые пытаются нажиться на сложностях документооборота. Более того, учитывая необходимость развития туризма, этот шаг окажется очень правильным", – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.



"Кроме того, россияне активно развивают сотрудничество с китайскими предприятиями, но вынуждены больше месяца ждать визу. Бизнес так не работает. Необходима возможность быстрого и даже срочного вылета в города КНР. Это позволит в разы улучшить текущие экономические инициативы", – спрогнозировал эксперт.



"Но есть и другая сторона вопроса: большинство граждан РФ, которые сейчас направятся в Китай, едут либо по делам бизнеса, либо как туристы. Вряд ли они будут оставаться там, поскольку иностранцу в Поднебесной очень сложно выжить. Представителям КНР же проще "пристроиться" на Дальнем Востоке, поэтому нагрузка на нашу миграционную систему выйдет огромная", – пояснил он.



"Формально посол КНР не настаивал на том, что визы должны быть отменены обоюдно, но обычно это делается на взаимной основе. Поэтому сейчас Россию вполне удовлетворит наличие групповых виз. Это будет стимулировать туризм в РФ, но при этом резко уменьшает возможности нарушения нашего законодательства", – детализировал эксперт.



"Стоит отметить и то, что в ближайшее время будет заметно расширяться и сфера образовательного туризма. Только до конца этого года намечено более ста мероприятий разного уровня между Россией и Китаем. Речь идет об одновременном выезде более ста человек в КНР и РФ. Отмена виз резко активизирует эти поездки. Для России это очень важный аспект", – резюмировал Маслов.



1.10.23 Источник - взгляд

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