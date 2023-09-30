Военно-политические подвижки в Африке: Франция уходит, Америка суетится, - Антон Веселов

07:11 03.10.2023 30.09.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



В попытках не допустить усиления позиций России на Черном континенте применяются самые нетривиальные схемы



Изменения, происходящие на Африканском континенте, охватили уже столько стран и принимают такой масштаб, что некоторые обозреватели назвали процесс тектоническим. И это не намек на катастрофические последствия сентябрьских наводнений, в результате которых только в ливийском городе Дерна погибли более 14 тысяч человек. Имеется в виду пересмотр сфер влияния, и для ряда западных стран речь идет не только о сокращении присутствия, но о полной утрате позиций с огромными политико-экономическими издержками. События в ЦАР, Мали, Сенегале, Нигере и других странах показывают, что тем, кто считал себя чуть ли не владельцами этих стран, приходится лихорадочно переоценивать и вносить не просто коррективы в свои планы – их надо полностью пересматривать. То есть признать реалии, что для политиков всегда является одной из самых болезненных задач.



Особенно болезненно это переносит Франция, которая давно и привычно считала свои бывшие африканские колонии источником различных ресурсов. Если правительство Германии сообщило, что весь контингент (887 военнослужащих) покинет Мали до конца текущего года "по заранее согласованному плану", то французский президент Э. Макрон после требований властей Нигера вывести свои войска занял позу "несломимого и неустрашимого", не только отказавшись выполнять решения властей страны пребывания контингента, но и намекнув, что они для него никто. После того как французское посольство и три военных базы были лишены свежих круассанов, в СМИ Франции появились сообщения, что 1500 французских военных больше не могут ходить в свободное от службы время в кафе и рестораны, а один из военнослужащих, находящихся на базе у аэропорта Ниамея, пожаловался по телефону, что "они едят остатки замороженных продуктов", Э. Макрон свое решение пересмотрел и объявил: "Посол и дипломатический персонал будут вывезены из Нигера в ближайшие часы" (посол покинул страну 27 сентября), после чего последовало: "Франция прекращает любое военное сотрудничество с Нигером и выведет все свои войска из этой страны до конца текущего года". Интересно, что для изменения точки зрения Верховному главнокомандующему ВС Франции потребовалось даже меньше времени, чем для капитуляции Парижа в 1940 году, хотя Нигер, как известно, Францию не атаковал.



Отличительной особенностью нынешнего всплеска активности в Африке является то, что на первый план выходят не политики, а военные. Конечно, они являются лишь исполнителями решений политиков своих стран, но сам факт показателен. В августе и сентябре заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Ю. Евкуров побывал с визитами в ряде африканских стран, причем ливийский Бенгази он посетил дважды – 22 августа и 16 сентября. В Алжире побывал генерал армии С. Суровикин.



Такая активность не могла пройти мимо внимания США и там активизировали принятие "мер противодействия". В Ливию были срочно направлены командующий Африканским командованием ВС США (AFRICOM, создано в 2007 году, штаб в немецком Штутгарте) четырехзвездный генерал Майкл Лэнгли (бывший морской пехотинец) и спецпосланник Белого дома Ричард Норланд. 20 сентября они провели в Триполи переговоры с местными властями. Местными буквально, ибо они контролируют далеко не все районы даже в "Западной Ливии". Гостей принял глава "правительства национального единства" А. Дбейба, председатель президентского совета М. аль-Манфи и начальник Генштаба ПНЕ генерал-лейтенант М. аль-Хаддад. Официально стороны обсудили разрушительные последствия урагана и нынешнюю катастрофическую гуманитарную обстановку на востоке Ливии, однако главными темами стали вопросы текущей политической ситуации в стране и обстановка в области безопасности в соседних государствах.



На следующий день американская делегация прибыла в Бенгази, где состоялись переговоры с главнокомандующим ЛНА Халифой Хафтаром и другими военными руководителями на востоке страны. Представители США вновь подчеркнули необходимость удаления ЧВК "Вагнер" не только из Ливии, но и других африканских стран.



В этой связи в ливийских СМИ появились сообщения со ссылкой на главу Пентагона Л. Остина: "США не заметили какого-либо ощутимого вывода сил "Вагнера" из Африки" с отсутствием конкретных упоминаний Ливии и Мали. Очевидно, однако, что этими двумя странами список не ограничивается. Так, советник президента ЦАР Фидель Гуанджика заявил: "Русские дали нам мир... Бойцы ЧВК "Вагнер" всего за один год вытеснили сепаратистов, и теперь наша армия на 100% контролирует территорию всей страны". Он особо отметил, что российская помощь его стране не изменится после гибели Е. Пригожина, сославшись на то, что в этом главу ЦАР Форстена-Арканжа Туадеру заверил во время телефонного разговора Президент России Владимир Путин.



Не менее удручающими для США стали сообщения о прибытии Х. Хафтара 26 сентября в Москву для переговоров с руководством Министерства обороны РФ. На военном аэродроме "Чкаловский" его встречал генерал-полковник Ю. Евкуров и почетный караул. Примечательно, что в состав делегации вошли два сына Хафтара, являющиеся действующими генералами ЛНА.



Однако уступать американцы не намерены и решили попробовать усилить позиции на юге континента. Министр обороны Л. Остин направился в Джибути, Кению и Анголу, причем поездка "призвана подчеркнуть, что США привержены обязательствам по выстраиванию и укреплению оборонного партнерства со странами Африки".



Интерес к небольшому государству Джибути обусловлен его стратегическим положением – помимо США, там уже имеют свои военно-морские базы КНР, Япония, Италия и Франция. 25 сентября глава Пентагона провел встречи с президентом И. Гелле и министром обороны Х. Бурханом, обсудив "двусторонние связи в сфере обороны и о вопросах безопасности региона, включая поддержку миссии Африканского союза в Сомали", а также "достижение приоритетных целей в сфере безопасности в Восточной Африке". Встретился визитер и с президентом Сомали.



В Найроби Л. Остин и его кенийский коллега Аден Дуале подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности до 2028 года. Воодушевленный достигнутым, глава Пентагона торжественно заявил, что американцы не планируют вывод своих сил из Нигера (там находятся около тысячи джи-ай), однако проигнорировал вопрос о возможной реакции на гибель 23 сентября четырех американских и 9 кенийских военнослужащих в результате обстрела боевиками "Аш-Шабааб" базы сомалийских военных на границе с Кенией.



Особо следует отметить визит министра обороны США в Анголу – первый в истории отношений между странами. Возможно, американцы посчитали эту страну выходящей из сферы влияния России, поскольку последним российским министром обороны, посетившим Луанду, был маршал Сергеев, и это было еще в прошлом веке. Глава военного ведомства Анголы был в Москве в 2014 г., а президент Жоао Лоренсу (выпускник Военно-политической академии им. Ленина, генерал-полковник, бывший министр обороны) отказался участвовать в недавнем форуме "Россия – Африка", направив вместо себя министра иностранных дел.



В качестве одного из главных аргументов Л. Остин использовал обещания США резко нарастить объем экономической помощи африканским странам – в течение трех лет инвестиции должны составить 55 млрд долл. Министр акцентировал внимание на том, что РФ не способна вложить в "развитие континента" такие средства, однако старательно обходил сравнение с КНР. И неудивительно – общий объем прямых инвестиций Китая в государства Африки к концу 2020 года превысил 43 млрд, а китайские кредиты африканскому бизнесу за период с 2000 по 2019 год составили 153 млрд долл.



Однако уверенность американцев в том, что все можно купить, была поколеблена развитием обстановки в двух Конго – РК и ДРК. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо побывал в Москве в конце минувшего мая. Помимо достигнутого соглашения о ВТС, стороны уделили большое внимание экономическому сотрудничеству, в первую очередь в области добычи редкоземельных металлов. В недрах РК обнаружены промышленные запасы урана, вольфрама, тантала и ниобия, которые широко применяются в ракетостроении и атомной энергетике.



Выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент ДРК Феликс Чисекеди заявил: "Нашей стране пора взять полный контроль над своей судьбой" и потребовал начать вывод миссии ООН уже в декабре текущего года. По его словам, эта миссия, созданная летом 2010 года, не только не принесла мир, но не справилась ни с одним из пунктов мандата на защиту мирного населения и оказание поддержки правительству страны. И это при том, что в составе миссии – вооруженные воинские контингенты общей численностью 14 тыс. военнослужащих (данные на 2023 год), а за минувшие почти четверть века на ее содержание были потрачены средства, многократно превышающие бюджеты ряда стран континента.



Это удар не столько по репутации ООН, которая давно дискредитирована, сколько по тем, кто реально влияет на принимаемые там решения. В первую очередь, конечно, это США, но не только. К примеру, созданный в 1992 году Департамент миротворческих операций ООН (один из ключевых в структуре организации) с 1996 года неизменно возглавляют граждане Франции.



В попытках не допустить усиления позиций России в Африке американцы прибегают к совсем уж нетривиальным ходам. Понятно, что США намерены во чтобы то ни стало не допустить появления базы ВМФ России в порту Порт-Судан – соглашение между Москвой и Хартумом подписано, но уже третий год ожидает ратификации. Но то, что 24 сентября в ирландском аэропорту Шеннон состоялась "незапланированная встреча" между В. Зеленским (он направлялся в США и Канаду) и председателем Суверенного совета Судана А. аль-Бурханом – если не акт отчаяния Белого дома, то тема для сериала про Симпсонов. В. Зеленский сообщил: "Мы обсудили наши общие вызовы в сфере безопасности, в первую очередь деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией".



Наконец, 28 сентября в Москве состоялась встреча В. Путина и президента Южного Судана С. Маярдита. Обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в сферах торговли, инвестиционных возможностей, а также вопросы безопасности, включая эмбарго на поставки оружия в африканскую страну и санкции, введенные в отношении отдельных лиц в Южном Судане. Лидерам двух стран было что обсудить, а в Вашингтоне – о чем опять призадуматься... Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696306260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты

- 20 новых многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций планируется построить в Казахстане

- Инфляция в Республике Казахстан

- Послание Президента РК: добровольная накопительная система "Келешек" позволит сделать высшее образование более доступным

- О заседании Высшего Судебного Совета

- Депутатам презентовали законопроект по расширению сферы административной юстиции

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

- О реализации Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов"

