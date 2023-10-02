Александр Лукашенко нашел себе преемницу. Ее зовут - Наталья Кочанова

07:15 03.10.2023

Александр Лукашенко встретился со своей возможной преемницей



В Минске готовятся к выборам парламента и президента



Дмитрий Тараторин

02.10.2023



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белоруссия, выборы, законотворчество, лукашенко, наталья кочанова, экспертное мнение Председателя Совета Республики Наталью Кочанову называют претендентом на пост президента Белоруссии.



В понедельник состоялась встреча Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. По официальным сообщениям, обсуждались законотворчество, работа с населением и предстоящие выборы. Между тем самое главное, возможно, осталось за кадром. Эксперты все чаще называют Кочанову возможной преемницей Лукашенко. Отмечается, что она обладает набором качеств, который позволит ей подчинить себе даже силовой блок.

Президент Александр Лукашенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова провели 2 октября в Минске встречу, на которой обсудили целый комплекс животрепещущих вопросов. В частности, глава государства был уведомлен о том, что законы Беларуси активно приводятся в соответствие с обновленной Конституцией.



"Совет Республики самым серьезным образом работает по всем направлениям. Для нас, конечно, очень важна работа над законопроектами. За истекший период мы рассмотрели 305 нормативных правовых актов, законопроектов (за этот год более 100). У нас практически 92% законов приведены в соответствие с обновленной Конституцией", – отметила Наталья Кочанова.



Кроме того, председатель сообщила, что возглавляемый ею орган активно работает с населением. За время текущей сессии члены Совета провели более 200 прямых телефонных линий, 360 личных приемов граждан, причем около половины из них – выездные. Рассмотрено 6 тыс. обращений (по сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 6%). Все это должно было засвидетельствовать, что ее подопечные и сама Наталья Кочанова уверенно держат руку на пульсе народных настроений.



Президента это порадовало. "Могу только поблагодарить всех сенаторов за то, что, как никакая иная структура, вы серьезно отнеслись к этому вопросу. Люди это очень ценят, люди хотят видеть власть, люди хотят поговорить с представителями власти. Вы это неплохо делали", – отметил глава государства.



Но при этом Лукашенко попросил обратить особое внимание на главное событие будущего года. "Очень горячая тема – это выборы. Я просил бы вас, прежде всего администрацию президента, если нужно, парламент (нижнюю палату) подключиться к проведению этих выборов. Тем более вы – уполномоченный по Минску".



Президент отметил, что следует проверить, насколько готовы к проведению предстоящих выборов все органы власти, и при необходимости оказать содействие Центральной избирательной комиссии. "Надо ЦИК помочь. Потому что у нас нет таких созданных бюрократических систем, административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии. Остальные, так сказать, на любительских началах. Поэтому этот вопрос надо держать под контролем, опыт у вас есть".



Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии назначен на 25 февраля 2024 года, а затем, в течение 60 дней после них состоятся выборы во Всебелорусское народное собрание. И наконец, в июле 2025 года в стране должны пройти судьбоносные выборы главы государства.



Прошедшая встреча явно продемонстрировала высокий уровень доверия, которым пользуется у президента Наталья Кочанова. Это особенно симптоматично на фоне активно обсуждающейся в среде оппозиционных аналитиков версии, что Александр Лукашенко не будет участвовать в президентских выборах, а займет пост главы Всебелорусского народного собрания. При этом большинство экспертов прочат позицию преемника Лукашенко в президентском кресле именно Наталье Кочановой.



Этот выбор обусловлен, конечно, не только остроумным, своего рода "отзеркаливанием" другой женщины-лидера – Светланы Тихановской. Активный оппозиционный деятель, бывший успешный ресторатор, а затем один из организаторов подразделений белорусских добровольцев Вадим Прокопьев в своем выступлении на популярном канале "Ток" достаточно высоко оценил политический потенциал Кочановой.



"Наталья Кочанова была замечена в некоторых способностях. Например, когда силовики набрали в рот воды, были не в состоянии разговаривать с протестной аудиторией, она пыталась с комсомольским талантом заходить в Лингвистический. Надо сказать, что у нее лучше получалось, чем у всех силовиков. Кубраков тоже ходил в Лингвистический, но с Кочановой не сравнить. У нее есть некоторые административные таланты. И такой комсомольский риторический, манипулятивный стиль", – заявил Прокопьев, приведя в пример попытку переговоров представителей власти с протестующими, обосновавшимися в 2020 году в Минском государственном лингвистическом университете. Упомянутый же Прокопьевым Иван Кубраков во время тех драматических событий был начальником Главного управления внутренних дел Минского горисполкома, а позже был назначен министром внутренних дел. По мнению Прокопьева, Лукашенко считает, что женщина его не предаст, если он отойдет от рычагов управления. Близка она президенту и как ярко выраженный советский тип руководителя. "Мне кажется, что он рассмотрел в ней такую комсомольско-советскую звезду. Понятно, что она не гипнотизер уровня Лукашенко, но все-таки она достаточно уверенно себя чувствует в незнакомой аудитории среди чиновников. И самое важное: она демонстрирует максимальную степень лояльности. Это сработало", – резюмирует эксперт.