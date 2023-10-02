Казахстанская Риддерская ТЭЦ опять сломалась?

07:25 03.10.2023

ТЭЦ Риддера снова остановили



На ТЭЦ Риддера вновь остановили котел №3, который запустили 27 сентября. По словам акима, оборудованию потребовалось дополнительное обследование, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил аким Риддера Даулет Батырбаев, вечером 2 октября на городской ТЭЦ снова остановили котел №3, который растопили 27 сентября. Это связано с тем, что оборудование необходимо дополнительно проверить.



"Согласно правилам, оборудование электростанций, прошедшее капитальный ремонт, подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 48 часов. Комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 часов на основном топливе с нормальной нагрузкой и проектными параметрами", – пояснил Даулет Батырбаев.



Аким предупредил жителей Риддера, что во избежание аварий необходимо остановить котлоагрегат №3 для дополнительного обследования. По предварительной оценке, оно займет два дня (2-3 октября).



Некоторые горожане указали, что с таким предупреждением акимату стоило бы выступить до отключения горячей воды, а не после того, как возмущенные жители успели высказаться в соцсетях об отсутствии отопления.



Котлоагрегат №3 на ТЭЦ Риддера запустили 27 сентября. После прогрева воды подавать отопление начали сначала в социальные учреждения, а потом и в жилые дома.



Никита Дробны