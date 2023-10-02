Строительство нового города близ Алматы может привести Казахстан к катастрофе

07:29 03.10.2023 В интегрированный город G4 City планируют переселить 2 миллиона человек, разгрузив таким образом город Алматы.



Но, решая вопрос перенаселения южной столицы, мы рискуем столкнуться с другой проблемой – экологической, сообщает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



Концепцию генерального плана по развитию G4City президент подписал в декабре прошлого года. Сейчас данный проект находится на завершающей стадии, со следующего месяца начнутся согласования и общественные обсуждения. В новом интегрированном городе должны быть построены 88 млн квадратов жилых домов, 48 млн квадратов коммерческих зданий. И к 2050 году в алматинскую агломерацию планируют переселить 2 млн человек. Недавно руководитель ТОО "Almaty Region Master Plan" Арсений Пирожков презентовал проект G4City на первой конференции Центрально-Азиатской ассоциации питомников растений и рассказал, какие будут парки и сады в новом городе.



"Внутригородское пространство должно быть качественным, современным и комфортным. Территорию, расположенную вдоль побережья озера Капчагай, будут украшать различные пристани и причалы. Здесь предполагается озеленение. Внутри городов планируется сделать парковые территории, которые также будут озеленять", - сказал он.



На вопросы, чем все это будут поливать и как будет решаться проблема с водными ресурсами, Арсений Пирожков ответил:



"Данный фактор изучался во время создания генерального плана, и все вещи, которые вы обозначили, в нем учтены. Есть мероприятия по экономии воды, взято в расчет все, что будет использовано на полив и производство".



Подробности водопользования проектировщик объяснять не стал.



Извлекут из земли и выпьют

Между тем в документе, о котором говорил Арсений Пирожков, есть любопытная информация. В новом городе для технических целей и полива зеленых насаждений планируют использовать специально собранную и очищенную ливневую воду. Для этого в каждом районе будут созданы пруды для накопления дождевой воды и ее повторного использования. Кроме того, планируется повторное использование не менее 20 % сточных вод. Питьевую воду, согласно концепции, будут выкачивать из подземных источников.



"В настоящее время рядом с участком отсутствуют источники питьевой воды, предполагаемым источником подачи питьевой воды является существующая артезианская скважина, расположенная на Покровском месторождении", - указано в документе.



Ни о каких других источниках воды в концепции не сказано. Все прелести того самого Покровского месторождения подробно описаны в диссертации на соискание степени доктора философии PhD Евгения Сотникова "Причины низкой достоверности гидрогеологических прогнозов при оценке эксплуатационных запасов подземных вод и пути их решения".



В своей работе ученый указал, что чистая вода, соответствующая всем санитарно-техническим нормам, залегает глубоко (в интервале 150-350 метров). Воду, расположенную ближе к поверхности земли, пить нельзя. В 2013 году по скважинам, пробуренным на глубине 10-25 метров, периодически отмечалось превышение предельно-допустимых норм по фтору, сульфатам. В диссертации сказано, что "на качестве подземных вод сказывается влияние ранее действующих полей фильтрации поселка Отеген Батыр и обувной фабрики "Жетысу". Это значит, что когда-то в поселке было место сбора канализационных и сточных вод, и все эти нечистоты просачивались сквозь землю, попадали в подземные источники воды и до сих пор дают о себе знать. Следует заметить, что в шести километрах от поселка Коянкус (будущего "Gate City") расположено громадное канализационное очистное сооружение. Туда поступают стоки не только из Алматы, но и из прилежащих поселков, Каскелена и Талгара. Вывод один – городские колодцы должны быть очень глубокими. Загрязненные подземные воды, расположенные ближе к поверхности, ГПХ "Водоканал" рекомендует использовать только для технического водоснабжения.



Запасы чистой, питьевой воды Покровского месторождения на глубине от 150 до 500 метров составляют всего 151 тыс кубических метров в сутки. А это в два раза меньше, чем необходимо новому интегрированному городу.



Исследования крупных ученых-гигиенистов А.Н. Марзеева и В. Жаботинского показали, что минимальная норма водопотребления только для удовлетворения питьевых и санитарно-бытовых потребностей (не включая расхода воды на стирку, мытье посуды и т.д.) должна быть не менее 150 литров в сутки на одного человека (или 4,5 кубов в месяц), в том числе: умывание 3 раза в сутки - 5 л; для принятия гигиенического душа ежедневно - 25 л; для принятия ванны 1 раз в неделю - 250 л; для приготовлении пищи -5 л; для мытья пола (1 л на кв. м) - 10 л; для промывания унитаза – 18 л.



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Умножаем 150 литров на 2 млн человек (такое количество людей будет проживать в алматинской агломерации в 2050 году) и получаем водопотребление в 300 тыс. куб метров в сутки. Примерно такой водозабор сейчас в Алматы. Впрочем, вода в G4City начнет иссякать уже в 2030-м, когда население вырастет до 763 тыс человек.



Истощение подземных источников приведет к негативному воздействию на окружающую среду в целом. Произойдет уменьшение влажности почвы, что приведет к гибели близлежащих сельхозугодий.



Иссушат Или, Капчагай и Балхаш

В более ранней Концепции по развитию G4City было прописано, что дополнительными источниками водоснабжения могут быть поверхностные воды Капчагайского водохранилища. Но даже если из Капчагая будут брать только часть воды, необходимой для нового города, наше прекрасное, полюбившееся туристами водохранилище может обмелеть.



Главный приток Капчагая – трансграничная река Или, 70% объемов ее воды формируются в Китае.



На китайской стороне в бассейне реки построено порядка 40 водохранилищ, более 250 водозаборных сооружений, орошается более 500 тысяч га земли. Напомним, что в 2020 году из-за увеличения водопотребления в Китае вода в Капчагае уменьшилась на 2 млрд кубометров. Капчагайское водохранилище является единственным источником питьевой воды для населения города Конаев, которое тоже ежегодно растет.



Допустим, подземные воды Покровского месторождения истощились и новые города перешли на воду из Капчагая. Что будет, если из водохранилища брать 300 тыс кубов в сутки? Это в 15 раз больше того объема, который сейчас поступает на капчагайские насосные станции (20,8 тыс. кубических метров в сутки). Следует отметить, что в данный момент население города Конаев составляет 40 тыс человек, жителей G4City будет в 50 раз больше.



Река Или впадает в озеро Балхаш, и нетрудно догадаться, к какой экологической катастрофе может привести использование воды для новых городов. И если в генплане G4City вопрос водоснабжения не продуман до конца, то от строительства нового города может пострадать весь Казахстан. Свое мнение по этому поводу высказал и депутат маслихата города Алматы, известный общественный деятель, экоактивист Сергей Пономарев:



"Действительно, эти сомнения весьма актуальны, но не нужно забывать, что новые города нужны и Алматы очень нужен город-спутник. Мы просто задыхаемся в новостройках и жилых комплексах, поскольку мегаполис влечет и влечет новых людей.



Задача переселить людей, дать им новые рабочие места, промышленные предприятия – очень правильная.



Но я бы при этом рекомендовал подумать о том, что нам нужны новые водосберегающие технологии, строжайшая экономия воды. Потому что накормить и напоить 2 млн человек, высадить сады и скверы – это непросто. Особенно, если учитывать, что значительную часть воды планируется брать не только из нашего семиречья Жетысу, но и из реки Или, которая питает бессточное озеро Балхаш. При разработке генплана это нужно обязательно учитывать. Знаю, что есть огромные подземные водохранилища. Наверное, при планировании строительства города будут использоваться они. Безусловно, реализацию такого огромного проекта не могут начинать без гидрогеологических изысканий. Поэтому все эти фактор сложного нового большого организма нужно безусловно учесть прежде чем начать массивное строительство".



Автор: Римма Гахова

2.10.23 Источник - Caravan.kz

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