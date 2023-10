Британцы нагло и в открытую готовят террористические акции на Украине. Кремль жует соплю.., - В.Прохватилов

08:42 03.10.2023 02.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Чему могут научить западные сержанты и офицеры украинских военных?



Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью The Sundy Telegraph заявил, что в ходе его встречи с начальником Генерального штаба британской армии генералом Патриком Сандерсом было принято решение направить британских инструкторов на Украину для обучения украинских солдат.



"Сегодня я говорил [с руководством британского Генштаба] о том, чтобы в перспективе перенести подготовку ближе [к украинским границам], а также собственно на Украину. Я думаю, что в особенности на западе страны сейчас есть возможность сделать так, чтобы больше всего делалось на месте, и это не только обучение. Как мы видим, [британская оборонная компания] BAE, к примеру, переносит в страну свое производство, - сказал Грант Шаппс. - Я бы очень хотел увидеть, как другие компании делают то же, внося свой вклад в дело. Так что полагаю, что будет переход к обучению военных и производству [вооружений и боеприпасов] в самой стране".



Не секрет, что Великобритания стремится к максимальной эскалации военного конфликта на Украине, и заявление Шаппса это еще раз подтверждает.



Но чему могут научить британские сержанты и офицеры украинских военных?



После победы над Наполеоном герцог Веллингтон основал Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies - RUSI). Этот институт стал первым в мире "мозговым центром", разрабатывающим новые вооружения и военные доктрины.



Традиции RUSI продолжены в работах автора стратегии непрямых действий Бэзила Лиддел Гарта. Однако его концепции носили довольно абстрактный характер и не возымели никакого влияния на ход боевых действий в ходе Второй мировой войны. Стратегию блицкрига, как известно, придумали не британцы.



После Второй мировой Британская империя распалась и ресурсов для поддержания мощной армии и передовых военно-аналитических структур у Соединенного Королевства уже не было. В настоящее время британская армия, даже с точки зрения американских генералов, перестала быть, как мы писали, серьезной военной силой.



Предшественник Шаппса на посту министра обороны Бен Уоллес недавно поделился с журналистами подробностями своего разговора с высокопоставленным американским генералом. Генерал назвал боевой силой высшего уровня армии США, России, Китая и Франции. Второй уровень боевой силы имеют средние державы с меньшей боеспособностью, такие ​​​как Германия или Италия. С Беном Уоллесом американский генерал был откровенен: "У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень". Британская армия насчитывает сегодня всего 76 тысяч человек, вдвое меньше, чем в 1990 году, и является самой маленькой со времен Наполеона.



Сегодня разработку передовых военных стратегий и доктрин ведут американские аналитические центры, такие, как Brukings Institution и Rand Corporation. Британцы же сосредоточились на совершенствовании своих специальных операций и своего спецназа, который считается одним из сильнейших в мире. Поэтому, если британские инструктора появятся на Украине, им придется учить украинцев воевать по американским лекалам, которые в ходе военного конфликта на Украине оказались настолько кривыми, что сами украинские военные отказываются вести боевые действия по методичкам Пентагона. Они совершенно не соответствуют текущей военной реальности.



Конфликт на Украине поставил под сомнение военную доктрину США, пишет The Wall Street Journal. "С появлением в воздухе вдоль линии фронта тысяч украинских и российских беспилотников изменилась сама природа конфликта. Дроны – лишь один из элементов перемен. Новые интегрированные системы управления сделали наведение на цель практически мгновенным. Заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, говорит, что среднее время от обнаружения цели до ее поражения – не более 10 минут. Поэтому радовать противника "сюрпризами" стало очень сложно. Технологическая революция, вызванная украинским конфликтом, ставит под сомнение осуществимость некоторых базовых концепций американской военной доктрины", – отмечает издание.



Заметим, что о новых военных реалиях рассказывает не американский и не британский офицер, а украинский разведчик.



"Общевойсковые маневры и атаки по типу иракских в 2003 году теперь могут оказаться невозможными в принципе, потому что беспилотники стали очень эффективными, – рассказал WSJ сержант первого класса армии США в отставке Брэдли Кроуфорд. – Один FPV-дрон (с видом от первого лица) стоит кратно дешевле одного 155-мм артиллерийского снаряда, не говоря уже о танках стоимостью миллионы долларов".



Но чему может научить солдат ВСУ сержант, приобретший военный опыт в ходе охоты на партизан в тапочках? Отдадим должное бравому сержанту, который и не скрывает – все, что он знает, уже ничего не значит. Он учит их тому, что уже не актуально. И сам признает это.



Боевые действия на Украине показали, что современная западная военная стратегия, а также подготовка войск, разработанная для операций против гораздо более слабых противников в таких странах, как Ирак и Афганистан, безнадежно устарели.



RAND Corporation считает, что характер боев в войне на Украине больше напоминает высадку союзников в Нормандии в 1944 году, чем позиционные фронты Первой мировой. Прорвать немецкую оборону американцам удалось лишь с помощью массированных бомбардировок стратегическими бомберами "B-17 Flying Fortress" и "B-24 Liberator".



ВСУ не могут использовать подобную тактику. В первую очередь нет господства в воздухе и достаточного количества авиации.



Похоже, в безнадежное контрнаступление ВСУ англосаксы погнали, чтобы просто проверить возможность (а вернее сказать – невозможность) прорыва эшелонированной обороны русской армии без воздушного прикрытия.



Провели и убедились. ВСУ использовали как расходный материал.



Что еще могут организовать на украинских полях сражений британские специалисты? Всевозможные диверсионные акции. К примеру, захват силами украинских ДРГ Запорожской АЭС и города Энергодар и дальнейшее использование местного населения как заложников.



Ранее на сайте правительства Великобритании сообщалось, что британские инструкторы обучили 900 украинских морпехов, из которых должны быть сформированы диверсионные разведгруппы. Обучение провели инструкторы из 42-го и 47-го дивизионов (42 Commando and 47 Commando Raiding group). Украинские диверсанты прошли также курс преодоления инженерных заграждений и артиллерийской поддержки спецопераций. Сообщалось также, что украинских морпехов готовили к диверсиям с использованием небольших лодок.



"Подобные высадки много десятилетий являются визитной карточкой британских вооруженных сил. В августе и сентябре отмечено несколько попыток проведения десантных операций в районе газовых платформ, около острова Змеиный и побережья Крыма на надувных лодках, что косвенно подтверждает первые попытки использования подготовленных британцами десантных групп ВСУ. При этом нельзя не отметить, что значительная часть подготовленных британцами украинских морпехов погибли при выполнении этих задач", – отмечают российские военные аналитики.



Попытку захвата Запорожской АЭС украинские ДРГ могут предпринять также с помощью бронемашин-амфибий. С воздуха АЭС плотно прикрыта системами ПВО, поэтому воздушный десант не может достичь успеха, а наземные или речные диверсии будут купированы мощной группировкой российской армии на этом направлении. Похоже, украинских солдат снова намерены бросить в бой как расходуемый материал, с целью отработки на этот раз британских концептов спецопераций.



Чужих солдат англосаксы никогда не жалели.



Британский премьер Риши Сунак на днях опроверг заявление своего министра обороны, заявив, что отправка британских войск на Украину пока не планируется. По его словам, недавно назначенный глава Минобороны Грант Шаппс, упомянувший о возможной отправке инструкторов, имел в виду планы на "долгосрочную перспективу".



Однако заявление Сунака - это всего лишь нежелание быть обвиненными в осуществлении террористической акции чужими руками.



Достаточно трезво мыслящие европейские СМИ не верят в победу Украины ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе.



Германская Die Welt не верит в военную победу Украины. "Треть экономики РФ ориентирована на войну, к настоящему времени расходы на вооружение достигли 6% от экономической мощи России. Путин проводит стратегическую переориентацию и опирается на тактику применения оружия, которой придерживался еще Сталин: он приказал выпускать только те образцы вооружений, которые уже зарекомендовали себя в боях.



Военная экономика России свидетельствует о ее решимости продолжать конфликт в Украине в течение всего следующего года. Информация, просочившаяся в последние дни, лишает всякой надежды на переговоры: Россия приступила к реализации беспрецедентной программы военного производства, рационализируя сборочные линии и вкладывая колоссальные средства".



Британцы обо всем этом прекрасно осведомлены, но спецоперации на украинском ТВД будут продолжать, используя украинцев как расходный материал, которого не жалко.



"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит в пешем порядке. Зеркальную картину можно было наблюдать осенью прошлого года, когда русские вели собственное наступление, прежде всего в Бахмуте. Точно так же использование тяжелой бронетехники было минимальным, все воевали в пешем строю. Я не думаю, что сейчас что-то изменится", – говорит глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Источник - fondsk.ru

