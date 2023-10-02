Казахстан и Азербайджан проведут совместные военно-морские учения "Хазри" на Каспии

14:42 03.10.2023

КАЗАХСТАН И АЗЕРБАЙДЖАН ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ НА КАСПИИ

Казахстан и Азербайджан проведут совместные военно-морские учения "Хазри", сообщает 24.kz.



Казахстанские моряки прибыли в Баку накануне. Военнослужащие двух стран отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок, отметили в Минобороны Казахстана.



По словам организаторов, мероприятие поспособствует развитию двусторонних отношений.



"Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана прибыли в столицу Азербайджана на ракетно-артиллерийских кораблях "Сарыарка", "Орал" и гидрографическом судне "Жайык", - рассказал командир ракетно-артиллерийского корабля "Орал" Шахрух Абдуразаков.



План совместного учения включает тренировки морского спецназа и морской пехоты, боевое слаживание кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения, добавил он.