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Казахстан и Азербайджан проведут совместные военно-морские учения "Хазри" на Каспии
14:42 03.10.2023

КАЗАХСТАН И АЗЕРБАЙДЖАН ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ НА КАСПИИ
Казахстан и Азербайджан проведут совместные военно-морские учения "Хазри", сообщает 24.kz.

Казахстанские моряки прибыли в Баку накануне. Военнослужащие двух стран отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок, отметили в Минобороны Казахстана.

По словам организаторов, мероприятие поспособствует развитию двусторонних отношений.

"Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана прибыли в столицу Азербайджана на ракетно-артиллерийских кораблях "Сарыарка", "Орал" и гидрографическом судне "Жайык", - рассказал командир ракетно-артиллерийского корабля "Орал" Шахрух Абдуразаков.

План совместного учения включает тренировки морского спецназа и морской пехоты, боевое слаживание кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения, добавил он.

Источник - 24.kz
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