Армения: "дорожная карта" Запада после сдачи Нагорного Карабаха. Заветам Болтона верны, - А.Арешев

14:43 03.10.2023 03.10.2023 | АНДРЕЙ АРЕШЕВ



Уже в обозримой перспективе Армения может заявить о выходе из ОДКБ, а также поставить вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Более того, по его мнению, решение об отключении российских телеканалов на территории республики (как о том обмолвилась депутат парламента от правящего "Гражданского договор" Лусине Бадалян. – Прим. авт.), скорее всего, будет принято.



Ранее глава запрещенного в России USAID*** Саманта Пауэр привезла Николу Пашиняну послание от хозяина Белого дома, предложившего укрепить сотрудничество в сфере безопасности. С нею, а также с помощницей главы Госдепартамента Юри Ким, глава правительства обсуждал ситуацию в регионе и в Нагорном Карабахе на фоне исхода армянского населения края, к минувшим выходным (30 сентября – 1 октября) практически завершившегося. В ходе визита срочно сорвавшейся в далекий Ереван американской депутации пошли невнятные слухи "печеньках" на два миллиарда долларов, причем частями и на несколько лет, в виде кредитов, которые еще предстоит возвращать. Надо полагать, немалая их часть предназначена и на связанную с действующими властями "фабрику фейков", коими сознание граждан засоряется более чем усердно. На фоне заверений со стороны запоминающейся ирландки о приверженности Америки "суверенитету, территориальной целостности и демократии в Армении", полиция на улицах Еревана жестко "винтила" противников режима, объявляемых его медийной обслугой "русскими агентами". В то же время обосновавшиеся на Театральной площади адепты радикально-русофобской секты, известной как "Национально-демократический полюс" ("Бевер"), чувствуют себя вполне вольготно.



Еще в октябре 2018 года наведавшийся в Ереван советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в свойственном его агрессивном стиле убеждал "бархатных революционеров" сделать "правильный выбор": "Для народа Армении важнее иметь широкие возможности на мировой времени и не быть скованными историческими шаблонами". В современных реалиях это означает окончательный разрыв с Россией, отъем предприятий у "неправильных" собственников, присоединение к вторичным санкциям, закрытие атомной электростанции, выход из ОДКБ и иные враждебные шаги, означающие окончательный выбор правящими элитами "украинского" пути. Ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений, предупредили 28 сентября в МИД России.



В обмен на все это, как говорится и в письме "Сонного Джо", Армении будут обещать "безопасность", правда непонятно, кто и в каких границах будет ее обеспечивать. Во всяком случае, развернутая в южных регионах страны европейская мониторинговая миссия будет руководствоваться прежде всего директивами их Брюсселя, заинтересованного в сотрудничестве с Азербайджаном – в частности, в энергетической сфере. Постоянно намекая на выход из ОДКБ, Армения не получала никаких предложений со стороны НАТО или других каких-то систем безопасности, отмечает политолог Арман Гукасян: "ОДКБ может не самая идеальная организация, но если Ереван пойдет на такой недальновидный шаг, то таким образом Армения выйдет в никуда, не обретя новой системы безопасности, что просто будет катастрофой для Армении, тем более в таком регионе".



Если верить предположениям некоторых телеграм-каналов, упомянутые в письме Байдена недавние учения с Национальной гвардией Канзаса были не более чем прикрытием усиления военного присутствия американцев, призванных купировать нежелательные для режима Пашиняна общественно-политические процессы. К территориальной целостности бывшей советской республики это, впрочем, особого отношения не имеет – Баку и Анкара категорически настаивают об открытии коммуникационных коридоров между основной территорией Азербайджана, Нахичеванской автономией и Турцией через Сюникскую область (железнодорожного – по берегу Аракса и автомобильного – через район Сисиана). На грядущие барыши недвусмысленно намекает лидер партии "Республика" Арам Саргсян, после очередных посиделок с главой правительства (в формате консультационного комитета непарламентских партий) заговоривший об открывающемся перед армянами огромном турецком рынке, на котором "нужно подумать, что там продавать, а не о том, что с нами сделают турки".



Растянутая по времени сдача Нагорного Карабаха, включая дезорганизацию переговорного процесса после 2018 года, "запланированное поражение" в 44-дневной войне 2020 года и всю цепочку последующих событий позволяет представить примерную логику действий на обозримую перспективу. После очередных приграничных перестрелок (не факт, что не согласованных теми, кому об этом ведать надлежит) в районах Вардениса, Джермука, Гориса, Капана Пашинян запросит помощи ОДКБ, и сразу же, через короткое время – перемирия у Баку. Не исключено, что к тому времени новая линия соприкосновения в приграничных регионах станет уже реальностью "на земле". Ответственность за очередной провал медийная обслуга действующей власти попытается переложить "русских" со всеми вытекающими последствиями.



"Разговоры о том, что, когда состоялось подписание договоренностей о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин якобы заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану – ложь", – заявил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в Сочи в ходе очередного Валдайского форума. Первоначально имелось общее понимание того, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен, однако "затем Пашинян на очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласил, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года – вопрос стал закрыт. В том документе не было указано, что Армения обеспокоена судьбой армян, проживающих в Карабахе. Но наши миротворцы в этой ситуации делают все, что могут". Возможные же поиски действующих властей альтернативных России и ОДКБ систем обеспечения национальной безопасности – "это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским, русским народом и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить".



Возможно, очередная волна возмущения, куда как более сильная, чем в случае с Нагорным Карабахом, сделает Пашиняна такой же отыгранной для Запада картой, как вылепленные по схожим лекалам Саакашвили или Зеленский. Во всяком случае, учитывая определенные элементы политической культуры армянского народа, сладкой жизни ему не будет – даже в случае бегства на Запад.



Следует также иметь в виду, что, если бывший редактор "Айкакан Жаманак" помашет "гордым гражданам Армении" ручкой, катапультируясь куда-нибудь в Великобританию или в Канаду, уже готова широкая скамейка запасных. В качестве одного из возможных сменщиков Пашиняна упоминается нынешний секретарь Совета Безопасности Армен Григорян, занятый в Брюсселе подготовкой намеченной на 5 октября очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в испанской Гранаде. Станет ли ее итогом "рамочный" мирный договор между двумя соседними кавказскими государствами, некое расплывчатое совместное заявление, или же на выходе не будет ничего – пока доподлинно неизвестно.



По мнению издания 168.am, "американская сторона явно довольна властями Армении и процессом региональных развитий, в которых существенно ослабла роль России, и еще ослабнет – вплоть до перспективы полноценного ухода Москвы из Южного Кавказа". В любом случае, нивелирование российского военного присутствия за Большим Кавказом ускорит формирование в регионе прозападного геополитического блока в составе Азербайджана, Армении и Грузии под эгидой США и Евросоюза. Источник - fondsk.ru

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