Объяснение реакции Китая на российско-украинский кризис, - Чжао Хуашэн

14:50 03.10.2023 ОБЪЯСНЕНИЕ РЕАКЦИИ КИТАЯ НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КРИЗИС



03.10.2023

Чжао Хуашэн

Китай стремится сохранить дружественные связи со всеми, включая Соединенные Штаты и Европу

1. Китай и российско-украинская война: конструктивное взаимодействие, а не нейтралитет

Многочисленные ученые, включая некоторых китайских дипломатов, описывают позицию Китая в российско-украинском конфликте как нейтральную. Хотя этот термин прямолинеен и широко используется, он не совсем точен.



Существуют две различные точки зрения относительно истоков российско-украинского конфликта… Первая утверждает, что военное вмешательство России в Украину было главной причиной этого конфликта, точка зрения, которой придерживаются Соединенные Штаты и Европа. Альтернативная точка зрения утверждает, что первопричина конфликта кроется в расширении НАТО на восток после окончания холодной войны, которое посягнуло на национальные интересы России. Таково объяснение, предоставленное Москвой.



Китай не отвергает первое объяснение и утверждает, что фундаментальные принципы международных отношений должны соблюдаться. Однако Китай также признает сложность факторов, которые способствовали российско-украинскому конфликту.



Китай считает, что основной причиной конфликта является расширение НАТО на восток, что конфликт был спровоцирован Вашингтоном с целью сохранения своей глобальной гегемонии и что война в настоящее время поддерживается военной помощью, оказываемой Соединенными Штатами и другими западными странами. Китай выступает как против санкций, введенных в отношении России, так и против поставок оружия Украине Вашингтоном и европейскими государствами. Более того, Китай сопротивляется предложениям Америки [связанным с Украиной] в многосторонних контекстах, таких как заседания ООН. Таким образом, хотя Китай напрямую не вовлечен в этот конфликт, было бы неточно характеризовать его позицию как позицию нейтралитета между Россией и западными странами.



Более точной характеристикой позиции Пекина по отношению к конфликту на Украине было бы конструктивное взаимодействие. Такой подход предполагает активное участие с конструктивным подходом и конструктивными целями, приверженность выполнению конструктивной роли, активный вклад в решение этой проблемы и содействие позитивному и конструктивному развитию событий. Важно отметить, что, учитывая сложность этого конфликта, разные страны могут по-разному толковать термин "конструктивный" и даже могут придерживаться противоположных взглядов на то, что представляет собой конструктивный подход.



По сравнению с "нейтралитетом" "конструктивное взаимодействие" является как более подходящим термином, так и лучшим подходом.



2. "Дружба без ограничений" с "отсутствием запрещенных областей сотрудничества"?

После начала конфликта между Россией и Украиной было заявление Москвы и Пекина о том, что между Китаем и Россией "нет запретных областей сотрудничества", вызвало значительные споры по всему миру. Вообще говоря, западная общественность истолковала это как свидетельство того, что Китай одновременно предвидел действия России и оказывал Москве свою молчаливую поддержку.



Однако главная проблема этого повествования заключается в том, что оно не подкреплено фактами.



25 февраля, после начала российско-украинского конфликта, председатель Си Цзиньпин незамедлительно связался с президентом Путиным, чтобы донести позицию Китая по отношению к этим событиям. Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Китая уважению национального суверенитета и территориальной целостности стран по всему миру и выразил желание, чтобы этот кризис был разрешен путем мирных переговоров. В этом заявлении подразумевалась поддержка Китаем территориальной целостности Украины и его неодобрение войны.



Если бы Китай был осведомлен о военных действиях России и одобрил их до этого кризиса, такое заявление не было бы сделано.



Действительно, с точки зрения России, заявления, сделанные Си Цзиньпином во время его телефонного разговора с Путиным, тогда были бы расценены как злоупотребление доверием и стратегическая уловка, направленная на то, чтобы заманить Москву в ловушку, что привело бы к решительным ответным мерам со стороны России.



Тогда возникает вопрос о том, подразумевает ли выражение "отсутствие запретных областей для сотрудничества" потенциал для создания альянса между Москвой и Пекином. Пекин не разделяет такой интерпретации. Фундаментальные принципы, которые регулируют отношения Китая с Россией, включают неприсоединение, неконфронтацию и воздержание от нападок на третьи стороны. Они были официально закреплены в документах, касающихся китайско-российских отношений, начиная с 2001 года.



3. Ценности VS интересы: преобладают реалисты

Продолжающийся российско-украинский конфликт вызвал обширные дискуссии среди китайских ученых и широкой общественности. Эти разговоры породили различные мнения относительно отношений Китая с Россией, что привело к поляризованным дебатам по этому вопросу.



Некоторые в Китае утверждают, что Пекин должен недвусмысленно поддерживать мир и справедливость, заняв четкую позицию в отношении России, и призывают к "замедлению" отношений Пекина с Москвой. Другие считают, что китайско-российское партнерство влечет за собой больше негативных последствий, чем выгод. Их аргументы можно резюмировать следующим образом: во-первых, это бросает тень на моральный авторитет Китая в мире. Во-вторых, это усиливает напряженность в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Наконец, это подвергает китайский бизнес риску международных санкций.



Что касается российско-украинского конфликта, то по этому вопросу нет морального консенсуса. Скорее, существуют глубоко противоположные взгляды на то, что представляет собой справедливое и нравственное поведение. Тем не менее, неопровержимо, что китайская дипломатия должна придерживаться своего собственного набора ценностей и неуклонно соблюдать международное право. Но как это должно быть сделано? Политика и стратегия по своей сути взаимосвязаны, и хорошая политика, не подкрепленная подходящей стратегией, не только не приведет к достижению желаемых результатов, но и может привести к неблагоприятным последствиям. Нецелесообразно использовать методы, которые могут нанести ущерб или потенциально разорвать связи с другой страной. Такие средства плохо подходят для реализации целей Китая, основанных на ценностях. Хотя идеалы важны, нации живут в мире, где национальные интересы и дипломатические отношения имеют большее и непреходящее значение.



Продолжающийся конфликт на Украине оказал негативное влияние на моральную репутацию Китая на Западе, особенно в Европе. Если Китай не будет публично критиковать Россию, это влияние, вероятно, сохранится. И даже если Пекин осудит Россию, этого может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить Запад.



Описывать Китай как страну, которую Москва втянула в конфронтацию с Соединенными Штатами, было бы неправильно. У России нет возможностей организовать такой исход.



Проблема номер один в китайско-американских отношениях связана с Тайванем, и бесспорно, что, независимо от действий Китая в отношении Украины, разногласия между Китаем и Соединенными Штатами по поводу Тайваня сохранятся.



Основное общественное мнение в Китае по-прежнему выступает за дальнейшее улучшение китайско-российских связей. Однако аргументы, стоящие за этим, различаются. Как правило, из этой дискуссии вытекают два основных аргумента:



Первый коренится в альтернативной интерпретации справедливости и вере в то, что Россия была вынуждена защищаться и давать отпор гегемонии. Таким образом, полагая действия России оправданными, сторонники этого аргумента выступают за дальнейшую поддержку Китаем России;

Второй аргумент продиктован прагматическими соображениями и основан на идее о том, что даже если Китай осудит действия Москвы и введет санкции против России, Вашингтон не отступит от своей нынешней политики в отношении Пекина и продолжит делать все возможное для сдерживания Китая.

Было ли поведение России оправданным или нет, не требует дальнейшего обсуждения. Мнения по этому вопросу разнятся. Тем не менее, более тщательное изучение приведенных ранее аргументов покажет, что они не полностью сосредоточены на моральных соображениях и России, а скорее на Соединенных Штатах. Иными словами, суть вопроса заключается в соперничестве Китая с США. Такая точка зрения подразумевает, что любая страна, вовлеченная в конфликт с Соединенными Штатами, должна получить поддержку Китая. Например, войну на Украине можно, в какой-то степени, рассматривать как опосредованную войну между Россией и США. Таким образом, Китай должен встать на сторону России не столько для поддержки России как таковой, сколько для противостояния Соединенным Штатам. Данная статья не ставит своей целью поддержать или опровергнуть эту точку зрения, а просто подчеркивает ее основную предпосылку.



Наиболее весомый аргумент в пользу дальнейшего развития китайско-российских отношений основан на практических интересах. Учитывая, что противодействие действиям Москвы не изменит стратегию сдерживания Вашингтона в отношении Китая. Такое решение в конечном счете привело бы к значительным потерям для Пекина. Иными словами, противостояние Москве не только не изменило бы текущую динамику американо-китайских отношений, но и нанесло бы ущерб связям Пекина с Москвой. Китай, конечно, не сделает ничего столь неразумного и глупого, как это.



Учитывая стратегию "двойного сдерживания" Вашингтона по отношению и к Пекину, и к Москве, и то, что он рассматривает Китай как своего стратегического противника номер один, содействие попыткам США ослабить Россию было бы сродни косвенному ослаблению Пекином самого себя. С другой стороны, поддержка России была бы в интересах Китая.



Излишне говорить, что это представляет собой реалистическую перспективу и является наиболее убедительной и прагматичной точкой зрения. Соглашаться с этим или не соглашаться, факт остается фактом: международные отношения по-прежнему в основном формируются на основе реалистических принципов. Это относится и к Китаю.



4. Геополитические соображения: Россия как актив, а не как обуза для Китая

С начала конфликта на Украине люди утверждали, что отношения Пекина с Москвой нанесли ущерб китайским интересам и стали обузой для Пекина. В какой-то степени это верно, но ущерб, который понес Китай, нельзя списывать исключительно на его отношения с Москвой. Однако, если мы посмотрим на картину в целом, отношения Китая с Москвой остаются активом, а не пассивом.



Отношения с Москвой имеют большое значение для Китая. Представление о том, что это не дает Китаю достаточных выгод, проистекает прежде всего с точки зрения торговли.



Россия занимает одиннадцатое место среди торговых партнеров Китая. В 2021 году объем двусторонней торговли достиг 948,6 млрд юаней (146,8 млрд долларов), что эквивалентно всего лишь 2,43% от общего объема внешней торговли Китая.



Кроме того, Россия не может сравниться по значимости с США и Европой для Китая с точки зрения инвестиций, финансов и технологий.



Тем не менее, следует признать, что, хотя фактический товарооборот между Китаем и Россией остается относительно скромным по сравнению с торговлей Китая с Европой и Соединенными Штатами, это не означает, что китайско-российская торговля не важна для Китая. Действительно, она обладает отличительными преимуществами, особенно когда речь заходит об энергии. Обеспечение энергетической безопасности КНР имеет решающее значение для Китая и имеет важнейшее стратегическое значение для Пекина.



Сфера национальных интересов обширна, и экономические элементы являются лишь одним из факторов. Отношения Китая с Россией многогранны. Помимо экономических соображений, в этих отношениях есть несколько уникальных и незаменимых аспектов. Центральное место в периферийной безопасности Китая занимают его отношения со своим крупнейшим и сильнейшим соседом, с которым у него общая огромная граница. Таким образом, состояние отношений между Пекином и Москвой имеет глубокие последствия для безопасности Китая.



Более того, важность этих двусторонних отношений выходит за пределы непосредственных границ двух государств. Это имеет решающее значение для обеспечения стабильности на обширных территориях Евразии от Монголии, Центральной Азии и Афганистана до Корейского полуострова и некоторых районов Южной Азии. Китай и Россия оказывают свое особое влияние в этих областях. Таким образом, китайско-российские отношения дружбы и сотрудничества играют решающую роль в поддержании стабильности на обширной периферии Китая. Кроме того, стоит отметить, что в то время как споры с меньшими странами могут иметь локальные последствия, разногласия с такой крупной державой, как Россия, могут иметь глобальные стратегические последствия для Пекина.



Поскольку самые большие геополитические риски, с которыми в настоящее время сталкивается Китай, исходят преимущественно с моря, прочные отношения с Москвой обеспечивают относительно стабильные внутренние районы Евразии как в периоды мира, так и во время потенциальных кризисов. Хотя эта динамика может быть не столь очевидна во времена глобальной стабильности, ее глубокое стратегическое значение для Китая станет очевидным, если возникнут серьезные геополитические потрясения. Таким образом, в более широком контексте стратегических соображений Китая ось Китай–Россия занимает особенно важное место. Каковы бы ни были взгляды на это, игры великих держав по-прежнему остаются важнейшей движущей силой формирования мирового геополитического ландшафта.



5. О "стратегическом треугольнике" Китай–США–Россия

Главными действующими лицами в этих играх великих держав являются КНР, Россия, Соединенные Штаты, Европа, Индия и Япония, выступающие в качестве главных действующих лиц… Но динамика отношений между КНР, Россией и США, без сомнения, является наиболее важной из этих связей. Эти три государства в настоящее время являются наиболее автономными столпами мировой политики. Европа и Япония поддерживают Соединенные Штаты, но играют подчиненную роль в своих отношениях с Вашингтоном. Что касается Индии и ее цели стратегической автономии, то она все еще слишком слаба, чтобы утвердиться в качестве автономного международного полюса. Таким образом, Нью-Дели больше похож на стратегического партнера, которого можно надеяться привлечь на свою сторону.



Многие считают, что "стратегический треугольник" КНР–США–Россия прошлого больше не актуален. Хотя верно, что стратегический треугольник эпохи холодной войны вряд ли вновь появится в том виде, в каком он был когда-то, это не исключает возможности возникновения новой треугольной динамики.



Чтобы такой треугольник сформировался, все три страны должны оказаться в оппозиции друг к другу. Китай, однако, не хочет участвовать в традиционных геополитических маневрах. Он не хочет ни заключать формальный союз с Россией, ни вступать в конфликт с Соединенными Штатами. Тем не менее, учитывая, что США назвали Китай своим стратегическим соперником номер один, полный разворот в китайско-российских отношениях может привести к противостоянию трех стран друг с другом, что приведет к созданию нового стратегического треугольника.



Но роли Китая и России в этом треугольнике уже не были бы прежними. Америка и Китай стали бы двумя доминирующими полюсами, а Россия теперь стала бы более слабым звеном.



Что касается сдерживания, Вашингтон рассматривает Китай как свою главную цель, а Россию - как второстепенную. Учитывая уникальные политические и географические особенности китайско-российских отношений, их острые исторические проблемы и проблемы, связанные с границами, их значительное и растущее неравенство в плане национальной мощи и растущее влияние Китая как в Центральной Азии, так и на Кавказе, Россия, вероятно, выбрала бы Китай в качестве точки давления, если бы отношения между этими двумя нациями должны были испортиться. При таком сценарии и Вашингтон, и Москва могли бы определить Китай в качестве своей главной стратегической проблемы. Важно отметить, что это был бы наихудший сценарий. Тем не менее, если китайско-российские связи рухнут, это допустит возникновение такого сценария. В настоящий момент Россия находится в состоянии острой конфронтации как с Соединенными Штатами, так и с Европой. Перспективы фундаментального сдвига в двусторонних отношениях между Пекином и Москвой в настоящее время минимальны. Однако мы живем в непредсказуемом мире, где события "черного лебедя" происходят регулярно. В будущем глобальный ландшафт готов претерпеть значительные изменения. Если мы хотим укрепить наши позиции, мы должны рассматривать как региональную, так и глобальную динамику в краткосрочной и долгосрочной перспективе.



6. Китай-Россия: отношения, выстраданные тяжелым трудом, которые необходимо сохранить

Для установления тесных дипломатических отношений с другим государством требуются многие годы, если не поколения. Такие отношения часто включают в себя сложные и долгосрочные национальные интересы. Важность их соблюдения часто перевешивает влияние отдельных внешних инцидентов.



Связи между государствами должны быть прочными. Они не должны просто зависеть от того, какой действует режим, или от краткосрочных потребностей. Хорошо продуманная внешняя политика должна отдавать приоритет стабильности, устойчивому развитию и предсказуемости, избегая временных решений, характеризующихся колебаниями и непоследовательностью.



Внешние факторы, в значительной степени недоступные Китаю, такие как стабильность правительства России, состояние ее внутренних дел, исход российско-украинского конфликта и динамика международных отношений России, - все это в определенной степени влияет на отношения Пекина с Москвой. Однако они не являются основными факторами, определяющими политику Китая в отношении России.



На протяжении XX века китайско-российские отношения переживали как взлеты, так и падения. Они так и не смогли сохранить прочные, близкие и сердечные отношения. Но с тех пор, как в 1996 году Пекин и Москва объявили друг друга стратегическими партнерами, им удалось поддерживать тесные связи и сотрудничество друг с другом на протяжении почти трех десятилетий. Это самый продолжительный период стабильных и дружественных отношений между Китаем и Россией не только за последнее столетие, но и за все 400 лет китайско-российских дипломатических обменов.



Этот результат можно объяснить ценными, хотя и болезненными уроками, извлеченными из прошлого. Китайско-российские/советские отношения, которые были особенно тесными в 1950-е годы, быстро ухудшились в 1960-е, превратившись из самых близких отношений в отношения, характеризующиеся ожесточенной враждой. Вооруженные пограничные столкновения друг с другом опасно приблизили их к войне. Затем потребовалось четверть века, чтобы вернуть отношения в нормальное русло, и еще семь лет Москве и Пекину, чтобы поднять свои связи до уровня стратегического сотрудничества в 1996 году.



Тот факт, что Китай и Россия сейчас поддерживают особенно прочные и сердечные отношения, не требует пояснений. Оба государства сходятся во мнении, что отношения достигли небывало высокого уровня. Несмотря на интенсивность конфликта на Украине, важно отметить, что он не направлен против Китая и не связан с Китаем. Таким образом, поддержание нормальных связей и сотрудничества с Россией является вполне естественным.



Сохранение китайско-российских отношений служит не только интересам обеих стран, но и способствует глобальной и региональной стабильности. Поскольку Европа и Россия уже вступили в ожесточенное противостояние, любое ухудшение китайско-российских связей может привести к тому, что весь евразийский континент погрузится в хаос. Прочные отношения между Пекином и Москвой могут, по крайней мере, обеспечить определенный уровень стабильности на пятидесяти процентах евразийского континента. Это в значительной степени соответствует собственным интересам Китая в области безопасности и экономики.



Китай придерживается политики неприсоединения, избегает конфронтации с Соединенными Штатами и Европой и формирования блоков типа холодной войны и не желает опрокидывать нынешний международный порядок. Такая политика и принципы проявляются в его отношениях с Россией и помогают формировать китайско-российские отношения. Следовательно, сотрудничество Пекина с Москвой не поможет ускорить разрушение сегодняшнего международного порядка, не будет способствовать конфликтам с Соединенными Штатами и Европой и не приведет к углублению расколов внутри нынешнего международного сообщества.



Крайне важно еще раз подчеркнуть, что поддержание отношений сотрудничества с другой страной не означает безоговорочного одобрения всех ее действий и политики. Это норма в международных отношениях. Поэтому, когда дело доходит до конфликта на Украине, приверженность Китая сохранению китайско-российских связей не должна быть неверно истолкована как искренняя поддержка внешней политики России. Китай не поддержал военные действия Москвы и не признает включение в ее состав Крыма, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона. Вместо этого Китай подчеркивает важность сохранения национального суверенитета и территориальной целостности Украины. Китай также считает, что к проблемам безопасности как Украины, так и России следует подходить ответственно. Это подчеркивает суть политики Пекина, которая основана на международном праве и не предполагает безоговорочной поддержки действий какой-либо конкретной страны.



Было бы чрезмерным упрощением рассматривать сохранение китайско-российских связей как одобрение действий России против Украины или рассматривать неодобрение определенной российской политики как позицию Китая в отношении России. Такой тип мышления контрпродуктивен и только усугубит, а не ослабит напряженность. Поддерживая хорошие отношения с Россией, Пекин может держать открытыми каналы связи с Москвой, при необходимости вносить предложения Кремлю и играть посредническую роль в случае возникновения кризисов.



И наоборот, охлаждение отношений между Пекином и Москвой затруднило бы обмены и уменьшило бы способность Китая влиять на Россию. Стоит также отметить, что некоторые из военных конфликтов, развязанных Вашингтоном, не получили поддержки всех его европейских союзников, однако это не привело к разрыву этих трансатлантических отношений.



Решение Вашингтона вторгнуться в Ирак, которое было основано на весьма сомнительных мотивах не привело Китай к разрыву своих связей с Соединенными Штатами. Но это не означало, что Пекин одобрял американскую войну в Ираке.



Москва не подрывала основные национальные интересы КНР. Почему же тогда КНР должна принять решение разрушить свои тесные связи с Россией? Если бы китайско-российские отношения когда-нибудь разрушились, их восстановление потребовало бы огромных усилий.



7. Вывод: преобладает неопределенность

Китай стремится сохранить дружественные связи со всеми, включая Соединенные Штаты и Европу. Однако преобладающей мантрой на Западе, особенно в Америке, по-видимому, является "вы либо с нами, либо против нас". Такой подход не оставляет места Китаю... и в конечном итоге еще больше сближает Пекин и Москву, тем самым усугубляя существующие разногласия внутри международного сообщества, поощряя появление противоборствующих блоков.



Американский "черно-белый" подход предвзят по отношению к определенным странам. Что касается Украины, то официальная позиция Пекина совпадает с позициями многих стран по всему миру. Например, все члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), включая Индию, придерживаются схожего отношения к этому конфликту. Однако Вашингтон особо выделил Китай. Это связано не только с тем влиянием, которое Китай может иметь по сравнению с другими странами, но и с удовлетворением геополитических потребностей США.



Война на Украине продолжается, и ни окончательного исхода, ни конца ей не видно. Пока конфликт сохраняется, неожиданные инциденты могут выйти из-под контроля, что приведет к полному изменению текущей ситуации. Перспективы не радужные. Текущая политика Пекина, китайско-российские связи и отношения Китая с Западом - все это может столкнуться с новыми испытаниями и препятствиями по мере дальнейшего развития событий. Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696333800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты

- 20 новых многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций планируется построить в Казахстане

- Инфляция в Республике Казахстан

- Послание Президента РК: добровольная накопительная система "Келешек" позволит сделать высшее образование более доступным

- О заседании Высшего Судебного Совета

- Депутатам презентовали законопроект по расширению сферы административной юстиции

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

- О реализации Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов"

