|Путин заложил динамит в глобальную экономическую систему! - Мухаммет Ариф Гюрели
15:19 03.10.2023
Haber7
Турция
Путин заложил динамит в глобальную экономическую систему!
На конференции "Россия – Латинская Америка" Владимир Путин заявил о необходимости изменения глобальной финансовой системы, сообщает Haber7. Читатели портала поддержали российского президента. Один из них пишет: "Потребность в лидерах, озвучивающих такие факты, возрастает с каждым днем".
Президент России Владимир Путин, говоря о необходимости внести коррективы в международную финансовую систему, отметил: "Мы вместе, объединяя усилия, должны менять правила в этой международной сфере".
Владимир Путин выступил на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка", состоявшейся в Москве.
"Эксплуатируют практически все другие страны мира"
Подчеркивая, что современная финансовая система служит интересам определенной группы, российский лидер заявил: "Современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого "золотого миллиарда". Они, руководители этих стран золотого миллиарда, эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением – и технологическим, и информационным, и финансовым".
"Мы должны менять международные правила"
Настаивая на необходимости изменения международной финансовой системы, Путин сказал: "Кредитные обязательства развивающихся стран – это какой-то оброк. Это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере".
Президент также отметил, что Россия хочет развивать торговые отношения между Латинской Америкой, БРИКС и Евразийским экономическим союзом.
Автор: Мухаммет Ариф Гюрели (Muhammet Arif Güreli)
Комментарии читателей Haber7:
Вебстер
Согласен.
Гость
Потребность в лидерах, озвучивающих такие факты, возрастает с каждым днем.
Комментарий по сути
США начинают войну против любого, кто пытается изменить систему.
Махмут Акар
При Путине и других лидерах системы экономической эксплуатации рухнут.
Гость
Путин прав и говорит совершенно справедливо.
Мурат храбрый
Браво, Путин... Европейские государства – это грабители, подпитывающие террористов.
гость
От этого бича под названием "доллар", который беспокоит весь мир, нужно избавиться как можно скорее!
Билал
Единственный в мире лидер против империализма.
айше
Самое время избавиться от этой несправедливой системы эксплуатации. Важно, что это говорит Путин, хотя и с опозданием...
гражданин
Полностью поддерживаю...
Один из комментаторов
США и ЕС, колонизаторы, вы скоро исчезнете. Надеюсь, поступь этого начнет доноситься из Африки.
Рамо
Когда же страны, считающие себя свободными и независимыми, поймут, что они рабы и несвободны!!! В мире рабовладельческий строй не меняется, меняются только господа.
Шаткий
К сожалению, у нас не говорят таких вещей, которые нужно слышать от мусульманина.
Дядя Али
Деньги во всех банках мира принадлежат известным семьям, и в их руках находится банковская, финансовая система. Нанесение удара на банковской системе автоматически означает нанесение удара и по ним. Иными словами, нужно бить по банкам, другого пути сейчас, похоже, нет. Или, если они используют проценты как оружие, то и вам нужно уметь делать это против них.
Реджеп Сиври
Каждая страна, пострадавшая от ЕС и США, видит правду.
Торговец
Международная валюта может быть только на основе золота. Остальное – мошенничество. При переходе к золоту проблем не останется.
Намйелус
Мы переживаем период, когда мир ищет решения для восстания против западного империализма с центром в США. Дай бог, эксплуатируемые страны смогут объединить свои силы и найти решение этой проблемы, не создавая нового порядка эксплуатации.
гость
Одним словом, браво. Этой системе эксплуатации должен быть положен конец. Цены на золото и нефть не могут определяться из одного центра. Это движения, которые положат конец американской гегемонии.