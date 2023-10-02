Путин заложил динамит в глобальную экономическую систему! - Мухаммет Ариф Гюрели

15:19 03.10.2023

Haber7

Турция



Путин заложил динамит в глобальную экономическую систему!



На конференции "Россия – Латинская Америка" Владимир Путин заявил о необходимости изменения глобальной финансовой системы, сообщает Haber7. Читатели портала поддержали российского президента. Один из них пишет: "Потребность в лидерах, озвучивающих такие факты, возрастает с каждым днем".



Президент России Владимир Путин, говоря о необходимости внести коррективы в международную финансовую систему, отметил: "Мы вместе, объединяя усилия, должны менять правила в этой международной сфере".



Владимир Путин выступил на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка", состоявшейся в Москве.



"Эксплуатируют практически все другие страны мира"



Подчеркивая, что современная финансовая система служит интересам определенной группы, российский лидер заявил: "Современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого "золотого миллиарда". Они, руководители этих стран золотого миллиарда, эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением – и технологическим, и информационным, и финансовым".



"Мы должны менять международные правила"



Настаивая на необходимости изменения международной финансовой системы, Путин сказал: "Кредитные обязательства развивающихся стран – это какой-то оброк. Это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере".



Президент также отметил, что Россия хочет развивать торговые отношения между Латинской Америкой, БРИКС и Евразийским экономическим союзом.



Автор: Мухаммет Ариф Гюрели (Muhammet Arif Güreli)



Комментарии читателей Haber7:



Вебстер

Согласен.



Гость

Потребность в лидерах, озвучивающих такие факты, возрастает с каждым днем.



Комментарий по сути

США начинают войну против любого, кто пытается изменить систему.



Махмут Акар

При Путине и других лидерах системы экономической эксплуатации рухнут.



Гость

Путин прав и говорит совершенно справедливо.



Мурат храбрый

Браво, Путин... Европейские государства – это грабители, подпитывающие террористов.



гость

От этого бича под названием "доллар", который беспокоит весь мир, нужно избавиться как можно скорее!



Билал

Единственный в мире лидер против империализма.



айше

Самое время избавиться от этой несправедливой системы эксплуатации. Важно, что это говорит Путин, хотя и с опозданием...



гражданин

Полностью поддерживаю...



Один из комментаторов

США и ЕС, колонизаторы, вы скоро исчезнете. Надеюсь, поступь этого начнет доноситься из Африки.



Рамо

Когда же страны, считающие себя свободными и независимыми, поймут, что они рабы и несвободны!!! В мире рабовладельческий строй не меняется, меняются только господа.



Шаткий

К сожалению, у нас не говорят таких вещей, которые нужно слышать от мусульманина.



Дядя Али

Деньги во всех банках мира принадлежат известным семьям, и в их руках находится банковская, финансовая система. Нанесение удара на банковской системе автоматически означает нанесение удара и по ним. Иными словами, нужно бить по банкам, другого пути сейчас, похоже, нет. Или, если они используют проценты как оружие, то и вам нужно уметь делать это против них.



Реджеп Сиври

Каждая страна, пострадавшая от ЕС и США, видит правду.



Торговец

Международная валюта может быть только на основе золота. Остальное – мошенничество. При переходе к золоту проблем не останется.



Намйелус

Мы переживаем период, когда мир ищет решения для восстания против западного империализма с центром в США. Дай бог, эксплуатируемые страны смогут объединить свои силы и найти решение этой проблемы, не создавая нового порядка эксплуатации.



гость

Одним словом, браво. Этой системе эксплуатации должен быть положен конец. Цены на золото и нефть не могут определяться из одного центра. Это движения, которые положат конец американской гегемонии.