Президент Жапаров лично открыл памятник очередному мифическому прародителю "Кыргызского государства" - Ормон-хану

15:21 03.10.2023

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 2 октября в селе Семиз-Бел Кочкорского района Нарынской области принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага и открытия памятника Ормон Хану по случаю 230-летия со дня его рождения.



"Мы открываем памятник – Ормон Хан Ниязбек уулу, он занимает весомое место в истории Кыргызстана, его не могут обойти стороной кыргызские и казахские знатоки кыргызских родословий.



Историки говорят, что Ормон Хан был одним из бесстрашных правителей, продолжателей дел своих семи отцов. Считаю, что поговорка "Ниязбектин сегиз бек, телегейи тегиз бек", которая звучит в устах народа, показывает славу рода, породившего этого выдающегося баатыра", - добавил он.



Президент озвучил, что в сложной ситуации XIX века Ормон Ниязбек уулу выступил с инициативой объединения кыргызских племен



В церемонии открытия памятника приняли участие госдеятели, политики, депутаты Жогорку Кенеша.