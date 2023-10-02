Wall Street Journal: Как клан Байденов разбогател на своей фамилии

15:27 03.10.2023 The Wall Street Journal

США



Как клан Байденов разбогател на своей фамилии: "Большой Парень как раз звонит мне"



Попытка оппозиции в конгрессе начать импичмент Байдена основана на фактах, пишет WSJ. В руках конгрессменов оказались документы, согласно которым Хантер Байден получал сотни тысяч долларов за то, что в присутствии спонсоров разговаривал с отцом по телефону. Ту же "иллюзию близости к власти" продавали и оба дяди Хантера.



Джеймс и Фрэнк Байдены долгие годы использовали влияние брата для преследования собственных бизнес-интересов.



В течение всех 50 лет работы на разных постах высокой степени публичности, Байден строил свой имидж политика, опираясь в первую очередь на свои "пролетарские корни" (он относил свою семью к рабочему классу). Тем временем члены его семьи, оказывается, все эти годы умело монетизировали его успехи в политике, используя имя Байдена для продвижения своих деловых проектов, приносивших им совсем не пролетарские многомиллионные прибыли.



Расследование Wall Street Journal (WSJ), основанное на многочисленных интервью и записях публичных выступлений, показывает, что к подобной практике прибегал не только печально известный сын президента Хантер Байден. Младшие братья главы государства Джеймс и Фрэнсис Байдены тоже не раз стремились извлечь выгоду из своего родства с именитым политиком, что видно из интервью и публично доступной информации.



Такая манера ведения дел стала главной темой разбирательства по вопросу об импичменте, инициированного представителями Палаты представителей от Республиканской партии и начавшегося со слушаний в минувший четверг.



Братья президента: фамилия как источник наживы



Законодатели обвиняют младших братьев действующего президента в злоупотреблении его политическим именем в целях наживы, а расследование покажет, был ли и сам Джо Байден бенефициаром подобного рода злоупотреблений. Разберутся и в том, не играл ли Джо Байден какую-либо другую роль в финансовых интригах своих братьев.



Белый дом и Демократическая партия уже назвали расследование "политическим трюком", затеянным, чтобы несправедливо запятнать репутацию президента. Официальный представитель Белого дома Иэн Сэмс обвинил республиканцев в "беспрестанной лжи". Республиканцы, по его мнению, не смогли найти никаких доказательств для своих заявлений о всевозможных нарушениях со стороны президента".



Проведенное WSJ расследование не обнаружило фактов и обстоятельств, которые уличали бы президента Байдена в получении выгоды от предпринимательских инициатив, затеянных и осуществляемых его родственниками с использованием его имени влиятельного политика. Однако по меньшей мере несколько раз еще до избрания Байден выступал в роли гораздо более значимой фигуры в семейном бизнесе, чем он сам или его близкие готовы были признать или признают теперь.



Родственники Байдена неоднократно отвечали на его звонки во время деловых встреч и от случая к случаю включали его в процесс переговоров. Некоторые из свидетелей, видевших эту его "практику" непосредственно, расценивают ее как попытку продемонстрировать связь с властными институтами. Это подтверждают и бывшие деловые партнеры участников таких переговоров. Тем не менее есть и люди, которым приходилось слышать подобные переговоры, и у которых сложилось впечатление, что весь разговор с участием Байдена-старшего в таких случаях сводился к взаимным шуткам и подтруниванию.



Чиновники Белого дома объяснили происшедшее тем, что Джо Байден действительно регулярно звонит своим родственникам – чтобы узнать, как у них дела.



Не существует определенных правил и инструкций, которые запрещали бы членам семей политических деятелей ссылаться на свои фамильные связи в карьерных целях. Существовавшие до прихода к власти Байдена американские администрации не раз подвергались критике за нарушения именно этих неписаных правил. Самые последние случаи такой критики были зафиксированы во время президентства Трампа.



"Светские беседы" ценой в миллионы



Порой деловые партнеры родственников Байдена были крайне разочарованы, если имени "Джозеф Байден", произнесенному вслух, не удавалось открыть новые возможности или рынки сбыта – более того, их не смущало даже то, что в таких случаях это имя часто оставляло за собой шлейф судебных разбирательств и юридических жалоб разозленных деловых партнеров (часто уже бывших к моменту подачи жалобы). Некоторые из ситуаций были урегулированы полюбовно, без обращения в суд.



Официальный представитель президентского брата Джеймса Байдена заявил, что тот никогда не позволял себе неподобающих поступков: "На протяжении пятидесяти лет Джим Байден был активным предпринимателем, и совершенно очевидно, что всю свою деловую деятельность он вел этично и достойно, не преступая нормы морали и закона".



Эбби Лоуэлл, адвокат Хантера Байдена, сообщил, что его подопечный никак не был связан с отцом в вопросах бизнеса, а все случаи взаимодействия Байдена-старшего с деловыми партнерами его сына характеризовал как "светские беседы". Фрэнсис Байден не ответил на запрос WSJ по электронной почте и проигнорировал попытки связаться с ним по телефону.



Согласно иску, по которому Джеймс Байден проходил в статусе ответчика, одна из сделок, осененных его фамилией, была связана со сферой здравоохранения. Байден-младший обещал неназванной компании значительный рост и расширение за счет связей брата и его влияния на профсоюзы и государственные учреждения. В другом случае Джеймс Байден выступал в роли исполняющего волю собственника руководителя строительной фирмы, намеревавшейся построить сто тысяч домов в Ираке. Фирма взялась за этот проект как раз в то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.



В случае некоторых проектов – в том числе совместных с партнерами из Украины и США – с Байденом пытался установить деловые связи некий бизнес-магнат, стремившийся таким образом улучшить свою репутацию. Подобного рода связь бизнесмен стремился обратить себе на пользу, чтобы отвести от себя внимание регулирующих органов.



В других случаях родственники нынешнего президента пользовались его именем гораздо более незамысловато. Фрэнк (или Фрэнсис, самый младший из братьев) Байден помогал иллинойской компании Federal Signal Corporation, занимавшейся промышленным производством, установить отношения с законодателями штата Флорида. В ходе еженедельных совещаний Фрэнк неоднократно прерывал ход встречи, заявляя, что ему "нужно срочно ответить на звонок Большого парня". Об этом вспоминает Мэттью Брэйди, тогдашний сотрудник компании:



"Представляете, с нами работает брат вице-президента, и он говорит: "Тебе придется повисеть на трубке, мне Большой пацан звонит". Ну, что я мог подумать? Только что-то типа: "Ну да, придется повисеть, коли твой брат – вице-президент".



Джеймс и Хантер Байдены: не просто дядя и племянник



В день президентской инаугурации Джо Байдена юридическая фирма из Флориды, в которой Фрэнк числился как член совета исполнительных директоров, разместила в газете рекламное объявление с фотографией Фрэнка. После упоминания фирмы внизу следовал текст, прославляющий старшего брата от его имени.



Фрэнк и его фирма тогда получили "втык" от Белого дома за этот эпизод: пресс-секретарь президента отметила, что "президентское имя не может быть использовано в связи с какими бы то ни было коммерческими интересами".



Некоторые из самых сложных и, вероятно, самых лакомых сделок были заключены с участием Джеймса Байдена, допускающего также фамильярное обращение Джим или Джимми. Он ведал сбором средств для первой выборной компании старшего брата в Сенат и выбирал декор для приведения интерьера Овального кабинета в соответствие со вкусами наконец-то вселившегося туда "Большого Парня".



Джеймс Байден объединил усилия со своим племянником Хантером – по их собственным утверждениям, они лучшие друзья – когда они налаживали сотрудничество с китайской нефтяной компанией CEFC China Energy. Это происходило буквально в первый месяц после того, как Джо Байден оставил кресло вице-президента.



Согласно данным о банковских операциях Джеймса и Хантера Байдена, обнародованным в Конгрессе республиканцами, деньги, получаемые ими от китайской нефтяной компании, шли на выплату долгов по нескольким кредитным картам. Эти же деньги были основным ресурсом для Lion Hall Group, консалтинговой фирмы Джеймса Байдена – всего было насчитано 20 трансакций, общая сумма которых составила по меньшей мере 1,4 млн. долларов.



В поисках профсоюзных средств



Фамилия помогла Джеймсу и Хантеру Байденам, когда они стали владельцами хедж-фонда Paradigm Global Advisers в 2016 году – перед тем, как Джо Байден начал готовиться к своей второй избирательной кампании на пост президента. Когда Джеймс и Хантер попросили Чарльза Провини, настоящего ветерана Уолл-стрит, стать президентом фонда, он сумел разглядеть их манеру ведения дел вблизи. Хотя дядя и племянник не очень представляли, как управляться с хедж-фондом, "у них были связи с профсоюзами и они полагали, что смогут получать финансирование или инвестиции для своего фонда", рассказал Провини в интервью WSJ. "Они говорили, что эти связи проистекали из политических возможностей и карьеры Джо Байдена".



Джо Байден иногда принимал участие в деловых переговорах между своими родственниками и Провини. "Я тогда был немного ошарашен, – вспоминает последний. – Как же, такая звезда говорит со мной! Впрочем, по моему мнению, большая часть того, что он [Байден] говорил – это была просто панибратская болтовня с шутками. Вполне вероятно, [Джеймс] приглашал брата, чтобы завоевать доверие". Обсуждаемые темы касались работы Провини по управлению фондом и судебного разбирательства, начатого против Джеймса и Хантера Байденов и их компании.



Позже Провини подал иск против своего бывшего работодателя Paradigm, утверждая, что компания задолжала ему примерно 1 млн. долларов. Paradigm не ответила на эти обвинения в суде, однако ходатайствовала о прекращении дела по техническим причинам. Судья удовлетворил это ходатайство, и дело было закрыто.



Сто тысяч домов в Ираке



Связи и возможности Джеймса Байдена не всегда приносили выгоду организациям, с которыми он работал. В 2010 году публичная строительная фирма Traded Hill International назначила его исполнительным вице-президентом новой совместной компании HillStone International, намеревавшейся строить дешевые бетонные дома на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии.



В то же время HillStone International стала проявлять политическую активность в рамках правовой инициативы, задача которой заключалась в том, чтобы вынудить Саудовскую Аравию заплатить около 100 млн. долларов долга, невыплаченные, по заявлениям компании, за выполненные много лет назад работы по возведению опреснительных сооружений.



Hill International громко разрекламировала политические связи Джеймса Байдена, когда он присоединился к работе ее группы компаний. Особенно был отмечен его "сорокалетний опыт честного и принципиального ведения политических, финансовых и юридических дел как внутри США, так и на международном уровне". В пресс-релизе также была упомянута роль Джеймса в первой предвыборной кампании его брата.



Группа получила 1,5 млрд. долларов как подрядчик южнокорейской компании на постройку и обслуживание 100.000 домов в Ираке. В то время Джо Байден как раз был одной из важных фигур во внешней политике, занимавшихся работой с Ираком. Брату президента была выгодна сделка с Ираком – страной, получающей американскую помощь и служившей местом дислокации пятидесятитысячной группировки американских войск.



Однако строительство так и не началось. В четвертом квартале 2012 года Hill International заявила, что ей стоило 1 млн. долларов полностью прекратить работу HillStone. Дэвид Л. Рихтер, президент компании на момент начала ее сотрудничества с Джеймсом Байденом, сказал в беседе с WSJ: "Я думаю, что Джим знал толк в том, как организовывать встречи и заставлять людей отвечать на его телефонные звонки – однако на этом все и заканчивалось". На вопрос о том, упоминал ли Джеймс во время переговоров о том, кто его брат, Рихтер отшутился, что "слышал про такую семью – Байдены их фамилия".



До сих пор не совсем ясно, сколько Джеймс Байден заработал за время своего сотрудничества с компанией – или сколько, по меньшей мере, было ему выплачено по договору.



"Если вопрос в том, что Джим Байден сделал для нас, чтобы мы ему платили, то ответ будет короткий – ничего", - сказал Рихтер, добавив, что бизнес-модель HillStone так никогда и не дала ни цента прибыли. Hill International не ответил на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.



Заминки со здравоохранением



Еще разок Джеймс Байден прикрылся своей знаменитой фамилией, как юридическим щитом, когда он стал партнером Americore Health – сети сельских лечебниц, которая предложила расширить деятельность двух небольших фирм, разработавших запатентованную модель лечения наркомании и психических расстройств.



Джеймс Байден был в ряду тех инвесторов, которые выступали за расширение быстрыми темпами. Однако по мере того, как предприятие скупало все больше компаний-операторов в области здравоохранения, не получая от инвесторов ожидавшегося финансирования, стали нарастать трудности с выплатой заработной платы и других необходимых платежей. Нависла угроза судебных исков со стороны фирм, которые ожидали финансирования.



"Не принимайте все близко к сердцу всякий раз, когда кто-то грозится вас засудить, – писал в переписке Майкл Левитт, партнер Джеймса Байдена, основателю одной из этих малых фирм Майклу Фрею в 2019 году. – Пока вы с нами, а нынче вы с нами, никто не посмеет вас тронуть". В ходе процесса по этому делу в 2019 году Фрей показал, что он и его компания "понимали это дело так: мы все надежно защищены связями Джима Байдена".



Текст письма Майклу Фрею был обнародован как часть большого расследования по обвинению в мошенничестве. Расследование было начато после иска группы инвесторов сети сельских лечебниц, и Джеймс Байден проходил по нему ответчиком. Ни Фрей, ни Левитт не ответили на призыв WSJ дать комментарии на этот счет.



При подаче иска Diverse Medical Management и Azzam Medical Services выдвинули Джеймсу Байдену и другим руководителям Americore Health обвинение. По этому обвинению выходит, что брат президента Джеймс Байден и другие руководители Americore Health совершили мошенничество. Они совершили его во время затянувшегося бизнес-процесса с 7 млн. долларов. В результате этого процесса все 7 миллионов должны были быть инвестированы в бизнес истцов, но этого так и не произошло.



В письменных показаниях истцов было указано, что Джеймс Байден ссылался на политическое влияние своего брата, пытаясь таким образом обнадежить своих партнеров по переговорам. Он обещал, что сконструированная на базе этих небольших фирм модель здравоохранения "войдет составной частью в национальную политику здравоохранения, определяемую в самых высоких кабинетах" правительства США". То, что Джеймс Байден таким образом использовал свое родство с президентом, подтверждают и протоколы суда от июля 2019.



В своих письменных показаниях Моханнад Ф. Аззам, основатель Azzam и главный врач Diverse Medical, рассказал, что Джеймс Байден в 2018 в телефонном разговоре ссылался на связи его брата с профсоюзами и Министерством по делам ветеранов. И это несмотря на то, что брат его Джо Байден в это время не занимал никакого политического поста. Но Джеймс все равно называл эти связи гарантиями для Diverse Medical – мол, с их помощью их модель может получить распространение по всей территории США, а все возможные финансовые потери можно будет списать под гарантию фамилии "Байден". Так представляет дело сам мистер Моханнад Ф. Аззам.



Когда пришло время для ответа, Джеймс вместе с другими ответчиками контратаковал, заявив, что Azzam и Diverse Medical неправильно информировали наивного Джеймса и других ответчиков о собственных технических возможностях, а потому сами теперь должны теперь ответчикам 750 тыс. долларов. А утверждение Аззама о том, что он апеллировал к своим политическим связям, было основано на вырванной из контекста цитате, добавили Джеймс Байден с ответчиками.



Конфликт был урегулирован в 2020 году. В 2019 Americore Health воспользовалась Главой 11 Кодекса США о защите в случае банкротства. Ну, а мистер Аззам и его компания не ответили на запрос WSJ, поданный через их адвоката.



Политический бренд "Байден"



Но самому тщательному изучению подверглись те бизнес-сделки в стиле "семья Байденов дает гарантию", которые заключил Хантер Байден, – на Украине и в Китае.



Хантер Байден получал миллионы долларов за предоставление "инвесторам" права приобщиться к тому, что он сам и по меньшей мере один из его партнеров по бизнесу называли "Байден-брендом". Приобщиться захотела украинская энергетическая компания "Бурисма", согласившаяся платить Хантеру суммы вплоть до миллиона долларов – аккуратно, ежегодно с начала 2014 по 2019 гг.



От Хантера требовалось одно: он должен был числиться членом совета директоров "Бурисмы", осеняя ее фамилией Байдена в трудный для нее период, – как раз тогда, когда компания находилась под пристальным вниманием контролирующих органов.



В 2016 году Комитет Палаты Представителей Соединенных Штатов по надзору и подотчетности опросил Девона Арчера, одного из бывших деловых партнеров Хантера Байдена, который, как и он, входил в совет директоров "Бурисмы". Арчер заявил, что Хантер "продавал клиентам иллюзию доступа к собственному отцу". В своих показаниях Арчер неоднократно говорил об имени Байдена как о "бренде".



Одна из сделок по "приобщению к бренду Байденов" была заключена Хантером с китайской частной инвестиционной компанией Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management (BHR).



На минувшей неделе Комитет палаты представителей заявил, что в его расположении оказались выписки банковских трансакций, согласно которым Хантер Байден в середине 2019 года получил 260 тыс. долларов банковских переводов от руководителей BHR. Этот факт ставит под сомнение заявление самого Байдена, опубликованное им через его адвоката в том же году. В заявлении было сказано, что он инвестировал в компанию – однако никогда не зарабатывал на ней сам. Но Комитет палаты представителей пошел дальше в своих изысканиях и теперь сообщает общественности, что адресом получателя переводов от китайских партнеров оказался личный адрес принадлежащего Президенту США Джо Байдену дома в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Руководители BHR не ответили на запрос WSJ.



Эбби Лоуэлл, адвокат Хантера Байдена, заявил, что полученные переводы представляли собой кредиты его подопечному, обеспеченные его пакетом акций. А отцовский делавэрский адрес, мол, использовался потому, что это был "единственный стабильный адрес проживания мистера Хантера Байдена на тот момент".



Согласно словам уже упоминавшегося коллеги Хантера Байдена по "Бурисме" Арчера, за все время их сотрудничества Хантер Байден около двадцати раз разговаривал со своим отцом по телефону в присутствии деловых партнеров. А что такого: президент часто звонит своему сыну, который восстанавливается после лечения от наркозависимости, – разумеется, просто поинтересоваться, как у него дела.



Арчер показал, что Хантер Байден в такие моменты "случайного" созвона с отцом в присутствии деловых партнеров никогда не затрагивал деталей самих сделок и переговоров, а лишь ограничивался любезностями, включая комментарии о стоящей за окном погоде.



Когда президента Байдена спросили об этих звонках в минувшем августе, он ответил: "Я никогда не обсуждал ни с кем ничей частный бизнес". А также пожурил репортера насчет того, что тот мог бы задавать вопросы "меньшей степени паршивости".



Авторы: Анни Лински (Annie Linskey) Джеймс (James Areddy) Источник - ИноСМИ

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