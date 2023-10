Financial Times: "Плакала еще одна цветная революция". Грузия не выступила против России

Грузия отказалась принять меры против "российского агента". Настала проверка на ее преданность Западу

FT: Грузия не примет меры в отношении "российского агента" Отара Парцхаладзе



Грузия отказалась принимать меры против экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, которого Запад окрестил "российским агентом" и внес в санкционный список, пишет FT. Хоть Тбилиси и стремится в ЕС, прямо следовать прозападной политике он не собирается.



Нежелание Грузии заморозить активы бывшего чиновника, которого США назвали "российским агентом", стало еще одним испытанием для отношений Тбилиси и Запада.



Ранее в этом месяце Госдепартамент США внес Отара Парцхаладзе, некоторое время занимавшего пост генерального прокурора Грузии, в санкционный список. По информации Вашингтона, ФСБ якобы оказала ему помощь в получении российского гражданства, а взамен Парцхаладзе согласился "влиять на грузинское общество и политику в пользу Москвы".



Национальный банк Грузии поначалу поддержал предусмотренную санкциями заморозку активов Парцхаладзе, однако впоследствии изменил свою позицию. В результате три вице-президента Нацбанка Грузии подали в отставку в знак протеста. Внутри страны разгорелись ожесточенные споры о том, почему правящая партия "Грузинская мечта" готова отстаивать тех, кто принадлежит к близкому кругу ее основателя олигарха Бидзине Иванишвили, даже рискуя потерей международных партнеров.



"В независимость центрального банка никто не верит. Это же часть правительства, - отметил экономист и депутат от либертарианской политической партии „Новый политический центр - Гирчи" Александр Раквиашвили. - Парцхаладзе - очень важный человек в нашей стране. Он был генеральным прокурором и тесно связан с Иванишвили".



В 2016 году Иванишвили заявил, что его сын Бера стал крестным отцом внука Парцхаладзе. По мнению аналитиков, хотя официально Иванишвили в большой политике больше не участвует, он по-прежнему контролирует "Грузинскую мечту". Значительную часть своего состояния олигарх скопил в России в 1990-е, а также благодаря однопроцентной доле в российском энергетическом гиганте "Газпром". Его состояние оценивается в 6,2 миллиарда долларов - это почти треть всего ВВП Грузии.



Иванишвили отказался от комментариев по этой теме.



Назначенец "Грузинской мечты" Парцхаладзе подал в отставку в 2013 году, проработав на посту главного прокурора всего шесть недель. Это случилось после того, как стало известно, что у него есть судимость в Германии - за оскорбление представителя власти. Также в 2018 году ему было предъявлено обвинение в нападении на бывшего главу грузинской инспекции. В 2021 году Тбилисский городской суд оправдал Парцхаладзе.



Госдепартамент США назвал Парцхаладзе "грузино-российским олигархом", который получил гражданство соседней страны с помощью ФСБ и который "регулярно бывает в России". В санкционный список также добавлены две российские консалтинговые компании, частично принадлежащие Парцхаладзе.



Связаться с Парцхаладзе нам также не удалось.



Незадолго до того, как Национальный банк Грузии развернулся на 180 градусов, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе публично предостерег его от замораживания активов Парцхаладзе. После этого Нацбанк изменил правила соблюдения санкций, заявив, что активы граждан Грузии подлежат заморозке лишь в том случае, если им будут предъявлены обвинения местных судов.



Исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии Натия Турнава поддержала такое решение и заявила, что это лучший способ соблюдения международных санкций.



"Мы выяснили, что могут быть некоторые пробелы и расхождения между местным законодательством и механизмом автоматического применения санкций", - рассказала Турнава в интервью The Financial Times. По ее словам, правовая база относительно граждан Грузии "возможно, нуждается в некоторой доработке".



В июле МВФ отложил одобрение второго транша кредита для Тбилиси на сумму 289 миллионов долларов из-за опасений перемен в структуре управления Нацбанка Грузии. Турнава подтвердила, что МВФ приостановил программу финансирования, и сообщила, что дополнительные вопросы возникли после того, как трое вице-президентов Нацбанка Грузии подали в отставку.



Политическая атмосфера в Грузии остается напряженной, поскольку через несколько недель страна ожидает рекомендаций Брюсселя о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС вслед за Украиной и Молдавией, которые подали заявки в прошлом году. Обеспокоенность ЕС из-за сворачивания демократии, коррупции и "олигархизации" затормозила перспективы Грузии. При этом Европейская комиссия предоставила стране лишь "условную перспективу" членства в зависимости от проведенных реформ.



Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на судебных и экономических реформах, власти Грузии развернули ожесточенную борьбу с якобы прозападным заговором с целью свержения правительства. На прошлой неделе разведывательная служба страны объявила, не предоставив никаких доказательств, о раскрытии планов государственного переворота под началом бывших чиновников, служивших при прозападном президенте Михаиле Саакашвили, и командира, в настоящее время воюющего против России на Украине.



"Они делают это всякий раз, когда в стране назревает кризис, - подчеркнула исполнительный директор Transparency International в Грузии Эка Гигаури. - Правительство вбрасывает подобные истории, например, перед выборами и говорит, что такая-то западная страна или Украина расшатывают страну. Таким образом, эта история призвана упрочить народную поддержку".



Однако общественность в Грузии остается преимущественно прозападной: последние опросы показывают, что до 90% респондентов выступают за интеграцию в ЕС.



"Грузинская мечта" пришла к власти в 2012 году в составе свергнувшей Саакашвили коалиции. Самого его после возвращения в страну в 2019 году отправили в тюрьму, при этом бывший лидер страны не раз осуждал условия содержания заключенных и устраивал многочисленные голодовки, из-за которых приобрел истощенный вид.



В отличие от большинства других стран-кандидатов на вступление в ЕС, Грузия отказалась поддержать западные санкции против России после начала полномасштабного конфликта на Украине в прошлом году. Наоборот, было возобновлено прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, российские эмигранты бесприпятственно прибывают в страну. Также была предпринята попытка принять закон об иностранных агентах, направленный против неправительственных организаций и критически настроенных СМИ.



"Похоже, что "Грузинской мечте" придется создавать видимость успехов на пути в ЕС, потому что население настроено очень проевропейски, - сказала директор закавказского отделения немецкого аналитического центра "Фонд Генриха Белля "Соня Шифферс. - Открыто выступить против Европы они не могут - это чревато крупными протестами. Однако многое из того, что мы видим, никак не способствует одобрению заявки Грузии на вступление в ЕС".



Автор: Надя Бирд (Nadia Beard)



Комментарии читателей FT:



wizardoflo

Наивно сулить членство в ЕС стране, зажатой между эрдогановской Турцией и путинской Россией. Грузины это понимают и прагматично делают все в своих интересах, соблюдая баланс.



Harryhoudini

Пора уже Европе перестать притворяться, что они пустят грузин в ЕС.



Chris Devonshire Ellis

В 2023 году товарооборот Грузии с Россией вырос на 32%. В 2022 - еще на 29%. Грузия выступает посредником в поставке западных потребительских товаров в Россию. С чего им двигаться туда или сюда? Нынешнее положение их вполне устраивает. Проблема ЕС в том, что он всегда слишком агрессивен и заставляет всех четко выбрать сторону. А для стран вроде Грузии это не только не решение, но и в принципе не подходит.



B29 Superfortress

Словакия, Грузия, Венгрия, Польша... Похоже, скепсис к двуполярному миру, насаждаемому Америкой, одним Глобальным Югом не ограничивается. Посмотрим, как долго богатые белые страны и Япония будут терпеть подход "делай, как велено, а не то...".



RandomCommenter7.1

Быть может, Грузии просто нет особого дела до ЕС и США, и она считает, что гораздо разумнее сохранять хорошие отношения с соседом. Все равно санкции обернулись полным провалом и если кому и навредили, то лишь западным странам.



Pervy Pavilion

А объясните мне, с чего ради "проевропейским" грузинам голосовать за эту партию? Может, не такие уж они и "проевропейские"?



Solaris!

Ну вот, плакала еще одна цветная революция!



The history says

Такая маленькая страна как Грузия запросто вольется в ЕС. Правда, она может там стать троянским конем России... Источник - ИноСМИ

