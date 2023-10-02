Гегемония Штатов заканчивается. НАТО ослабляет Америку, - Арис Русинос

15:32 03.10.2023 UnHerd

Великобритания



НАТО ослабляет Америку



Ценность НАТО заметно снизилась, пишет Unherd. Ее деятельность сводится к тому, что США финансируют оборону богатых, но беспомощных европейских стран. По мнению автора статьи, ЕС пора готовиться к демонтажу американского щита и начать действовать по-новому.



Арис Русинос



Спустя три четверти века со времени основания НАТО Британия опустилась вниз в рейтинге показателей политической и военной мощи. Если раньше она была союзницей Вашингтона, почти равной ему по силе, то сейчас Соединенное Королевство находится едва ли не в вассальной зависимости от Америки. Чтобы понять пораженческие умонастроения британского истэблишмента, достаточно прочесть вышедшую недавно статью с размышлениями о том, что делать с армией Великобритании, численность которой, как ее боеспособность и международный авторитет, резко снижаются. Автор предлагает расформировать сухопутные войска страны, сделав из них объединение подразделений спецназа в распоряжении Америки. "Скорее всего, в будущем мы станем воевать в составе коалиции. А раз так, почему бы не стать остро отточенным наконечником американского копья?" - пишет он.



С одной стороны, сама идея официально закрепить за Британией роль наиболее преданного и бесшабашного вспомогательного подразделения Вашингтона, даже без намека на то, что у нее могут быть свои жизненно важные стратегические интересы, кажется читателю позорным показателем национального упадка. А с другой, это просто откровенное признание истинного места Великобритании в нашем мире.



Подобно альянсу "Пять глаз", названному ценным форумом по обмену секретной разведывательной информацией, но на деле являющемуся площадкой, где англоязычный разведывательный истэблишмент обслуживает внешнеполитические цели США, блок НАТО был таким же инструментом холодной войны, приказывавшим странам-сателлитам обслуживать имперские интересы, как и Варшавский договор. Разницу между преданной Москве когортой европейских генералов, аппаратчиков из системы безопасности и любимых политиков, и таким же легионом из сегодняшнего Вашингтона увидеть почти невозможно. Однако в последние годы ценность альянса НАТО заметно снизилась. Это отмечают и вашингтонские инсайдеры, все больше недовольные тем, что США финансируют оборону богатых, но беспомощных европейских государств, и некоторые европейские руководители типа Макрона, который произнес свою знаменитую фразу о "смерти мозга" - этого пережитка холодной войны. Последние авантюры альянса, такие как Афганистан и Ливия, стали катастрофой как для этих стран, которым было суждено стать жертвами интервенции, так и для европейских государств, которым внезапно пришлось принимать совершенно не нужных им беженцев, заполонивших впоследствии континент.



Поэтому российская военная операция на Украине стала для зашатавшегося альянса даром небес. НАТО снова могла сосредоточиться на своей главной цели: защищать под руководством США Европу от агрессивной России. Это новое направление мысли на левом и правом фланге европейской политики обобщил Вольфганг Штреек (Wolfgang Streeck), написавший статью в сборнике очерков журнала New Left Review Natopolitanism. Он заявил: "Восстановив Запад, этот конфликт нейтрализовал различные линии разлома, по которым проходило разрушение ЕС… а Америке снова обеспечил гегемонию над Западной Европой, в том числе, над ее региональной организацией Евросоюзом". Эти весьма точные критические замечания о том, как воскрешенная войной "турбо-Америка" укрепила ослабевший контроль над европейским континентом и удушающими объятиями прижала нас к своей имперской груди, с началом конфликта на Украине все чаще звучат в дискуссиях о геополитике.



Авторы из Natopolitanism, такие как писатель Томас Мини (Thomas Meaney), приводят веские доводы о том, что "на практике НАТО стоит над всеми политическими договоренностями и схемами, гарантирующими главенство США в ответах на европейские вопросы". Далее они отмечают, что альянс "управляет властью США в Евразии как региональная сатрапия и плацдарм для вылазок куда угодно". В своих написанных на протяжении десятилетий очерках, которые резко отличаются от пропитавшего Natopolitanism пиетета и пропаганды, эти авторы говорят о вашингтонской стратегии убеждения потенциальных конкурентов, таких как Европа, что им "не следует стремится занять более значимое место", а надо лишь "в достаточной мере отстаивать интересы промышленно развитых стран, отговаривая их от попыток оспорить наше лидерство". Как показывает европейское руководство, это был вполне успешный план. "То, что некогда считалось артефактом холодной войны, сегодня оказалось в самом центре западной системы, и его часто по ошибке принимают за естественную характеристику геополитического ландшафта".



Сборник напоминает нам о боязливых предостережениях гигантов американского военного истэблишмента, таких как Уильям Бернс (William J. Burns) (директор ЦРУ - прим. ИноСМИ). Они предупреждали и предупреждают, что решение о расширении НАТО на восток с включением в ее состав прибалтийских и центральноевропейских государств и с обещаниями членства Украине и Грузии было проявлением крайнего высокомерия. Бернс писал: "Это нарушение самой яркой красной линии России. Давая украинцам и грузинам надежду на членство в НАТО, которой вряд ли суждено осуществиться, мы усиливаем уверенность Путина в том, что Запад намерен и дальше следовать курсом, в котором он видит угрозу существованию своей страны".



Мощный напор материалов Natopolitanism, а также недостатки его анализа емко отражает заголовок статьи теоретика реализма Джона Миршаймера (John Mearsheimer): "Почему в кризисе на Украине виноват Запад: заблуждения либералов, спровоцировавшие Путина". Автор точно уловил направление мысли сторонников стратегической самостоятельности Европы, сожалеющих о том, что альянс подчинил континент Вашингтону, противников империализма с левого фланга, которые подчеркивают лицемерие блока, вещающего о своей приверженности нерушимости национальных границ, и американских противников интервенций, чьи позиции, по мнению либеральных интервенционистов, не отличаются от "реализма в международных отношениях". Излагая точку зрения, высмеиваемую неоконсервативными обозревателями влиятельных газет и невоздержанными типами из Твиттера, эти авторы последовательно и четко критикуют высокомерное отношение Вашингтона к России.



Большую часть этих аргументов можно опровергнуть, наблюдая за ходом вооруженного конфликта на Украине. Авторы оплакивают "последний шанс на мир", который Россия предложила незадолго до начала своей военной операции, попросив прекратить дальнейшее продвижение альянса в восточном направлении. Но в ее предложениях было и другое требование: убрать инфраструктуру НАТО из стран Центральной Европы и Прибалтики, которые были приняты в альянс уже давно. Это абсурдное с политической точки зрения требование, ведь Москва прекрасно понимала, что удовлетворить его невозможно. Не Соединенные Штаты заставляли страны Европы занимать радикальные и саморазрушительные в своей враждебности к России позиции. Это европейские государства постоянно подталкивали администрацию Байдена вопреки ее нежеланию поставлять Киеву все более смертоносное и современное оружие. То, как воинственные европейские государства стращали своего осторожного и сопротивляющегося повелителя, призывая его к усилению эскалации, живо напоминает динамику интервенции против Ливии. Это восторженный Кэмерон в паре с идеалистом Саркози уговаривал Обаму, вопреки его трезвому расчету, начать вмешательство, которое тот позже назовет "балаганом". Если хотите, НАТО - это пример того, как европейский хвост виляет американской собакой. Вместо того, чтобы подчиняться, слабые, но амбициозные европейские государства используют Североатлантический альянс для достижения собственных внешнеполитических целей. А то, что в Ливии данные цели привели к катастрофе, это провал европейцев, а не американцев.



Неудивительно, что американские военные мыслители, такие как стратег реализма Элбридж Колби (Elbridge Colby), бесстрастно обсуждают идею о том, как отделаться от прибалтийских стран, превратившихся в стратегическое бремя, которое Америке уже не по силам. Но скептическое отношение к альянсу, которое демонстрируют американские правые, и в частности Трамп, указывает на другой возможный исход вооруженного конфликта.



Штреек утверждает, что "война, по всей видимости, стала смертельным ударом по французской мечте превратить либеральную империю Евросоюз в суверенную и глобальную в плане стратегии силу, способную уверенно конкурировать с усиливающимся Китаем и слабеющими Соединенными Штатами". Из-за ослабевающей политической поддержки военных действий в США и твердых обязательств Европы континент едва ли не против собственной воли вынужден действовать с позиции силы.



В конечном итоге, будущая оборонная стратегия Европы будет написана в проливах и на островах западной части Тихого океана. Либо США будут вынуждены сосредоточиться на угрозе со стороны Китая, что заставит Европу взвалить на себя груз ответственности за собственную оборону; либо Вашингтон откажется от роли глобального гегемона и крепче заключит Европу в свои объятия как богатая и легко приспосабливающаяся империя. Возможен любой из этих исходов, и решение будет принято тогда, когда захочет Китай. Но если случится первое, и Европа окажется один на один с гигантским и враждебным восточным соседом, потому что ее имперский покровитель станет заниматься решением собственных проблем на другом конце планеты, Старый Свет будет вынужден отказаться от своей беспомощной зависимости в составе НАТО.



Для авторов левых взглядов, таких как Мини, независимая и самостоятельная Европа менее привлекательна, чем подчиненная Европа в составе американского альянса. Он пишет: "С учетом того, чем Евросоюз является сегодня, вряд ли можно назвать радужной перспективой его успехи в деле милитаризации. Компетентная армия Евросоюза, патрулирующая прибрежные воды Средиземноморья в поисках мигрантов, обеспечивающая функционирование детально проработанной системы репатриации, и заставляющая африканские и азиатские режимы вечно быть источниками поставок полезных ископаемых и свалками европейского мусора, только закрепит его статус "крепости-Европы". Европейским консерваторам, которые по привычке, но отнюдь не из собственных интересов вожделенно ждут одобрения Вашингтона, такое новое положение дел может даже понравиться.



Конечно, НАТО в своей нынешней ипостаси тяжело вооруженной либеральной НКО не переживет такие перемены. Как отмечают авторы Natopolitanism, воинственное отношение Польши к конфликту на Украине привело к тому, что Вашингтон забыл свои недавние сомнения в прочности американских демократических институтов. А опасения по поводу предполагаемого фашизма Мелони испарились, как только она продемонстрировала свою решимость поддерживать украинскую сторону в конфликте. Поэтому Штреек предупреждает: споры по вопросу "верховенства права" будут постепенно устаревать и сходить на нет, потому что культурные конфликты между "либеральной" и "нелиберальной" демократией оттеснят на обочину геостратегические цели НАТО и США. А "баланс политической власти внутри ЕС будет смещаться в сторону восточных прифронтовых государств Евросоюза". Масштабная программа перевооружения в Польше плюс запланированное включение в состав ЕС того, что после завершения конфликта будет украинским государством, уже предвещает смещение центра тяжести Европы с пост-национального либерализма северо-западных стран континента в сторону милитаристского национализма на ее восточных рубежах. Пока новая военно-стратегическая концепция Европы облегчает бремя, которое несут США, те силы в Вашингтоне, которые некогда называли НАТО двигателем либерального идеализма, будут протестовать против правых политических экспериментов в Европе ничуть не больше, чем их предшественники из прежних поколений протестовали против действий послушных авторитарных режимов таких стран-членов альянса как Португалия, Греция и Турция.



Перегруппировка Америки, которая намерена одновременно вести масштабную борьбу с Китаем и урегулировать собственные внутриполитические конфликты, не обеспечит политическое и экономическое подчинение Европы. Напротив, Европа наверняка станет более самостоятельной и независимой в своих действиях. Американские избиратели и политики, видимо, начинают уставать от вооруженного конфликта, который будет долгим и кровопролитным. А Украина, похоже, исчерпала лимиты помощи Пентагона. Но Европа не отказывается от своей решимости и обязательств; а поскольку мощные российские войска стоят на ее пороге, отказ от помощи станет для европейских лидеров роскошью, которая им не по карману. Может быть, все было бы иначе, если бы на пике американского могущества принимались другие решения. Но историю не перепишешь, и вернуться назад нельзя. Мы вынуждены разумно распорядиться теми картами, которые сдали нам наши хозяева.



Между тем, текущие события вытесняют анти-империализм противников НАТО и сторонников третьего мира, таких как Корбин (Jeremy Corbyn, бывший лидер оппозиции Британии. - Прим. ИноСМИ). Предположение о том, что Корбин сумеет вывести Британию из состава альянса, с самого начала было химерой. Говоря о Центральной Европе, Мини отмечает: "Если какое-то политическое руководство в Польше, Румынии, Венгрии или любой другой восточноевропейской стране станет невыносимым для Вашингтона, у него есть множество открытых, годных для использования каналов общения с военными этих стран. Данные каналы обильно смазаны многолетними военными связями, включая службу таких военных в натовских штабах, многочисленные конференции альянса, совместный отдых, церемонии и войны на Ближнем Востоке, в которых они участвовали вместе". То же самое можно сказать и о западноевропейских странах, включив в этот список аппаратчиков из служб безопасности и экспертов, бесконечно преданных общему делу. Британский военный истэблишмент всеми силами добивается, чтобы американцы одобрительно погладили его по голове. Поэтому в головах нашего правящего класса просто не укладывается мысль о том, что Британия может отстаивать собственные стратегические интересы, отличающиеся от интересов ее имперского хозяина. Изменения в таких стратегических расчетах возможны скорее в результате внезапных внешних потрясений, нежели вследствие бесстрастного анализа и учета британских интересов.



Но внезапный разворот Макрона, отказавшегося от скептического отношения к НАТО и полностью поддержавшего продвижение альянса на восток, напоминает нам о том, что возможны и другие варианты. В нынешний неспокойный период междувластия, когда американское превосходство заканчивается, а США отходят от мировой гегемонии, альянс НАТО может стать той структурой, с которой свяжет свое будущее суверенная Европа. Для этого ей надо сформировать формально подчиненную альянсу европейскую систему обороны, готовую взять на себя бремя обеспечения безопасности континента, которое не под силу ее зашатавшемуся спонсору. Нет никакого политического смысла и пользы от критики НАТО, поскольку европейская элита неразрывными узами привязана к своим кормушкам, будучи лояльным обслуживающим персоналом блока. Но работая в натовских структурах и превращая Европу в равноправного партнера альянса, а не в сборище слабых и разобщенных просителей, наш континент может спокойно подготовиться к демонтажу защитного американского щита и к воцарению неспокойного многополярного мира, зарождающегося на его границах. Государства - преемники Рима после ухода его легионов с гордостью носили имперские названия и титулы. Точно так же и призрачная форма НАТО может еще пережить саму империю. Источник - ИноСМИ

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