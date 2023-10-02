Смертельный яд декоммунизации в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин

15:36 03.10.2023 Смертельный яд декоммунизации в Центральной Азии



Как паук впрыскивает в жертву яд, чтобы подготовить ее к "употреблению", так и прозападные силы Центральной Азии все громче требуют "деколонизации". В Киргизии продавливается закон о реабилитации всех жертв репрессий и переименовываются населенные пункты, аналогичные процессы с еще большим размахом происходят в Казахстане.



Уже несколько лет, несмотря на смену политических режимов и созывов парламента, в Киргизии продолжаются спекуляции вокруг темы репрессий. Причины такого рвения можно объяснить защитой национальных интересов. Но интересов не самой республики, а тех, кто использует ее как пешку в большой геополитической партии. В первую очередь Соединенных Штатов. Именно они, а не местные псевдопатриоты являются главными инициаторами законодательной суеты.



Это, собственно, и не скрывается. В справке-обосновании к рассматриваемому в парламенте законопроекту прямо говорится о том, что Бишкек взял на себя обязательства "по совершенствованию законодательства о реабилитации репрессированных лиц и открытию соответствующих архивных материалов" перед "Открытым правительством" (OGP). Данная международная организация учреждена в 2011 году формально для повышения гражданского контроля над решениями власти. Фактически же перед нами еще один инструмент влияния. Хотя штаб-квартира организации находится в США, применять указанные требования к себе Вашингтон не собирается. Тут достаточно вспомнить судьбу Джулиана Ассанжа и других смельчаков, жестоко поплатившихся за попытки раскрыть грязные дела западных правительств.



Другое дело - страны вроде Киргизии, которыми можно манипулировать. И не тайно, а с привлечением представителей власти! Достаточно сказать, что инициаторами законопроекта являются представители четырех фракций, включая спикера парламента Нурланбека Шакиева и лидеров депутатских объединений. Неплохое напоминание об истинной степени суверенитета страны!



Де-юре документ представляет собой поправки в действующие законы "О правах и гарантиях реабилитированных" и "О национальном архивном фонде", но в действительности предполагает кардинальный пересмотр как процедуры реабилитации, так и категорий лиц, подлежащих оправданию. Во-первых, авторы требуют отказа от судебно-прокурорского метода. Этим будут заниматься не государственные органы, а совершенно новая структура - комиссия по реабилитации жертв политических репрессий при Институте истории Национальной академии наук. Ее формирование также соответствует требованиям "Открытого правительства". Костяк комиссии составят члены правозащитных неправительственных организаций, которые в Киргизии теснейшим образом связаны с западными донорами вроде ЮСАИД, Фонда Сороса и т.д.



Во-вторых, по мнению разработчиков, существующее законодательство сильно ограничивает возможности для реабилитации, отказывая в ней совершившим уголовные (воровство, спекуляция, контрабанда), должностные и тяжкие государственные преступления вроде предательства родины, саботажа, терроризма, диверсий и т.п. В законопроекте утверждается, что большинство этих обвинений были голословными и применялись "по разнарядке", а "каждый из репрессированных лиц был лишен права на справедливый суд, который существует в любом цивилизованном государстве".



Теперь такие фигуры могут быть оправданы. Поскольку же инициаторы заранее расставляют акценты, называя преступниками не совершивших правонарушения, а тех, кто их карал, не нужно быть провидцем, чтобы понять: комиссия будет штамповать оправдания, не сильно вникая в суть дела. Это тем более вероятно, что авторы законопроекта не скрывают своего отношения к советскому прошлому. "Это был неперестающий [так в тексте] государственный политический террор, который затронул все слои общества, все категории граждан в том или ином объеме, прямо или косвенно коснулся каждой семьи", - утверждают они, идя на прямой подлог. Даже в обосновании инициативы говорится о том, что репрессиям всех видов подверглись в республике 40 тысяч человек. Учитывая, что население Киргизии перед войной превышало полтора миллиона жителей, это менее 2,7 процента граждан.



Заняв столь предвзятую позицию, авторы уверяют, что к ряду категорий реабилитация применена не будет. Среди них перешедшие на сторону врага во время Великой Отечественной войны, в том числе бойцы Туркестанского легиона вермахта, а также лица, совершавшие убийства, разбой и грабеж. Но, тут же уточняется в законопроекте, в материалах уголовных дел таких лиц должна иметься "совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность привлечения их к ответственности". А поскольку советскому правосудию априори отказывается в законности, не удивимся, что очень скоро пособники гитлеровцев будут объявлены "невинно пострадавшими жертвами тоталитарного строя". Это вполне возможно, учитывая, что инициаторы реформы (а среди них, напомним, спикер парламента) в числе образцов для подражания называют принятый в 2018 году украинский закон "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".



В самое ближайшее время проект может стать полноценным законом. Его уже одобрил парламентский комитет по социальной политике, рекомендовав палате принять документ к рассмотрению.



По схожим лекалам кроится переписанная история в других республиках. О массовой реабилитации басмачей в Узбекистане "Правда" уже сообщала (см. номер от 12-13 сентября с.г.). В Казахстане Генеральная прокуратора сообщила на днях об оправдании 311 тысяч (!) лиц из числа привлеченных к уголовной ответственности в 1929-1956 годы, а также ссыльных и спецпоселенцев. Как сообщается, это произошло благодаря работе созданной в 2020 году государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Даже если представить, что члены этого органа работали без выходных и отпусков, каждый день они должны были принимать более 300 решений о реабилитации. А поскольку сие невозможно, перед нами обыкновенная профанация, которой подменен серьезный процесс.



Очевиден и главный смысл подобного пускания пыли в глаза - очернить социалистическую эпоху, укрепив существующую олигархическую систему, а также усилить накал антироссийской и антикитайской пропаганды. Та же задача у массовых переименований. "Правда" регулярно пишет об этом процессе, но новые инициативы сыплются как из рога изобилия. В конце сентября в городе Тайынша (прежде Красноармейск) Северо-Казахстанской области были переименованы сразу 11 улиц. Среди них Маркса, Энгельса, Коммунистическая, Комсомольская, Пролетарская, Советская, 50 лет Октября. Нескольким улицам, в том числе Мичурина, Молодежной и т.д., подобрали новые названия в селе Талап Улытауской области.



Раздавая "идеологически правильные" наименования, чиновники явно не отказывают себе в злорадстве. Например, в Кокчетаве парк "Борцам революции" теперь будет называться "Алаш арыстары" ("Львы Алаша") в честь деятелей движения "Алаш". В годы Гражданской войны они в союзе с Колчаком и другими поборниками "единой и неделимой России" воевали с большевиками, а теперь объявлены "отцами казахской независимости". В том же городе переименованы улицы Космонавтов, Алексея Дмитриева (участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза), Павла Никитина (уроженец Кокчетава, участник боев под Сталинградом и на Курской дуге) и ряд других.



Власти открыто бравируют достигнутыми успехами. Недавно в Уральске прошел фестиваль, посвященный Дню языков и 130-летию одного из деятелей движения "Алаш" Магжана Жумабаева. Вот только язык на мероприятии превозносился один-единственный - казахский. Организаторы отчитались, что в Западно-Казахстанской области изменены "устаревшие с идеологической точки зрения" наименования пяти районов, свыше 100 населенных пунктов, около 2 тысяч улиц и теперь 83 процента наименований "соответствуют идеологии". "На государственном языке обучаются в дошкольных учреждениях 80 процентов детей, в школах - 70 процентов. Это показатель того, как расширяется сфера применения государственного языка. Государственный язык - это наше бесценное богатство, открывающее большие возможности для социального благополучия граждан", - заявил заместитель главы областной администрации Бакытжан Нарымбетов.



Этот процесс, пусть и не с таким размахом, идет в других странах региона. В парламент Киргизии внесен законопроект о переименовании сел и сельских округов. Среди не угодивших властям - села Комсомольское и Семеновка в Иссык-Кульской области.



Тенденции декоммунизации и дерусификации, как ручейки, вливаются в общий идеологический поток "деколонизации". О необходимости избавления от "остатков российского имперского влияния" в Центральной Азии говорят все громче. И задействованы в этом не только представители прикормленных Западом неправительственных организаций. Характерна прошедшая недавно конференция "Постколониальность в Казахстане: поиски нашей идентичности". Участие в ней приняли в том числе депутат от правящей партии "Аманат" Айдос Сарым и научный секретарь Национального музея Саялбек Гиззатов. "Хотя государство напрямую не говорит о деколонизации, но эту политику оно проводит, продвигает национальную историю, национальную культуру, национальное искусство, и это очень важно", - признался последний. Так под громкие фразы об избавлении от одной зависимости республики загоняются в куда более реальную и опасную кабалу.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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