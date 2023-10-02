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Удастся ли Брюсселю купить Орбана за 13 миллиардов евро, - СП
00:13 04.10.2023

Удастся ли Брюсселю купить Орбана за 13 миллиардов евро
Сергей Марков прокомментировал намерение Еврокомиссии "подмазать" Венгрию за поддержку Украины
Павел Еськов
Материал комментируют:
Сергей Марков
3 окт. 23

Британской ежедневной деловой газете Financial Times стало известно, что до конца ноября Еврокомиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии.

"Выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой [премьер-министров Венгрии Виктором] Орбаном увеличения бюджета", - сослалось издание на данные, полученные от трех чиновников, проинформированные о переговорах Брюсселя с Будапештом.

В свою очередь российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе со "Свободной Прессой" напомнил, что еще минувшим летом руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет Евросоюза на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам, входящим в европейское объединение увеличить его на 66 миллиардов евро: "По ее словам, из этой суммы 50 миллиардов в виде грантов и кредитов в ближайшие четыре года пойдут на финансовую помощь Украине. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан сразу же назвал предложение несерьезным, поскольку, - как он сказал, - неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее".

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- Кстати, тогда фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз уже передал из своего бюджета режиму Владимира Зеленского 30 миллиардов евро, не говоря уже о других видах помощи. А ведь это были средства из европейской "подушки безопасности", которая существует в бюджете. Поэтому и для Урсулы, и для других европейских "начальников" очень важно увеличить бюджет ЕС. А тут Венгрия, как говорится, срывает все их планы.

"СП": Какова позиция Венгрии по отношению к украинскому конфликту?

- В большинстве стран мира, кроме, возможно, Польши, Голландии, Британии и Швеции, где сильные русофобские настроения, считают, что киевские власти слишком заражены фашизмом и считают, что западные государства демонстрируют геперрадикальный агрессивный подход, исключающий поиск компромисса с Россией. Однако подавляющее большинство этих правительств излишне зависимо от Евросоюза и НАТО. С этой точки зрения, они недостаточно суверенны.

Позиция же венгерских властей существенно отличается. На мой взгляд, они являются чуть ли не единственным европейскими правительством, ориентированным на суверенитет собственного государства. Руководители Венгрии пытаются реализовывать интересы большинства населения.

В Будапеште осознают, что украинский конфликт, в действительности, является гибридной войной Соединенных Штатов и Евросоюза против России, а потому не хотят поддерживать эту войну. Однако эта самостоятельная точка зрения вызывает крайнее неудовольствие в Брюсселе. Ладно бы у начальства ЕС была возможность наплевать на мнение Венгрии, но ее отказ от голосования по увеличению бюджета ради помощи киевскому режиму по сути блокирует эту помощь.

"СП": То есть, замораженные денежные средства, выделенные Венгрии, это, по сути, просто месть Брюсселя за неповиновение Будапешта?

- Совершенно верно - месть мелкая и подлая. Впрочем, Венгрии постоянно замораживают какие-то транши, у них постоянные проблемы с Еврокомиссией. Подобных примеров там - десятки, за всеми даже невозможно уследить. Еврокомиссия постоянно крутит-вертит, чтобы наказать непослушных венгров.

Тринадцать миллиардов евро, о которых сообщает Financial Times, являются частицей одного из таких примеров давления: Венгрии положено получать эти субсидии, однако Еврокомиссия деньги заморозила, и требует от Будапешта уступчивости.

"СП": Как вы полагаете, удастся ли Брюсселю за эти 13 миллиардов евро "купить" Будапешт?

- Конечно же нет. Это просто попытка сделки. Кстати, подобное было не раз - вот Еврокомиссия "заморозила" какие-то выплаты, что-то потребовав. Венгрия, как правило, может в чем-то уступить - в Брюсселе транш разморозят. Но потом Венгрия выполняет не так, как обещала Еврокомиссии, а лишь некоторую часть. И тогда в ЕК опять замораживают несколько миллиардов.

Между Брюсселем и Будапештом постоянно происходит какая-то свара. Это бесконечный процесс.

"СП": То есть, ждать от Виктора Орбана некого удара в спину нам не стоит?

- Орбан - политик очень опытный. Безусловно, он вынужден участвовать в санкционной войне, однако он участвует в самой минимальной степени. Иногда он даже пытается наложить вето на те, или иные решения, которые могут создавать проблемы для России.

Естественно, что Евросоюз пытается всячески усилить давление на венгерского премьер-министра, урезая бюджеты страны в рамках Европейского сообщества.

Орбана, в большей степени, ненавидит либеральная элита, которая правит в Соединенных Штатах и Европейском союзе, поэтому они будут делать все, чтобы его "сковырнуть". Вполне допускаю, что они могут пойти на его физическое устранение, чтобы установить в Венгрии свое марионеточное правительство, состоящее из альтернативных политических лидеров.

Впрочем, думаю, вряд ли это получится - у Орбана высокие показатели одобрения со стороны избирателей. Его поддержка среди венгров очень высокая.

Павел Еськов

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696367580


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