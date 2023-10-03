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"Живут ребята!": доходы российских олигархов выросли на 21 млрд долларов
00:18 04.10.2023

Денис Юрганов
3.10.23

На фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине, а также оказываемого на нее западного санкционного давления, некоторым личностям в нашей стране, при всех сегодняшних трудностях, живется - очень даже неплохо. Свое финансовое состояние представители российского бизнеса (в основном из сырьевых корпораций), по версии агентства Bloomberg "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), увеличили с начала 2023 года на 21,129 млрд долл. США.

На основании данных рейтинга BBI, который учитывает стоимость акций компаний олигархов, богатейшими бизнесменами из России стали 24 человека. Их общее состояние на 2 октября составляет 295,04 млрд долл. США.

Из материала сайта Neftegaz.RU:

"Владимир Потанин, один из основных владельцев Норникеля, остается самым богатым предпринимателем России. Его состояние уменьшилось на 210 млн долл. США, достигнув 28,4 млрд долл. США.

На 2-ом месте находится совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, у которого состояние выросло на 2,68 млрд долл. США, до 27,3 млрд.

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин занимает 3-е место, прибавив в состоянии 3,42 млрд долл. США и достигнув 23,3 млрд.

4-е место занимает Вагит Алекперов, который, выйдя из совета директоров и сложив полномочия президента ЛУКОЙЛа, увеличил свое состояние на 6,4 млрд долл. США, до 21,8 млрд.

5-е место принадлежит Алишеру Усманову (Металлоинвест, Мегафон), который потерял 233 млн долл. США и имеет состояние в размере 18,2 млрд долл. США.

Основной бенефициар Северстали Алексей Мордашов занимает 6-е место, его состояние увеличилось на 520 млн долл. США и теперь составляет 18,2 млрд долл. США.

Андрей Мельниченко, бывший бенефициар Еврохима и СУЭК, занял 7-е место в списке богатейших людей. Он вышел из числа совладельцев компаний 9 марта 2022 г. после попадания под санкции ЕС. Его состояние увеличилось на 3,04 млрд долл. США и достигло 16,2 млрд.

Геннадий Тимченко, совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа, занял 8-е место.
Его состояние увеличилось на 2,74 млрд долл. США с начала г. и составляет 14,6 млрд.

Михаил Прохоров, основатель группы Онэксим, стал 9-ым в списке.
Его состояние увеличилось на 1,08 млрд до 14,3 млрд долл. США.

Михаил Фридман, основатель компании Альфа-групп, занимает 10-е место.
Его состояние с начала г. выросло на 808 млн долл. США и составляет 12,1 млрд.

Наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов. С начала года его активы сократились на 1,48 млрд долл. США и составляют 7,52 млрд долл. США. Семья бизнесмена контролировала компанию Полюс до мая этого года, затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций."

Также отметим, что ранее журнал Forbes назвал самых богатых наследников российских бизнесменов. Всего на 10 марта 2023 года в России было 110 миллиардеров, и их общее состояние оценивалось в 505 млрд долл. США. Первую строчку рейтинга возглавлял сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова - Юсуф Алекперов. Его наследство на тот момент составляло 20,5 млрд долларов.

Источник - zavtra.ru
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