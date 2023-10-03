Неформальный внешнеполитический саммит ЕС в Киеве: гора родила мышь, - П.Дмитриев

00:20 04.10.2023 3.10.2023 | ПЕТР ДМИТРИЕВ



Сенсационной и многообещающей позиционировали состоявшуюся 2 октября в Киеве неформальную встречу глав МИД ЕС. Перед заседанием участники старались поддержать интригу, излучали оптимизм и делали многозначительные намеки. После финального брифинга участников встречи осталось много вопросов, которые укладываются в один: стоило ли проводить мероприятие с таким практическим выходом?



Стоило – в один голос утверждали участники мероприятия и до начала заседания, и после. Больше всех старались уверить в этом два основных спикера – председательствовавший на встрече верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Оба заявили о якобы "историческом" значении киевской встречи 2 октября. Их интерес понятен. Боррелю необходимо оправдаться за провальные по факту результаты СМИД ЕС "без галстуков". Кулеба тоже поднаторел в представлении поражений победами. Оба еще при первых подходах к прессе до заседания делали упор на имиджевое значение встречи.



Глава МИД Германии очень старалась пожать богатый урожай цитируемости. Подойдя к избранным журналистам, она заявила: "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска".



Уже с первых часов мероприятия некоторые наблюдатели заподозрили плохой финал. Репутация "фрау 360 градусов" известна. Ее наигранность в порыве буйной фантазии с неудачными попытками заткнуть за пояс Владимира Путина выглядели косвенным признаком отсутствия конструктивной повестки.



Владимир Зеленский ждал от неформального СМИД ЕС не ласковых слов и не пафоса, а больших сумм финансовой помощи и эшелонов с новейшими вооружениями в помощи военной. Однако ему пришлось довольствоваться тем, что давали.



Мало кто мог принять ставший по итогам встречи очевидным факт: именно сейчас и именно в Киеве, который периодически подвергается воздушным ударам, высокопоставленные чиновники Евросоюза собрались из авантюрных соображений. Вплоть до финального брифинга была надежда на нечто большее, чем то, о чем сказал Боррель.



Несомненной интригой встречи стало отсутствие на выездном СМИД Евросоюза официальных представителей Венгрии и Польши. Объяснения были в новостных лентах накануне – "зерновой скандал", дополненный выпадами Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН в адрес Варшавы и других участников так называемой антиукраинской зерновой коалиции.



Венгрия накануне хоть неформального, но все же саммита на столь высоком уровне пыталась уговорить Киев от дискриминации венгерского этнического меньшинства в украинском Закарпатье. Борясь с русским языком, Киев попутно ущемил интересы и венгров, и других этнических групп.



Помимо венгерских школ и НКО на Украине, Будапешт выставил ультиматум по другим позициям. В частности, от Киева потребовали исключить венгерский OTP Bank из украинского перечня "международных спонсоров войны". Вовремя справиться с этим не удалось. Лишь в день киевского мероприятия Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины сообщило о принятии такой меры.



Киев пытался сохранить лицо. В конце сентября Киев приостановил действие статуса "международного спонсора войны" для OTP Bank и еще для пяти компаний. Их НАПК обвинил в содействии продажам Российской нефти. Согласно разъяснениям из Киева, "от выполнения указанных условий" зависело исключение компаний из черного списка.



Будапешт посчитал такое поведение не почину оскорбительным. В ответ Венгрия заблокировала 11-й пакет антироссийских санкций ЕС и транш в 500 млн евро финансовой помощи Киеву по линии ЕС. Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявило, что Киеву не видать венгерской помощи до тех пор, пока OTP Bank не будет полностью исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".



Гамбургский счет Польши намного больше. В нем и прославление бандеровцев на государственном уровне, и оправдание геноцида поляков во время Второй мировой войны (не только бандеровцы и не только "Волынская резня"), и отказ Брюсселя полностью удовлетворять компенсационные запросы Варшавы на содержание украинских мигрантов (далеко не все из них имеют конкретный юридический статус беженца).



Накануне киевского неформального СМИД ЕС в Польше заявили об отказе поставлять на Украину новейшие вооружения. Польские чиновники и бизнесмены проигнорировали помпезно поданный киевский форум вооружений 29 сентября. Отсутствие главы польской дипломатии 2 октября на киевском совещании с коллегами было четким и однозначным индикатором.



Боррель, Кулеба, Зеленский и вообще все участники киевского СМИД ЕС старались замалчивать тревожный и вполне однозначный факт отсутствия министров иностранных дел Венгрии и Польши. Взрослые люди на серьезных должностях уподобились детям, играющим в молчанку. Збигнев Рау и Петер Сийярто как будто умерли, по крайней мере на дату 2 октября. Киевскому пропагандистскому пулу даже запретили задавать вопросы на эту тему.



Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не поддержал игру коллег и в нескольких интервью объяснил свое отсутствие 2 октября в Киеве. "Сейчас, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и мое отсутствие является частично выражением этого", – сказал он в интервью польскому государственному телевидению.



Збигнев Рау напомнил, что у Варшавы и Киева "давние и сложные отношения". Оценивая нынешнюю стадию "деконъюнктуры", он сказал: "Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия".



В то же время посол Украины в Польше Василий Зварич пытался перевернуть все с ног на голову. В эфире польского телевидения он заявил, что происходящее между Киевом и Варшавой якобы "не значит, что у нас какой-то масштабный кризис в отношениях". Зварич был нелеп в своей жалкой лжи.



Петер Сийярто высказался резче, чем глава МИД Польши. В своих интервью он подверг критике развязывание войны против России на украинском поле. Глава МИД Венгрии отметил, что в мире не понимают, "зачем Европа сделала конфликт глобальным". Представитель официального Будапешта отметил, что "когда война идет в Европе, Евросоюз разжигает конфликт и поставляет оружие, а любого, кто говорит о мире, немедленно клеймит" вместо поиска компромисса, движения к миру.



Венгрия бросила огромные булыжники в огород Борреля, который в 2022 году неоднократно призывал победить Россию именно "на поле боя". Постоянно напоминающий о своем праве вето Будапешт отвесил очередную оплеуху Бербок и другим фантазерам.



Итог неформального СМИД ЕС в Киеве подвел Боррель. Из его пространного выступления следовало, что Зеленский не получит финансовой помощи ЕС, во всяком случае до конца года. Главы МИД обсуждали вопрос выделения 5 млрд евро на следующий год, но не достигли компромисса, поэтому решение отложено до конца года.



Зато "есть предложение в 50 миллиардов евро" - сыпанул Боррель соли на рану Зеленскому, Кулебе и Умерову. Чтобы не выглядеть полным лузером, непонятно зачем приехавшим сначала в Одессу, а затем в Киев, Боррель подтвердил намерение ЕС продолжать подготовку украинских военнослужащих, в том числе пилотов. Видимо, речь об экипажах F-16.



"Самое сильное обязательство по обеспечению безопасности, которое ЕС может дать Украине - это продолжить процесс присоединения к Европейскому союзу", - заявил Боррель.



Он также проговорил прочие банальности и благоглупости вроде "формуле мира Зеленского нет альтернативы", "Россия должна заплатить" и т. п. Все это пустое.



"Минским соглашениям" как бы тоже не было альтернативы до начала СВО. Вор, укравший 300 млрд. долл. у России, потребовал от нее еще и заплатить за эвакуированных из-под пуль и снарядов детей. Трудно сказать, чего в этом больше – глупости, цинизма или наглости.



Практический выход шоу в киевском цирке с дипломатами ЕС вместо коней – около нуля. Наверное, именно такого результата и ожидали в Москве. Источник - fondsk.ru

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