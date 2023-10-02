Солидарность бензоколонки, - Дмитрий Лекух

00:23 04.10.2023

2 октября 2023,



Дмитрий Лекух

писатель

Вы удивитесь, конечно, но в США, по сведениям туземных СМИ, русские снова вмешиваются в еще не успевшие даже толком начаться свежие президентские выборы. И я сейчас, просто поверьте, совершенно точно не шучу. На стороне Трампа, естественно. По крайней мере, цены на бензин и на дизель, уже однажды крепко просадившие президентский рейтинг Джозефа Робинетта Байдена - младшего, снова уверенно ползут вверх, приближаясь в среднем к $4 за галлон.



В частности, как свидетельствуют вышедшие не так давно данные американского сервиса мониторинга цен на топливо GasBuddy, средняя стоимость галлона (3,78 литра) топлива в США составила $3,82 (по дизелю все еще хуже - там на местных НПЗ есть проблемы с тяжелыми сортами, поэтому галлон дизеля в США, еще месяц назад стоивший $4,34, сейчас стоит $4,58). Это, кстати, новый максимум аж с ноября 2022 года, когда топливо в среднем стоило около $3,8 за все тот же галлон.



А виноваты в этом, естественно, русские, ограничившие экспорт нефтепродуктов с территории своей далекой и варварской страны. Причем, что особенно коварно выглядит, в интересах исключительно своего собственного внутреннего рынка. А от американских энергетических рынков предельно далекие и, более того, по всей доступной поверхности наглухо "засанкционированные" самими США: и не ищите здесь логику, просто кто-то же должен быть во всем этом виноват.



Что тут можно сказать.



Вот все-таки не стоило, наверное, некоторым видным американским демократам прошлых лет называть в свое время Россию "страной-бензоколонкой". Потому как бензоколонкам, оказывается, тоже свойственна некоторая таинственная (отраслевая, видимо) солидарность. Как результат: по мощам, что называется, и елей. Ну а если серьезно, то у Демократической партии Соединенных Штатов сейчас действительно какие-то экзистенциальные проблемы именно с бензоколонками как с потенциальным ресурсом их конкурентов-республиканцев. Не просто же так аналитики ОПЕК+ прогнозируют глобальный дефицит в 3,3 млн б/с уже в IV квартале текущего, 2023 года. И это вполне себе консервативный прогноз. А эталонный средиземноморский Brent уверенно движется к отметке в $100. Что, кстати, почти неминуемо вызовет $90 за российский Urals.



И это, кстати, вызывает тревогу уже и на внутренних рынках Российской Федерации: из-за того что в свое время наши внутренние цены на сырую нефть были, пусть и опосредованно, завязаны на мировые, рост не только доходов в нефтегазовом секторе, но и сопровождающий его рост цен на топливо, особенно в период войны и сезонных сельскохозяйственных работ, нашей экономике тоже очень не хочется получать.



Но мы-то свои проблемы, уверен, решим.



Пусть и, как водится, "с матом и песнями", а также пресловутым, ненавидимым системными экономистами ручным управлением, но решим: не просто же так "энергетический" вице-премьер Новак проводит с отраслевиками совещание за совещанием. Тут все просто: действительно, из-за особенностей отечественного налогообложения топливо при нынешнем росте цен было выгоднее продавать за рубеж.



Теперь этот канал сбыта частично перекрыли, причем бессрочно, пока не удовлетворят спрос.



Но, что особенно важно, сделано это было исключительно в интересах своего внутреннего рынка, а не для того, чтобы кому-то досадить. И уж тем более - максимально далеким от сферы наших деловых интересов и закрывшимся от нас топливным рынкам в США.



Нам это, честно говоря, в текущий момент времени вообще не так уж чтобы и интересно, у нас и без американцев проблем хватает. У самих забот с бензином и дизелем невпроворот, а у некоторых "ответственных лиц", судя по их выражениям в телевизоре, и даже вполне себе так серьезным образом "подгорает", извините за мой французский. Но у нас, к счастью, есть и политическая воля, и административные рычаги, и, самое главное, даже чисто технические и финансовые возможности решения этих проблем хотя бы на текущем, оперативном уровне. При этом не могу сказать, что вижу такую же административную волю и такие же возможности в предвыборных, напомню, и оттого особенно взвинченных США. Несмотря на то что они, помимо всего прочего, и сами являются одной из крупнейших нефтедобывающих стран. Не просто же так и не от хорошей политической жизни они весь прошлый, 2022 год активно распродавали нефть из стратегического резерва - оттуда ушло порядка 180 млн баррелей. На какое-то время это даже нешуточно помогло приземлить цены, вот только запасы вполне закономерно оказались проедены до минимума с 1983 года.



И пополнять их на нынешнем уровне цен совершенно точно нельзя.



Причины, кстати, понятны, и это, конечно, никакой не запрет экспорта нефтепродуктов из России (хотя на роль соломинки для спины американского верблюда тоже вполне годится). А скоординированные и решительные действия ОПЕК+ по сдуванию спекулятивного "плеча", которые, судя по всему, по итогу должны лишить биржевых спекулянтов возможности определять реальные цены на глобальном рынке.



Никому, знаете ли, не нравится, когда какой-то брокер в Нью-Йорке делает цену на производимую тобой продукцию отрицательной, арабы это очень хорошо запомнили - на удивление, знаете ли, памятливый народ.



Поэтому цены - и тут мы с арабами трогательно солидарны - должны определять страны-производители. Которым, кстати, очень не нравится определение "страны-бензоколонки". Причем арабам, в силу определенных и весьма специфических обстоятельств, это не нравится даже больше, чем нам.



И если у вас там что из-за того, как мы законно решаем свои внутренние проблемы, где-то, допустим, обвалится - так это мы не со зла. Просто так получилось, извините. Мы, повторимся, свои проблемы решаем.



А это, так сказать, приятный побочный эффект.