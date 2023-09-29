Азербайджанские силовики ловят экс-руководителей Арцаха - Нагорного Карабаха

00:39 04.10.2023 Служба государственной безопасности Азербайджана задержала второго президента и министра иностранных дел Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, третьего президента республики Бако Саакяна и председателя Национального собрания Давида Ишханяна. Об этом сообщило азербайджанское агентство АПА.



По данным агентства, их доставили в Баку и будут судить "по уголовному делу за преступные деяния".



29 сентября азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна. На следующий день Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-помощника президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. В тот же день суд Азербайджана на четыре месяца арестовал экс-госминистра республики Рубена Варданяна.



Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. До этого Азербайджан провел на территории непризнанной республики "антитеррористические мероприятия", в результате которых погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. Власти Армении 2 октября сообщили, что из Нагорного Карабаха в страну прибыли более 100 тыс. человек.



Подробнее - в тексте "Ъ" "Азербайджан разжег мир".



Петр Бузлаев



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Азербайджан разжег мир

Карабахский конфликт подтвердил, что мира без войны не бывает

Карабахский конфликт больше не конфликт. Указ о ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) издан 28 сентября - почти в годовщину начала второй карабахской войны и спустя девять дней после энергичного силового нажима Азербайджана. В отношениях Баку и Еревана, кажется, одной проблемой меньше, но еще достаточно взрывоопасных тем.



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Непризнанная Нагорно-Карабахская республика де-факто стала историей 19 сентября, а 1 января 2024 года окончательно останется лишь в воспоминаниях карабахских армян

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика де-факто стала историей 19 сентября, а 1 января 2024 года окончательно останется лишь в воспоминаниях карабахских армян



Фото: РИА Новости



Непризнанная Нагорно-Карабахская республика де-факто стала историей 19 сентября, а 1 января 2024 года окончательно останется лишь в воспоминаниях карабахских армян



Фото: РИА Новости



Совсем распустились

Президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о ликвидации республики 28 сентября. Согласно документу, до 1 января 2024 года следует распустить "все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении". "Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование",- говорится в первом пункте указа.



Пункт второй гласит: "Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".



Документ выглядит формальностью и вроде бы лишь фиксирует новую реальность. Но это важный документ. "Как я понимаю, это формальность, которую ждали. Оформление процессов, происходящих "на земле". Большая часть населения вышла, там не было эффективной власти. Это создавало большие проблемы, в том числе для тех, кто пытается уехать. Так что это логическое продолжение, но также и попытка начать устанавливать порядок. Скоро увидим, как снимают флаги, убирают символику (имеется в виду символика НКР.- "Ъ")",- сказала в беседе с "Ъ" старший аналитик International Crisis Group (ICG) по Южному Кавказу Олеся Вартанян.



Директор Кавказского центра политического анализа (Баку) Ахмед Алили отмечает важность указа для азербайджанской стороны. "С юридической точки зрения это самороспуск. Если бы этого шага не было, можно было бы ждать, что кто-то попытается создать правительство в изгнании",- пояснил эксперт в комментарии "Ъ". Поэтому важность указа, подчеркнул он, преуменьшать не стоит - "то, что есть документ, означает, что от него отказаться и отыграть назад будет сложно".



28 сентября теперь станет знаковой датой и в истории региона будет символизировать не только самоликвидацию Арцаха (армянское название Карабаха), но и смену вех.



После контроля Армении, установленного над Карабахом по итогам первой войны в начале 1990-х годов, эта территория снова стала азербайджанской. Решающий шаг к этому Баку сделал три года назад: 27 сентября 2020 года началась вторая карабахская война. Ее выиграл уже Азербайджан.



Указ Самвела Шахраманяна - закономерный итог той победы. Азербайджанские власти настойчиво вели дело к такому благоприятному для себя финалу, чередуя дипломатию и силовой нажим. В последний раз Баку надавил 19 сентября, начав в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера", продлившиеся сутки и закончившиеся капитуляцией Степанакерта. От этого названия столицы бывшей НКР следует, видимо, отвыкать - в Азербайджане город называется Ханкенди.



После 19 сентября свои дома в Карабахе оставили более 74 тыс. человек.



Общая численность населения там оценивалась в 120 тыс. человек. Исход продолжается: люди уезжают в Армению. Многие говорят, что в азербайджанском Карабахе жить не станут.



Ереван обвинил Баку в этнической чистке. "Выход армян из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки продолжается. Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это самый настоящий акт этнической чистки и депатриации, о чем мы уже на протяжении долгого времени предупреждали международное сообщество",- заявил 28 сентября во время заседания правительства премьер Армении Никол Пашинян.



Баку эти обвинения отметает. "Если какая-то часть армянского населения Карабаха не желает жить и подчиняться законам Азербайджана, мы не можем принудить их к этому. Наоборот, мы призываем армянское население не покидать места своего проживания и стать частью многонационального общества Азербайджана",- говорится в заявлении азербайджанского МИДа, распространенном 28 сентября.



Власти Азербайджана уже создали специальный портал для реинтеграции карабахских армян - reintegration.gov.az. Информация там представлена на азербайджанском, армянском, английском и русском языках. Карабах назван "Карабахским экономическим районом Азербайджанской Республики".



"Люди, которые вернутся,- у них никаких проблем не будет. Будут принимать гражданство Азербайджана",- уверен Ахмед Алили. По его словам, наверняка будут и те, кто не захочет принимать азербайджанское гражданство, но попытается оставить за собой право на имущество. "Как с ними быть - неясно, не до конца ясен юридический механизм. Но основная забота Баку состоит в том, чтобы его никто в этнических чистках не обвинял",- говорит эксперт.



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Правда в силе

Уже звучат мнения, что рассасывание карабахской проблемы открывает Баку и Еревану возможность двигаться дальше. Армянские власти хоть и продолжают критиковать Азербайджан в связи с ситуацией в Карабахе, однако же вмешиваться в нее не стали. Вооруженные силы Армении не сдвинулись с места, когда Баку проводил свои "локальные антитеррористические мероприятия", в которых, как заявил Азербайджан, погибли почти 200 азербайджанских военных.



Никол Пашинян подчеркивал невмешательство в своих заявлениях и одновременно дистанцировался от всех договоренностей между Баку и Степанакертом. Зато особо выделял, что достигнуты они были при посредничестве российских миротворцев.



"Пашинян сделал все, чтобы Баку его не обвинил в каком-либо участии. Это показатель того, что Ереван принял формулу Баку. Пашинян может сказать, что он ни при чем, карабахские армяне "самораспустились"",- говорит Ахмед Алили.



После Карабаха Армении и Азербайджану предстоит заняться другими вопросами.



Мирный договор между ними, как известно, все еще не подписан. Граница не делимитирована, а вопрос сшивания Нахичеванской автономной республики с "большим" Азербайджаном не решен. Но теперь Баку не только выражает готовность завершить работу над мирным соглашением, но и полагает, что быстрое подписание мира возможно.



26 сентября - через неделю после проведения Азербайджаном силовой акции в Карабахе - в Брюсселе встретились секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Господин Гаджиев после этой встречи отметил, что есть все предпосылки для движения в сторону нормализации отношений между соседними странами.



Ахмед Алили также считает, что препятствие для мирного соглашения исчезло: "Возможно, в ближайшем будущем будем иметь мирный договор".



Как предприниматель Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками

Комментируя перспективы прямой наземной транспортной связи с Нахичеванью (так называемого Зангезурского коридора), господин Алили отметил, что в реализации инициативы заинтересованы также Россия и Турция: "Многие забывают, что это и российско-турецкий проект. Значение коридора для России и Турции не меньше, чем для Азербайджана. Баку может уступить место "водителя" в этом вопросе, ему будет комфортно и "пассажиром"".



Между тем сам термин "коридор" применительно к Нахичевани для Еревана неуместен. Магистраль должна пройти по территории Армении, и власти страны не хотят, чтобы она была экстерриториальной. Так что потенциально это весьма конфликтный сюжет. Как и делимитация границы с Азербайджаном. В этом вопросе все очень запутанно, и стороны пока не договорились, как разметить свои территории.



"С одной стороны, без карабахской проблемы стороны могут ускорить процесс движения к мирному договору,- рассуждает в разговоре с "Ъ" ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.- Но много вопросов остается. Армения может сказать: все, мы признали территориальную целостность Азербайджана. Но давайте соблюдать и нашу. Готов ли будет Азербайджан? Вопрос к Азербайджану, насколько он сможет перестать сжимать эту пружину. Сейчас заметен кураж, который может сыграть злую шутку".



Поставлена ли в карабахском конфликте точка или же финал промежуточный, покажет время. В 1994 году казалось, что Армения добилась прочного статус-кво. Но продержался он три десятка лет.



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"Сразу хочу поспорить с тезисом, что конфликт урегулирован. Он армяно-азербайджанский, а не карабахско-азербайджанский",- отмечает Сергей Маркедонов. Эксперт указывает: конфликт урегулирован силой, и это важно. "Остается травма, озлобленность. Но проблема окончательно не разрешена. Из Баку звучат заявления о Зангезуре, о том, что западный Зангезур был отторгнут советской властью. Значит, какие-то проекции на продолжение есть. Нельзя сказать, что все вопросы решены, пока есть проблема коридора, мирного договора, эксклавов",- говорит господин Маркедонов.



Карабах лишний раз подтвердил: территориальные конфликты на постсоветском пространстве пока решаются только в результате войн. И территорию в итоге получает сильнейший. Так случилось с регионом в начале 1990-х, так вышло и сейчас.



Владимир Соловьев

№181 от 29.09.2023, стр. 1 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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