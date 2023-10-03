Ибероамерика. Необходимый кризис для Латинской Америки, - А.Школьников

00:52 04.10.2023

Ибероамерика

необходимый кризис для Латинской Америки

Андрей Школьников

3.10.23



Вторая половина XIX и большая часть XX века прошли при очень высоком влиянии, а зачастую доминировании идеологической борьбы. Никого не удивляло, что партийная принадлежность индивида оказывалась много сильнее этнического и религиозного самосознания. Собственно, довольно много современных людей продолжают так считать, живя в иллюзиях, игнорируя полную индифферентность общества к их призывам, рассказам про классовую революционную борьбу.

По мере развития сложности общественной сферы, происходит связанное усложнение системы ценностей, меняются приоритеты индивидов. Уходит однозначность поддержки, фанаты одной идеи исчезают, вместо черно-белой палитры с небольшим числом оттенков, появляется полный спектр цветов, вплоть до ухода в инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны. Под влиянием постмодерна, взгляды и реакции еще сильнее усложнялись, процесс фрагментации общества временами шел лавинообразно. Нет ничего удивительного, что даже самые активные и преданные сторонники сталкиваются с вопросами, по которым их личная позиция расходится с линией партии.

Очень ярко описанное явление проявилось в Латинской Америке, где отсутствовали серьезные религиозные и языковые различия, шли процессы интеграции и метисного синтеза. Изначально, социальное неравенство очень легко объяснялось классовыми противоречиями, практически все партии и движения, особенно левые, социалистические, были интернациональны. Постепенно они стали вырождаться в объединения "для своих" и/или "против чужих". В первом случае происходила специализация, расовая, этническая или языковая идентичность (белые, индейцы, метисы, черные и т.д.) превращалась в основу. Во втором варианте, предпринималась попытка соединить "угнетаемые" меньшинства в противостоянии "привилегированному" большинству.

Для большей части стран и территорий макрорегиона, даже в конце XX века индейские языки, негритянские диалекты, историческая родина, разница в культурных традициях и т.д. не были принципиальны, много важнее были политические нации и взгляды. По мере получения всеобщего доступа к образованию и падению пассионарности, уникальный статус белого человека мерк. По расово-этническому принципу Латинскую Америку можно разделить:

▪️доминирование белых – Аргентина, Уругвай, Куба;

▪️белые и цветные 50 / 50 – Бразилия;

▪️большинство индейцев и метисов, с преобладанием индейских кровей – Перу, Боливия, Гватемала;

▪️доминирование метисов – Мексика, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Чили, Парагвай и др.

В ближайшие 10-15 лет для первой группы стран будет характерно сохранение привычных для нас политических принципов. В Бразилии высоки риски формирования раскола, даже более сильного, чем произошел в США, особенно в свете глупого копирования принципов "положительной дискриминации" / расизма по отношению к белому населению. При рассмотрении и анализе остальных, необходимо очень аккуратно подбирать термины и понятия, чтобы не оказываться в плену западной политологии. Наиболее ярко последнее проявилось в феномене "чавизма" - попытке систематизировать политику президента Венесуэлы Уго Чавеса (1999-2013 гг.) в отдельное политическое движение.

Используя "исторически хроники", мифы и легенды данного периода в качестве эталона, последователи создают различные общественные построения, начиная от вполне жизнеспособных, заканчивая карго-культами. Чаще всего присутствуют черты и проявления социализма, анархизма, боливаризма (объединение всей Латинской Америки), индехенизма (индейский расизм), патриотизма и популизма. Иногда наблюдаются черты негритюда (негритянский расизм), либерализма и мессианства, вплоть до экологического экстремизма и пропаганды перверсий.

Противники делают ровно то же, но с обратным знаком, придумывая творческие названия полученным химерам, но стремясь лишь дорваться до власти. У В.В. Жириновского было в разы больше либерально-демократических принципов, чем у этих партий континента общего с выбранными названиями.

В перспективе этот ералаш нес очень серезные проблемы для континента, особенно в свете наличия крупнейших в мире разведанных запасов лития, одного из стратегических металлов. Месторождения расположены в Андах, как раз в местах проживания индейских народов. При таком куше, от желающих поиграть в "право народов на самоопределение" не было бы отбоя, если бы миру не грозила катастрофа. Если бы "четвертый энергопереход", борьба с глобальным потеплением и прочие либеральные схемы сработали, то жителям региона мало бы не показалось.

Вначале попытки построения "Новой Тауантинсуйу" (Новая империя инков), через кровь и геноцид. Потом распад и гражданские войны, ну а после введение "миротворческих сил" глобалистов. Такие важные и ценные богатства никто не будет оставлять бесхозными, Австралия не безгранична, проблемы не нужно откладывать. Обязательно бы пришла внешняя сила, что проспонсировала борьбу и помогла с "обретением" лидеров и вооружения. В этом случае Латинская Америка увидела бы такое количество крови, которого там не было со времен Парагвайской войны (1864-1870 гг.).

В условиях распада глобального мира, война за независимость не самый очевидный и вероятный сюжет – у сторон просто нет нужного количества и качества вооружения, обученных людей. Однако, высока вероятность провозглашения отдельными провинциями "независимости", отказа пускать в горы и долины представителей центральных властей. Фрагментация, сепаратизм, фактический распад многих стран станет реальностью, еще более ослабляя государственную власть, подготавливая почву к формированию единого квази-античного пространства, мета-государства Ибероамерика.

Прохождение и преодоление этого кризиса необходимо для формирования единой общности Ибероамерики в будущем, можно рассматривать его как испытание и взросление, окончательное принятие своей истории, как синтеза европейской и южноамериканской цивилизаций, с преемственностью и продолжением каждой из них. Любые попытки отрицать, приведут к большим проблемам, крови и утрате стратегических перспектив.

И, да, у попыток построения индейских наций все больше схожего с созданием "украинской нации" на основе галичан, благо внешним силам не до этого и у местных есть все шансы не допустить схожего развития…