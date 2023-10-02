Ильяс Бакытжан назначен вице-министром энергетики Казахстана

01:04 04.10.2023

Ильяс Бакытжан стал вице-министром энергетики



Постановлением правительства Бакытжан Ильяс Нассенулы назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



