Скончался узбекский академик-физик Назар Тураев

01:10 04.10.2023

Скончался крупный ученый в сфере физической электроники Назар Тураев



На 85-м году жизни скончался крупный ученый в сфере физической электроники, доктор физико-математических наук, профессор, академик Назар Тураев. Соболезнования выразили президент и другие официальные лица Узбекистана.



3 октября на 85-м году жизни скончался крупный ученый в сфере физической электроники, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Узбекистана Назар Юлдашевич Тураев. Соболезнования выразили президент Шавкат Мирзиеев и другие официальные лица.



Назар Тураев родился 19 мая 1938 года в Денау Сурхандарьинской области. В 1961 году окончил Самаркандский государственный университет, трудовую деятельность начал в должности младшего научного сотрудника в Институте ядерной физики Академии наук.



На протяжении своей 60-летней трудовой деятельности работал на ответственных должностях в качестве аспиранта Института ядерной физики, ученого секретаря Института электроники, заведующего кафедрой Ташкентского политехнического института, ректора Термезского государственного университета, директора научно-учебного центра "ФАНУМ" Академии наук.



В 1968 году защитил кандидатскую, в 1981 году - докторскую диссертации. В 2000 году был избран действительным членом Академии наук. Под его руководством были подготовлены более 10 докторов наук и около 20 кандидатов наук.



Назар Тураев принимал активное участие в общественных делах. В 1990-1995 годах был депутатом парламента.



Он был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан" и награжден орденом "Меҳнат шуҳрати".