Сахи Аннакличев возглавил новый узбекский "Банк развития бизнеса"

01:15 04.10.2023

Сахи Аннакличев возглавил новый Банк развития бизнеса



Председателем правления Банка развития бизнеса, созданного недавно на базе "Кишлок курилиш банка", стал Сахи Аннакличев. До этого он возглавлял "Узпромстройбанк".



