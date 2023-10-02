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|Сахи Аннакличев возглавил новый узбекский "Банк развития бизнеса"
01:15 04.10.2023
Сахи Аннакличев возглавил новый Банк развития бизнеса
Председателем правления Банка развития бизнеса, созданного недавно на базе "Кишлок курилиш банка", стал Сахи Аннакличев. До этого он возглавлял "Узпромстройбанк".
Аннакличев Сахи Сапармухамедович назначен председателем правления Банка развития бизнеса, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
С марта 2020 года он работал председателем правления "Узпромстройбанка", до этого - с 2019 года по март 2020-го - первым заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности, в 2018−2019 годах - первым заместителем главы "Узпромстройбанка". Работал также в Центральном банке и Кабинете министров, был заместителем руководителя "Халк банка".
Родился в 1975 году в Турткульском районе Каракалпакстана. В 1996 году окончил Туркменский институт народного хозяйства, в 1999 году - Банковско-финансовую академию Узбекистана, в 2008 году - Университет Кобе (Япония), в 2010 году - Академию государственного управления при президенте Узбекистана.
Банк развития бизнеса, деятельность которого будет направлена на финансирование проектов субъектов малого бизнеса и оказание им комплексных услуг, был создан в сентябре на базе "Кишлок курилиш банка".
Бывший председатель правления "Кишлок курилиш банка" Алишер Акмалович Муратов стал первым заместителем председателя правления Банка развития бизнеса.
"Узпромстройбанк", в свою очередь, возглавил Акбаржонов Азиз Акбаржонович, с мая 2020 года работавший первым заместителем председателя правления банка.