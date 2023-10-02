 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КырАрмии новые: 1-й зам. МО Тердикбаев, нач-к Генштаба Мукамбетов и командующий Юго-Западным опер-командованием Карасартов
01:17 04.10.2023

Садыр Жапаров произвел кадровые перестановки в Министерстве обороны

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым в Министерстве обороны произведен ряд назначений.



Тердикбаев Эрлис Джекшенович назначен первым заместителем министра обороны, и он освобожден от ранее занимаемой должности. Он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил.

Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен начальником Генерального штаба Вооруженных – первым заместителем министра обороны, и он освобожден от ранее занимаемой должности. Он был командующим Юго-Западным оперативным командованием Минобороны.

Карасартов Алмазбек Оганович назначен на должность заместителя министра обороны – командующим Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных Сил.

Источник - АКИpress
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