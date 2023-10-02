Турция готовит для бандеровцев новый ударный беспилотник Bayraktar Akinci, способный нести крылатые ракеты и управляемые авиабомбы

01:35 04.10.2023

ВСУ могут вскоре получить новый турецкий ударный беспилотник

Вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук Сивков назвал причины провалов внешней политики РФ



Турция, наш новый союзник и партнер, демонстрирует мастер-класс сидения на всех стульях разом. Только что ей удалось при молчаливом согласии Москвы достичь своих целей в Карабахе, который утратил независимость. Однако сокращать военное сотрудничество с Киевом Анкара и не думает. 2 октября стало известно, что ВСУ могут вскоре получить новый турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akinci, способный нести крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.



Вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук Сивков назвал причины провалов внешней политики РФ



Об этом заявил сам глава компании Baykar Defence Халук Байрактар. По его словам, ведутся переговоры. Турция давно поставляет Украине беспилотники. Теперь речь идет о более мощном дроне. Bayraktar Akinci ("Знаменоносный рейдер") относится к новому классу тяжелых беспилотников. Размах его крыльев - 20 метров, длина - 12,2 метра, высота - 4,1 метра. Он может совершать полеты на высоте 9-12 тысяч метров в течение 24 часов в автоматическом режиме, при этом нести крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.



На Украине турецкая компания уже ведет строительство завода по производству военных беспилотников. Его планируется достроить к 2025 году. Появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Договор о строительстве министерство обороны Украины заключило с турецкой компанией Baykar Makina. Компания Baykar – это фактически семейное предприятие президента Турции: брат Халука и совладелец бизнеса Сельчук - зять Эрдогана. Так что все это не просто бизнес, это государственная политика Турции.



Почему РФ позволяет Турции так себя вести и можно ли нам полагаться на подобного "друга" на международной арене? Об этом мы поговорили с военным экспертом, вице-президентом Академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым.



- Является ли Турция нашим стратегическим союзником, хотя бы временным?



- Конечно, нет. Турция - наш конкурент в данном регионе. Но из двух зол, Эрдоган или его соперник на президентских выборах, мы выбрали меньшее. Эрдоган менее враждебен России. Его конкурент полностью находится под контролем США. Турция была и остается нашим противником. Это надо четко понимать.



- Но все ли у нас это осознают в полной мере? Последние события в Закавказье заставляют в этом сомневаться.



- Ситуация, которая сложилась в России в отношении Армении, Карабаха, характерна для всего постсоветского пространства. Мы спасали главу Казахстана Токаева - Токаев ведет недружественную России политику. То же касается и Украины. Мы никогда не поддерживали там пророссийские организации, русские общины. Вообще должного внимания постсоветскому пространству у нас не уделялось. Поэтому мы потеряли Украину, потеряли Армению. Это закономерный результат.



- Насколько опасны новые турецкие беспилотники?



- Это, конечно, неприятная вещь, но не стоит говорить, что это фатальное оружие. Придется тратить дополнительные силы и средства для борьбы с ними. Но как воздушная цель "байрактары" весьма уязвимы. Их будут сбивать, а большие дроны уничтожить даже легче. Да, это очередной недружественный шаг со стороны Турции.



- Рычаги воздействия на Турцию у нас имеются?



- Наша главная проблема - не на внешнем фронте, а на внутреннем. Проблема - это "пятая колонна", которая блокирует и полноценное ведение СВО, которая давным-давно могла бы завершиться полным разгромом ВСУ, и возможность восстановления экономики. Эти же силы блокируют и нормальную политику на постсоветском пространстве. У них дети, счета, активы на Западе. Поэтому у Запада есть рычаги давления на них. Действуют они, конечно, не в лоб. Но они, например, создают условия, при которых из страны за время СВО смогли вывезти 275 миллиардов долларов. Такую цифру назвал один наш известный экономист, в прошлом советник президента. Они создают проблемы. Президент поставил задачу не допустить роста цен. Биржевая цена на нефть падает, а цены на бензин растут. Странно, да? Следом растут цены на все. Вот это и есть работа "пятой колонны". Все эти силы и блокируют работу на постсоветском пространстве. Президент об этом тоже говорит, в несколько другой форме. То, что произошло в Армении, - результат того, что на Армению никто не обращал внимания. Спокойно смотрели, как устраняют пророссийского премьера. Да, он проворовался. Но что, нельзя было помочь найти другого? Надо было отдавать власть в руки Пашиняна? Я думаю, что это саботаж. Я твердо уверен в том, что наш президент хотел бы другого результата. Но кто-то этому мешает. Поэтому вопрос о "пятой колонне" в РФ стоит очень серьезно.



Марина Перевозкина