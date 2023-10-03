Импичмент начался: президент Грузии Зурабишвили предстала перед Конституционным судом

02:27 04.10.2023 Эксперты рассказали, как она до этого докатилась



Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению иска правительства и парламента страны о вынесении импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Главу государства намереваются лишить должности за то, что она нарушает Конституцию страны. А именно, вразрез с Основным законом превышает свои полномочия, отправляясь по миру с визитами, не согласованными с правящей партией...



Эксперты рассказали, как она до этого докатилась



Саломе Зурабишвили в 2018 году стала первой в истории Грузии женщиной-президентом. В то время только 11 женщин в мире занимали столь высокий руководящий пост. Зурабишвили возглавила страну при колоссальной поддержке партии "Грузинская мечта" и несмотря на обвинения оппозиции в пророссийских взглядах. Спустя пять лет она возглавила антироссийское движение, а правящая партия ищет способы, как от нее избавиться. Как до этого дошло, разбирался "МК".



Галопом по Европам



"Я - первая женщина-президент в истории Грузии. Выбирая меня президентом, мы продолжаем традицию: женщины пользовались равными правами на демократических выборах 100 лет назад, и пять женщин были избраны в парламент. Это было редкостью в Европе тогда. И сегодня мы делаем прогрессивный шаг", - заявила во время инаугурации Зурабишвили.



После ее вступления в должность республика окончательно перешла к парламентской форме правления. Следующего президента Грузии изберет коллегия из 300 человек, состоящая из депутатов парламента, а также представителей региональных органов власти. Преемник Зурабишвили в 2024 году будет избран на пятилетний срок.



Долгое время о первой женщине-президенте Грузии практически ничего не было слышно. Но после начала боевых действий на Украине она ушла в резкую оппозицию к правительству и стала весьма заметной. Президент призывала выполнять все антироссийские санкции и ввести дополнительные проверки для прибывающих в страну россиян. Выступила против восстановления прямого авиасообщения страны с Россией и даже против отмены российской стороной визового режима для грузинских граждан.



Зурабишвили встала на сторону протестующих в марте 2023 года, когда "Грузинская мечта" пыталась принять закон об иноагентах. А в мае прошлого года поддержала предложение Минюста о переводе Михаила Саакашвили в частную клинику на обследование. Что шло вразрез с официальной позицией властей, уверявших, что экс-президент симулирует плохое состояние здоровья.



"Первые четыре года после вступления в должность Саломе Зурабишвили ничего не делала, за что ее критиковала оппозиция. Сама президент была тише воды, ниже травы. Только последние полтора года она начала активно выступать и заявлять, что это правительство плохое и бездействует. По ее мнению, нужно максимально нападать на Россию и делать все, что скажет Запад, даже если это противоречит интересам Грузии", - рассказал "МК" политолог Арчил Сихарулидзе.



Последней каплей для властей стали поездки президента в Европу, которые она не стала согласовывать с правительством, как того требует законодательство. 1 сентября она посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, затем направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, а после этого решила посетить страны Прибалтики.



В "Грузинской мечте" посчитали, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны, отправившись в европейское турне без согласия правительства, и стали готовить президенту импичмент. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 4 сентября, что президент "демонстративно нарушила" Основной закон страны.



Сейчас идет не столько политическая, сколько информационная война между партией "Грузинская мечта" и президентом, поясняет "МК" политолог Ника Читадзе: "В правящей партии хотят ее дискредитировать и показать общественности, что президент нарушила Конституцию, согласно которой внешнеполитическая деятельность не может осуществляться без согласования с правительством. Но, разумеется, это лишь повод. Причина кроется в том, что Саломе Зурабишвили старается вести независимую от "Гражданской мечты" политику и не координирует свои действия с властями. В правящей партии считают это неприемлемым, поскольку благодаря им Зурабишвили и стала президентом".



Собственные интересы



В Евросоюзе Саломе Зурабишвили чувствует себя более чем комфортно. Она родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. И, соответственно, имеет гражданство Франции. Законодательство Грузии запрещает иметь двойное или второе гражданство, но 20 марта 2004 года специальным указом Михаила Саакашвили ей было предоставлено гражданство Грузии при сохранении французского паспорта.



Конституционный суд Грузии начал рассматривать дело об импичменте Зурабишвили



"Ее будущее не в Грузии. Она гражданка Франции, там она получает пенсию, ее дети работают в Америке и Франции. Для нее Грузия - пастбище, где можно было поработать и получить то, чего она всегда хотела - доказать, что несмотря на то, что в свое время ее семья уехала из страны, потому что их притесняли коммунисты, она вернулась и даже стала президентом. Для нее это важно", - отметил в разговоре с "МК" Арчил Сихарулидзе.



По его словам, Зурабишвили обеспечила безбедное будущее во Франции себе и своим детям. А то, что будет после того, как она покинет свой пост, ее не особенно волнует. "Она уже сможет писать в своем резюме, что была президентом, продвигала европейские ценности и, возможно, даже получит какую-то грамоту за свою деятельность. У нее нет политического будущего, а значит, и терять ей нечего. А если везде кричать, что она борется за свободу, то получить можно многое".



Саломе Зурабишвили просто решила разыграть карту, что она первая женщина-президент на Южном Кавказе, считает политолог. Если для самих грузин это не имеет большого значения, то для европейских и американских коллег это важно. Этим, по его словам, объясняется тот факт, что все ее основные сообщения публикуются, в том числе на английском языке: ее аудитория - это западные люди, а не грузины.



Не только Зурабишвили может пытаться выбить себе лучшие условия. Для правящей партии объявление импичмента также станет символом победы "Грузинской мечты", что весьма кстати перед грядущими парламентскими выборами в 2024 году.



Но что касается импичмента, то политологи, опрошенные "МК", сошлись во мнении, что вряд ли для этого решения хватит голосов.



"Конституционный суд, который находится под контролем властей, может вынести постановление о том, что президент нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Но после этого вопрос должен будет рассмотреть парламент. Чтобы сместить президента с должности необходимо 100 голосов депутатов. Я сомневаюсь, что "Грузинская мечта" заручится необходимой поддержкой. Да, они смогли протолкнуть инициативу в КС, но окончательное решение за парламентом", - пояснил "МК" Читадзе.



Сторонники Зурабишвили давят на то, что она остается президентом, избранным народом, а сам процесс импичмента противоречит выбору Грузии стать членом Евросоюза. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что "те, кто за импичмент, те против евроинтеграции".



"Хочу сказать вам, что с сегодняшнего дня начался процесс люстрации, начался именно с этих подписей, что противоречит историческому выбору нашей страны стать полноправным членом европейской семьи Евросоюза. Началась люстрация тех, кто будет поддерживать этот процесс", - объявил он после обращения депутатов в Конституционный суд.



Вряд ли это соответствует действительности. Мало кто может поспорить с тем, что Саломе Зурабишвили сознательно нарушила законодательство страны. Да и в целом вопрос евроинтеграции Грузии не зависит от деятельности президента, считает Сихарулидзе.



"Грузии не дали статус кандидата, потому что страна не захотела сталкиваться с Россией, как это сделала, например, Молдова, - подчеркивает политолог. - А говорить грузинскому населению, что Украина и Молдова более демократичны, нежели Грузия, - это просто глупо. Мы сделали все возможное, чтобы не навредить себе. Требовать от Грузии самопожертвования, когда страна и так много чего сделала, - это просто наивно".



Елизавета Лужбина

3.10.23 Источник - mk.ru

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