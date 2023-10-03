Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего же спикера Маккарти

04:59 04.10.2023

Маккарти стал первым спикером палаты представителей, смещенным однопартийцами



Самер Мустафа



По данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената. Об этом сообщает ТАСС.



Инициатором процедуры голосования и автором упомянутой резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц (от штата Флорида).



До этого Маккарти допустил потерю своего поста, если за это проголосуют члены Демократической партии и пятеро однопартийцев-республиканцев.



3 октября спикер палаты представителей конгресса США заявлял, что не собирается сотрудничать с демократами в обмен на их голоса, для того, чтобы сохранить должность.



В этот же день член нижней палаты конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Мэтт Гетц подал прошение об отставке Маккарти. Законодатель еще 2 октября сообщил журналистам о соответствующих планах. Свои намерения он объяснил тем, что парламенту страны необходимо новое и заслуживающее доверия руководство.



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