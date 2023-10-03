Казахстанская федерация бокса возмущена судейством на Азиатских играх и обратилась в МОК с претензиями

05:03 04.10.2023

Казахстанская федерация бокса возмущена судейством на Азиатских играх и обратилась в МОК с претензиямиФото - из открытых источников

Президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Кенес Ракишев высказался о недавнем поражении отечественного боксера Асланбека Шымбергенова в полуфинале Азиатских игр-2023.



В поединке с бывшим чемпионом мира японцем Севоном Оказавой Асланбек Шымбергенов уступил по очкам и в итоге получив бронзовую медаль, передает Orda.kz. Однако решение судей вызвало недовольство болельщиков и команды нашего спортсмена.



"Самое несправедливое решение судей в истории Азиатских игр! Шымбергенов на протяжении всего боя доминировал над Оказавой, шел в острые атаки, быстрее бил и чаще попадал. Но руку подняли сопернику Шымбергенова", – написал Ракишев в Instagram федерации.



По его словам, МОК уже выражал претензии по поводу судейства в IBA (Международная ассоциация бокса). Однако, по мнению президента КФБ, произошедшее в полуфинале в Ханчжоу – это уже слишком.



"Казахстанская федерация бокса официально высказывает свои претензии судейству МОК на Азиатских играх. При этом вопросы к судьям были с самого начала, начиная с жеребьевки спортсменов, когда в одну сетку с нашими мастерами попадали самые сильные боксеры турнира. А местным боксерам была уготована "красная дорожка". Казахстан, как боксерская держава, лидер в боксе, не может смириться с подобными фактами дискриминации в ринге", – добавил Ракишев.



Ранее Шымбергенов победил узбекистанца Асадхуджея Муйдинхуджаева тремя нокдаунами в третьем раунде. Добавим, что капитан сборной Казахстана является действующим чемпионом мира. Что касается его соперника, то Муйдинхуджаев также выиграл "золото" на ЧМ-2023 в Ташкенте, но выступал в другой весовой категории.



3.10.23