Китай надеется оживить ВТО, - Анатолий Комраков

05:06 04.10.2023

03.10.2023



Американская обструкция не искоренила веру в перспективы Всемирной торговой организации

Анатолий Комраков



сша, споры, глобальная торговля, вто, пересмотр пошлин, украинское зерно, эмбарго, торговые споры Графика Reuters

США продолжают блокировать разбирательство споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), хотя их число стремительно растет. Страна, выступавшая мотором создания правил международной торговли и механизма их соблюдения, обнаружила, что теперь эти правила действуют против нее. Эксперты "НГ" подтверждают, что организация сейчас переживает серьезнейший кризис, но уверяют, что "закрывать" ее никто не хочет. Вопрос только в том, как найти новые компромиссы в современных условиях геополитической и геоэкономической турбулентности.



С начала октября Евросоюз начал вводить в действие систему углеродных пошлин на импорт, фактически меняя при этом существующую систему таможенных пошлин.



Подобный пересмотр пошлин формально подпадает под нормы регулирования в рамках ВТО и может быть оспорен по правилам этой организации. Также могут быть оспорены в рамках ВТО и ограничения ввоза зерна из Украины в некоторые страны ЕС. Как известно, с середины сентября Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В ответ Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий в торговой сфере.



Проблема только в том, что механизмы оспаривания действий других стран в рамках ВТО сейчас крайне ограничены, а часто и просто не действуют. С конца 2019 года США блокируют назначение новых судей в Апелляционный орган ВТО и десятки дел остаются в подвешенном состоянии, что наносит серьезный удар по всей системе урегулирования споров.



И неурегулированных споров в структурах ВТО становится все больше. По данным агентства Reuters, ограничений на импорт стало меньше с 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Китая и других стран. Но ограничения на экспорт более чем компенсировали их снижение: если с 2016 по 2019 год таких ограничений было в среднем 21 в год, то в прошлом году их число выросло почти до 140.



ВТО предупредила, что "поликризис" пандемии, конфликта в Украине и инфляции подрывает веру в глобализацию, результатом чего является растущее пренебрежение к правилам глобальной торговли среди членов ВТО. По данным организации, всплеск односторонних мер, если их не остановить, приведет к фрагментации мировой экономики, снизив мировой доход на 5%.



ВТО "балансирует на грани неуместности", считает старший научный сотрудник Фонда Хинриха Кит Рокуэлл. "Люди никоим образом не чувствуют себя скованными своими обязательствами перед ВТО, когда дело доходит до политики, и так не было десять лет назад", – говорит он, добавляя, что для Вашингтона, движущей силы создания основанной на правилах торговой системы, ВТО теперь "не на экране радара".



Количество торговых споров в ВТО увеличилось вдвое

за последние пять лет. Источник: ReutersНесмотря на недовольство работой Апелляционного органа и блокирование выбора его новых членов, за последние пять лет именно США наиболее активно обращались к апелляционным процедурам. На долю США приходится девять апелляций, поданных "в пустоту", отмечает Центр экспертизы ВТО, действующий по решению российского правительства. Количество членов ВТО, предлагающих срочно начать процесс выбора новых членов Апелляционного органа, увеличивается и достигло 123 (из 164 членов организации).



Введенные против России экономические санкции могут негативно повлиять на большинство экономик мира, говорится, в частности, в отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год. В настоящее время около 12% мировой торговли затронуты торговыми ограничениями, введенными по политическим соображениям. "В докладе отмечено то, что понимают многие члены ВТО. Понимают и выступают категорически против превращения торговли в оружие", – говорила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. По ее словам, санкции бьют не только по экономике "санкционеров", но и по экономике третьих стран, становящихся заложниками агрессивной и неправомерной с точки зрения международных правил торговой политики.



Несмотря на обструкцию ВТО со стороны американский властей, Китай делает ставку на ВТО как на важный инструмент для обеспечения своей экономической экспансии. "ВТО является важной опорой многосторонности и важным элементом глобального экономического управления", – заявил недавно председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что за 20 лет участия в ВТО общий объем торговли товарами Китая увеличился в 11 раз, но высказался за необходимость реформирования организации.



"Создание ВТО можно считать крупнейшим событием прошлого века, когда переговоры 100 стран закончились созданием свода правил международной торговли и механизмом соблюдения этих правил. Сейчас организация переживает серьезный кризис, но среди 164 стран-членов нет ни одной, которая бы утверждала, что ВТО отжила свой век и ее нужно "закрыть", – сказал "НГ" профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. – Пик развития ВТО пришелся на ее десятилетие в 2005 году, но сейчас ее основная проблема – неутихающая торговая война между США и Китаем. Как оказалось, у ВТО нет инструментов, чтобы разрешить конфликт такого масштаба".



"Стартовавший в 2001 году в Дохе (Катар) раунд переговоров не завершен, он зашел в тупик. При этом в мире возникают новые геополитические и геоэкономические вызовы. В новых условиях, когда развивается электронная торговля, торговля интеллектуальными правами, возникает рынок сертификатов в сфере окружающей среды, международной торговле нужны новые правила, нужна реформа ВТО. Однако реформирование сейчас невозможно из-за диаметрально противоположных интересов и позиций США и КНР. США, в частности, возражают против отжившего, по их мнению, права ряда развивающихся стран использовать привилегированный по сравнению с развитыми странами режим таможенно-тарифной защиты рынков, а Китай стоит за его сохранение, так как это дает преимущества ему, а также Южной Корее, Сингапуру", – объясняет Портанский.



"Есть и другие противоречия: принятый в 2022 году в США закон "Об инфляции" вызвал негодование в Евросоюзе, который опасается, что этот шаг приведет к деиндустриализации стран ЕС. Однако прямых угроз закрытия ВТО нет, новый шаг в направлении реформирования самого значимого института международной торговли страны, очевидно, постараются предпринять в 2024 году на очередной министерской конференции ВТО. То есть глобализация отнюдь не отменяется, она просто замедляется, и уже появился даже термин, обозначающий этот процесс – слоубализация (от английского слоу – медленный)", – говорит Портанский.



"Изначально структура ВТО была разработана в интересах западного блока стран с целью экспансии своих компаний на другие рынки, тем самым наращивая прибыль компаний и способствуя экономическому росту таких экономик. С появлением таких конкурентов, как Китай, который использует функции ВТО в своих интересах, значение ВТО для Запада постепенно снижается, так как уже не дает возможности западным компаниям открыто лоббировать свои интересы не только в Китае, но и на других рынках и в целых регионах", – сказала "НГ" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. "Китай пытается расширить свое влияние не только в Азии, но в Африке, и инструменты ВТО в данной ситуации уже работают в противовес интересам Запада. Таким образом, США вместе со своими сателлитами попытаются снизить значение ВТО в мире, если даже не трансформировать данную организацию во что-то новое, что поможет затормозить расширение влияния Китая, Индии и других экономик в мире", – отмечает эксперт.