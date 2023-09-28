Бумаги все стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы, - "Караван"

05:07 04.10.2023

Что не так в отношениях Казахстана и Кыргызстана. И с проектами ООН тоже?



Странное впечатление оставил первый межрегиональный экономический форум Казахстана и Кыргызской республики с участием премьер-министров Алихана Смаилова, Акылбека Жапарова и нескольких министерств двух стран. Он прошел в Таразе в начале недели, сообщает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



На этом саммите обсуждали торговые вопросы (оборот растет), участие предпринимателей Кыргызстана в совместных предприятиях с казахстанскими коллегами (условия созданы), проблемы логистики на границе (не все еще решены, но прогресс заметен). Но главной темой все равно сквозила тема летней "засухи" в Жамбылской области.



Этим летом соседи не дали нам воду из Кировского водохранилища в том объеме, как договаривались. Подписи под договором высохли давно. А в начале августа высохли каналы, по которым кыргызская вода должна была поступить жамбылским фермерам. Почему? Сейчас напомним. Но дальше – почти детектив.



Это по-соседски?

В середине июня соседи нас предупредили: "В связи с маловодьем уведомляем казахстанскую сторону, что с 1 августа доля РК составит 3,54 кубометра в секунду. При расходе 10 кубометров запас будет исчерпан к 4 августа". Наши министры были в курсе, что соседи ничего нам не нальют больше оговоренного.



10 августа осталось обращаться только к небесам. Но они на решение правительства Кыргызстана никак не могли повлиять.



Справка "Каравана"

В 2022 году поток воды с тающих кыргызских ледников в Кировское водохранилище в начале лета составлял 13,7 кубометра в секунду. Этим летом - менее одного. На 9 августа объем Кировского составлял 32,48 миллиона кубов против 177,28 млн в прошлом году в тот же период. В пять раз меньше.



По итогам встречи на неделе в Таразе высокие договаривающиеся стороны подписали дюжину разных соглашений на 60 с лишним миллионов долларов.



О чем договорились по водной проблеме – не сказали.



Была одна ключевая фраза от нашего премьер-министра Алихана Смаилова: "Важна цифровизация для мониторинга трансграничных водных артерий… Стороны должны сформировать открытую диалоговую площадку". Оп-па!



То есть все эти годы ее не было? Вот откуда проистекают наши проблемы?



Почти 20 лет переговоров- подписаний-соглашений – бумаги все стерпят?



А люди?



Ну, теперь самое "вкусное". Наши коллеги из газеты "Время" обнаружили любопытный документ за авторством министерства сельского хозяйства Кыргызстана "О ходе проведения поливов на 1 сентября". Там сказано: "План водоподачи на орошение на конец лета текущего года составил 5 113,6 млн кубов. В том числе фактически подано на орошение 4 593,1 млн кубов – 90 процентов от плана. Это на 50 млн кубов больше, чем в 2022 году".



Кому? Своим фермерам или нашим?



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Под этим документом есть автографы авторов. В нашем правительстве с этими персонажами знакомы? Они им верили? И как все эти годы общались с ними?



Так была ли у соседей такая жесткая нехватка воды этим летом на самом деле?



Жамбылская область – одна из самых аграрных в стране. Свекла, подсолнечник, лук-чеснок, бахчевые, кукуруза, перец, картофель, кормовые культуры и прочее пропитание. Все это добро добродушные кыргызы выращивают у себя сами. И цена на эту еду у них ниже, чем в Казахстане. Улавливаете суть проблемы?



16 августа премьер Кыргызстана Жапаров на заседании межправительственной с Узбекистаном комиссии заявил, что "вода должна стать объединяющим фактором в Центральной Азии…От этого зависит устойчивое развитие всех государств региона". Премьер Кыргызстана не в курсе, какую политику проводит его министерство сельского хозяйства?



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Или здесь какие-то подводные течения?



Это по-дружески

Поднял статистику. С 1998 по 2015 год разные европейцы и американцы выделили Казахстану более 300 миллионов долларов на спасение Арала, очистку русел рек, поддержку волонтерских организаций. Где результаты? На что были потрачены эти деньги? Кто ответил за их целевое использование? Что сделано? В открытых источниках информации не нашел.



В марте этого года Евразийский банк развития заявил, что готов вложить 400 миллионов евро в водно-энергетический комплекс Центральной Азии.



Это сообщил глава банка Николай Подгузов на конференции по водным ресурсам в ООН. Прошло полгода. Где деньги? Где результаты этого мегапроекта?



Кстати, эту конференцию созвали по инициативе Таджикистана и Нидерландов. Цель: "принятие государствами добровольных обязательств по выполнению задач по проблемам водообеспечения".



Похоже, ни Таджикистан, ни Нидерланды "добровольно" свои "обязательства" выполнять не собирались. Заявили – а там и Кыргызстан и ООН не виноваты?



Справка "Каравана"

По оценкам ЕАБР, "внедрение современных технологий и модернизация ирригационных систем позволят повысить эффективность использования воды на 40 %". По данным независимых экспертов, оросительные системы работают пока на 12-13 процентах угодий Казахстана. И ситуация будет ухудшаться.



Автор: Сергей Туник

28.09.23