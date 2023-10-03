США на пороге нового миграционного кризиса, - НГ

05:09 04.10.2023

03.10.2023



США оказались на пороге нового миграционного кризиса



Почему десятки тысяч нелегалов по-прежнему штурмуют границы Америки



Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – доцент кафедры американских исследований РГГУ, кандидат исторических наук.



Как только к прохудившимся стальным ограждениям на самой кромке Тихого океана в пригородах американского Сан-Диего прибыли ремонтные рабочие и чуть приоткрыли решетчатые створки ворот, в них хлынули толпы обезумевших от подобной удачи мигрантов из более чем десятка стран Центральной и Южной Америки. Снося на своем пути пытавшихся помешать им сотрудников миграционной службы США, они устремились к ближайшему шоссе. Чтобы там попытаться остановить проезжающий транспорт и как можно дальше отъехать от границы с Мексикой, которую они только что по счастливой случайности пересекли.



Подобные картины – норма последних нескольких недель, за которые наблюдается невиданная прежде даже в самые неспокойные для пограничных районов США годы волна проникновений в страну незаконных мигрантов. Только на пограничных переходах в штате Аризона в день фиксируется свыше 12 тыс. проникновений. А в Техасе, несмотря на предельно жесткие меры против бездокументных со стороны местных властей и лично губернатора Грега Аббота, число задержаний на границе превышает 15 тыс. человек в день.



По данным Министерства внутренней безопасности США, только за шесть месяцев нынешнего года в страну незаконно проникли 342 тыс. мигрантов. Основной контингент – выходцы с Кубы, и больше всего – из Венесуэлы. Третье-четвертое места делят граждане Гаити и Гондураса, а на пятой строчке (почти 60 тыс. человек) находится Эквадор. Все эти люди не просто стремятся пересечь границу США, а требуют, чтобы им предоставили политическое убежище со всеми вытекающими отсюда льготами и привилегиями.



Показательно, что если еще пару месяцев назад в дискуссиях будущих претендентов на президентское кресло в Белом доме от обеих партий фигурировала Украина, то сейчас темой номер один становится миграция. И хотя все кандидаты в американские президенты уверяют, что с массовой миграцией бездокументных сразу же покончат, как только получат высший пост, верится в это с трудом, и вот почему.



Прежде всего в Латинской Америке по-прежнему верят в то, что пока у власти в Белом доме "добрый президент" Джозеф Байден, главное – пересечь американскую границу. А там уже тебя не только не выгонят обратно, но рано или поздно рассмотрят твою просьбу о предоставлении убежища. Второе: люди уверены, что достаточно рассказать американским миграционным властям какую-либо душещипательную историю о своей семье и ее проблемах, и тебе сразу же позволят обосноваться в Америке.



Не случайно значительное количество подающих апелляции о предоставлении политического убежища в США из граждан Латинской Америки указывают сексуальное насилие, терроризм со стороны банд наркоторговцев, полицейский произвол, и только в последнюю очередь – экономические проблемы (нищета, голод и пр). Интересно, что именно невозможность нахождения в своей стране по причине преследования со стороны властей указывают среди причин миграции в США выходцы из двух ключевых союзников России в Латинской Америке – Кубы и Венесуэлы.



По Венесуэле Байдену и вовсе пришлось принимать специальное решение (с прицелом на то, что венесуэльская диаспора поддержит демократов и его лично на будущих выборах). Венесуэльцам, которые оказались на территории США до 1 июня нынешнего года, не только разрешено в течение следующих 18 месяцев оставаться на законных основаниях в Америке, но и выдаются разрешения на работу. Их число уже перевалило за 2 млн человек.



Не особо, судя по всему, заинтересована нынешняя администрация Белого дома и в каких-то жестких мерах в отношении мигрантов со стороны мексиканских властей. Правда, лично президент страны Мануэль Лопес Обрадор недавно отдал приказ отправлять мигрантов, рвущихся к границе с США, обратно в страны, откуда они сбежали. В неделю пока организовано из Мексики по шесть рейсов, куда насильно помещают выходцев из Гватемалы, Колумбии, Сальвадора, Кубы, Гондураса и Эквадора.



Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена уже предупредила правительства этих стран, что их граждане будут задерживаться полицией. Те, кто захочет остаться в Мексике и искать там себе работу, такую возможность получат. Все же остальные будут немедленно депортированы на родину, вне зависимости от причин, по которым они решили рисковать и пытаться перебраться в США.



По-прежнему высока смертность среди нелегальных мигрантов, которые не только за то, чтобы добраться до границы с США, выплачивают посредникам до 15 тыс. долл. с человека, но и подвергаются по пути (в том числе и со стороны правоохранительных органов той же Мексики) поборам, насилию, а со стороны криминальных групп – обыкновенному грабежу. Только за первые шесть месяцев нынешнего года более 200 человек погибло по пути к границе, а число исчезнувших перевалило за 1000.



В самих же Соединенных Штатах в самом выигрышном положении в связи с новой вспышкой миграционного кризиса всеми обозревателями признается Дональд Трамп. Он на всех предвыборных встречах напоминает, что если бы ему дали в годы его президентства достроить стену вдоль границы с Мексикой, то проблема была бы решена. Сейчас даже кандидаты от Демократической партии, не говоря уже о республиканцах, уверяют, что сразу же после переезда в Белый дом они непременно соорудят стену высотой до 10 м, которая обязательно спасет страну от никем не контролируемых миграционных потоков.



Вот только подобное вряд ли возможно. Пока проникновение сотен тысяч незаконных мигрантов будет самой Америке экономически выгодно, желающих любыми путями и за любые деньги добраться до заветной "американской мечты" не остановит ничто. Ни новые стены на границе, ни любые новые законы, которые принимаются время от времени в Конгрессе. И вне зависимости от того, кто конкретно в будущем году станет главой США.