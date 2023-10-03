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На саммите ЕС Турцию не ждет ничего хорошего. Отношения Запада и президента Эрдогана накаляются, - Г. Петров
05:11 04.10.2023

3.10.2023

На саммите ЕС Турцию не ждет ничего хорошего.
Отношения Запада и президента Эрдогана накаляются
Геннадий Петров

Турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом многие в ЕС недовольны, да и сам он не в восторге от своих западных союзников.
На неформальных саммитах Евросоюза и Европейского политического сообщества, которые пройдут 5–6 октября в Гранаде, будет обсуждаться предстоящее расширение ЕС. Евроинтеграция ждет 9 или 10 стран, но среди них точно не окажется Турции. Не ждать ей и визовых послаблений. Вместо этого Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС готовят доклад о взаимоотношениях Турции и Евросоюза, который, судя по всему, будет весьма неприятным для Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий президент уже сделал заявление, выглядящее как свидетельство начала серьезной ссоры между ним и Брюсселем.

После согласия Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО – соответствующее решение турецкий парламент должен принять этой осенью – Эрдоган ждал от Запада ответной любезности.

Прежде всего он рассчитывал на прогресс в деле приема страны в Евросоюз или в переговорах о безвизовом режиме с ЕС. Но, видимо, этой осенью ни то ни другое Турцию не ждет. Ни одно из официальных лиц Евросоюза не сказало о том, что данные вопросы будут обсуждаться в Гранаде. Более того, никто из них не дезавуировал и не подкорректировал июльское заявление представителя еврокомиссара по иностранным делам Петера Стано. Он говорил, что Евросоюз "пока не готов" предоставить Турции безвизовый режим. Единственное, чего добился Эрдоган – это предстоящей скоро публикации доклада Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС. Работа над ним практически завершена. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. По ее словам, доклад определит стратегию отношений между ЕС и Турцией на последующие годы. А пока, как подчеркнула Писонеро, Евросоюз готов установить отношения со страной, "чтобы двигаться к конструктивным отношениям ради общего процветания и стабильности, основанным на обязательствах в области прав человека, верховенства закона, международного права и региональной стабильности".

Все эти формулировки не предвещают отношениям ЕС и Турции ничего хорошего. Они вызывают ассоциации с недавно опубликованным докладом Еврокомиссии за авторством социалиста, евродепутата Начо Санчеса Амора. В нем политика действующих властей Турции раскритикована. В частности, в упрек Эрдогану поставлен фактический провал реформы правоохранительной и пенитенциарной системы, что, как утверждается в документе, стало причиной серьезных проблем с соблюдением прав человека в стране.

Турецкий лидер, по-видимому, и не строит иллюзий относительно своих взаимоотношений с Брюсселем. Этим можно объяснить его резкое воскресное заявление. "Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС", – сказал он. Словно в подтверждение того, что позиция Евросоюза его больше не особенно волнует, турецкий лидер санкционировал волну арестов по всей стране как ответ на теракт в Анкаре, устроенный Рабочей партией Курдистана (РПК). Арестовано порядка 900 человек. Учитывая, что в докладе Амора как раз осуждалась практика массовых арестов в рамках борьбы с терроризмом, можно сказать, что Эрдоган пошел на демонстративный шаг.

Открытым вопросом остается только то, насколько далеко готовы зайти власти ЕС в осуждении политики турецкого лидера. Будут ли обсуждаться в ходе саммита в Гранаде темы последних событий в Нагорном Карабахе и ситуация на Кипре? Определенные круги, заинтересованные в этом, в ЕС явно есть. Сразу в нескольких греческих изданиях за последние дни появились статьи, где указывается на противоречивость турецкой позиции по непризнанным государствам. На Кипре Эрдоган отстаивает принцип самоопределения народов – поэтому выступает за международное признание Республики Северный Кипр, населенной турками. В Карабахе тот же принцип, применительно к армянам, он отрицает. Газета Ekathimerini, например, опубликовала статью с красноречивым названием, отражающим ее содержание, – "Лицемерие Турции: как и в случае с Азербайджаном, тупиковая ситуация на Кипре также должна быть решена с помощью создания единого государства".

А в конце сентября в том же издании вышло интервью Джона Болтона. Этот ныне отставной американский чиновник работал в нескольких республиканских администрациях и во многом определял внешнюю политику США при нескольких президентах. Во время каденции Дональда Трампа он был его помощником по национальной безопасности, пока не ушел со скандалом. Несмотря на это, Болтон пользуется немалым влиянием и уважением в кругах республиканцев. В своем интервью Ekathimerini он излагает несколько во многом революционных идей, касающихся внешней политики США. Болтон полагает, что Америка будет все больше сближаться с Грецией и все менее рассчитывать на Турцию, по крайней мере пока страной правит Эрдоган. Он однозначно высказывается за то, чтобы "вернуть власть в Кипре народу Кипра" – то есть объединить остров. Болтон критикует Белый дом за слишком мягкую политику по отношению к Эрдогану и за то, что США не используют имеющиеся рычаги давления на турецкого лидера. Самая же интригующая часть его интервью касается конвенции Монтре, регулирующей передвижение через черноморские проливы. Болтон считает, что этот документ, как бы ни хотелось Турции и России обратного, должен быть пересмотрен. Самого Эрдогана он назвал провокатором, который "вызвал проблемы в НАТО из-за Финляндии и Швеции" и "создал проблемы с Израилем, а также "все время доставляет неприятности Греции". При этом роль турецкого лидера в конфликте Украины и РФ Болтон считает "в лучшем случае неоднозначной", что делает его ненадежным союзником для Запада.

Источник - НГ
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